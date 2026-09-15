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Пауки будут держаться подальше: чем обработать окна и двери перед холодами

Инна Ковенько
15 сентября 2026, 03:22
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Появление пауков осенью связано, прежде всего, с поиском пищи и подходящих мест для обитания.
Пауки будут держаться подальше: чем обработать окна и двери перед холодами
Пауки в доме / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Почему осенью пауки чаще появляются в домах
  • Какие домашние средства помогают отпугнуть пауков
  • Как не допустить появления пауков

Осенью пауки становятся более активными и чаще появляются в наших домах. Это естественный период, когда они выходят из укрытий в поисках пары. Хотя опасности они не представляют, их присутствие может быть неприятным.

Главред расскажет о простых способах защитить дом.

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Почему пауки появляются осенью

Главная причина - еда, пишет Deccoria. Осенью в помещениях появляется много плодовых мушек, которые привлекают пауков-прыгунов. Летовые улитки ищут тёплые и влажные места для зимовки, а пауки - насекомых, которые становятся лёгкой добычей. Иногда садовые пауки могут случайно попасть внутрь, но это случается редко.

Как приготовить домашний спрей от пауков

Самый простой и в то же время эффективный способ отпугнуть нежелательных гостей - самодельный спрей. Для его приготовления понадобятся вода, уксус и несколько капель эфирного масла лимона или корицы. Смесь следует налить в распылитель и обработать оконные и дверные рамы, а также углы комнат. Повторять процедуру рекомендуется каждые две недели. Такое средство безвредно для людей, животных и растений, но эффективно отпугивает пауков благодаря резкому запаху.

Какой запах не переносят пауки

Пауки не любят интенсивных ароматов. Горшки с мятой, кошачьей мятой или лавандой на подоконниках помогут снизить их активность. Диффузоры с эфирными маслами или ватные шарики, смоченные мятой или корицей, можно разместить в углах и щелях за мебелью. Это создаст естественный барьер для нежелательных гостей.

Готовые средства и ультразвуковые отпугиватели

Если проблема серьезная, рекомендуем использовать готовые репелленты из садовых центров. Они образуют невидимый защитный слой на поверхностях и действуют дольше, чем домашние смеси. Для гаражей, подвалов или дач подойдут ультразвуковые отпугиватели. Они излучают сигналы, неприятные для пауков, но неслышимые для человека.

Чем отогнать пауков из дома инфографика
Чем отогнать пауков из дома / Инфографика: Главред

Как предотвратить появление пауков

Пауки выбирают пыльные углы и места, где есть укрытия и еда. Регулярная уборка, удаление паутины, герметизация щелей в стенах и мебели, закрытые окна и двери - все это снижает риск их появления. Важно также не оставлять остатки еды, нарезанные фрукты или грязную посуду. Мусорное ведро должно быть накрыто и регулярно опорожняться.

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

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