Пауки будут держаться подальше: чем обработать окна и двери перед холодами

Появление пауков осенью связано, прежде всего, с поиском пищи и подходящих мест для обитания.

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Пауки в доме / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему осенью пауки чаще появляются в домах

Какие домашние средства помогают отпугнуть пауков

Как не допустить появления пауков

Осенью пауки становятся более активными и чаще появляются в наших домах. Это естественный период, когда они выходят из укрытий в поисках пары. Хотя опасности они не представляют, их присутствие может быть неприятным.

Главред расскажет о простых способах защитить дом.

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Почему пауки появляются осенью

Главная причина - еда, пишет Deccoria. Осенью в помещениях появляется много плодовых мушек, которые привлекают пауков-прыгунов. Летовые улитки ищут тёплые и влажные места для зимовки, а пауки - насекомых, которые становятся лёгкой добычей. Иногда садовые пауки могут случайно попасть внутрь, но это случается редко.

Как приготовить домашний спрей от пауков

Самый простой и в то же время эффективный способ отпугнуть нежелательных гостей - самодельный спрей. Для его приготовления понадобятся вода, уксус и несколько капель эфирного масла лимона или корицы. Смесь следует налить в распылитель и обработать оконные и дверные рамы, а также углы комнат. Повторять процедуру рекомендуется каждые две недели. Такое средство безвредно для людей, животных и растений, но эффективно отпугивает пауков благодаря резкому запаху.

Какой запах не переносят пауки

Пауки не любят интенсивных ароматов. Горшки с мятой, кошачьей мятой или лавандой на подоконниках помогут снизить их активность. Диффузоры с эфирными маслами или ватные шарики, смоченные мятой или корицей, можно разместить в углах и щелях за мебелью. Это создаст естественный барьер для нежелательных гостей.

Готовые средства и ультразвуковые отпугиватели

Если проблема серьезная, рекомендуем использовать готовые репелленты из садовых центров. Они образуют невидимый защитный слой на поверхностях и действуют дольше, чем домашние смеси. Для гаражей, подвалов или дач подойдут ультразвуковые отпугиватели. Они излучают сигналы, неприятные для пауков, но неслышимые для человека.

Чем отогнать пауков из дома / Инфографика: Главред

Как предотвратить появление пауков

Пауки выбирают пыльные углы и места, где есть укрытия и еда. Регулярная уборка, удаление паутины, герметизация щелей в стенах и мебели, закрытые окна и двери - все это снижает риск их появления. Важно также не оставлять остатки еды, нарезанные фрукты или грязную посуду. Мусорное ведро должно быть накрыто и регулярно опорожняться.

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