Штраф 34 тыс. грн и лишение прав: для водителей готовят новые наказания

Комитет Рады поддержал законопроект № 15358, однако до второго чтения документ еще будет доработан.

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Комитет Рады поддержал новые меры наказания для водителей / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Рада может ввести штрафы за чрезмерно громкий выхлоп

За первое нарушение во время войны предлагают штраф в размере 17 тыс. грн

За повторное нарушение штраф может вырасти до 34 тыс. грн

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект №15358, который предлагает во время военного положения штрафовать водителей за чрезмерно громкий выхлоп. Сумма штрафов составит 17 тыс. грн, а за повторное нарушение - 34 тыс. грн с возможным лишением прав. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующее решение поддержали 17 членов комитета, а сам документ планируют доработать ко второму чтению.

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"Это решение мы доработаем с коллегами ко второму чтению. Спасибо всем коллегам за поддержку. Нужно уже наводить порядок на улицах, особенно в условиях постоянных тревог. Надеюсь, голосование в первой неделе состоится уже на этой неделе в зале Рады", - написал он.

Стоит добавить, что пока речь идет лишь о законопроекте, а не о действующих правилах. Для вступления в силу документ должен пройти голосование в Верховной Раде, быть подписанным и официально опубликованным.

Что известно о законопроекте №15358

Инициатива предусматривает введение административной ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума. Особое внимание авторы документа уделяют автомобилям и мотоциклам, выхлопные системы которых были изменены таким образом, что транспорт создает чрезмерный шум.

Проблема особенно актуальна в условиях полномасштабной войны. Громкие звуки форсированных двигателей и выхлопных систем в городах могут вызвать дополнительную тревогу среди населения, ведь резкие звуки во время воздушных атак могут ассоциироваться с угрозами с воздуха.

Какие штрафы могут ввести

В случае принятия законопроекта предлагаемые санкции будут зависеть от того, когда было совершено нарушение - во время военного положения или после его окончания. Во время военного положения за первое нарушение предлагается установить штраф в размере 17 тыс. грн.

Если водителя повторно привлекут к ответственности в течение года, штраф может увеличиться до 34 тыс. грн. Кроме того, за повторное нарушение в период военного положения предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

После прекращения или отмены военного положения предлагаемые санкции должны быть более мягкими. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 8,5 тыс. грн, а за повторное - 17 тыс. грн.

В Украине может появиться система штрафных баллов для водителей

Глава патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий заявил, что в Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей, однако механизм ее работы пока вызывает немало дискуссий.

"Есть еще один спорный вопрос, который требует обсуждения и все-таки решения - это автоматическая фиксация нарушений. Сейчас ответственность в таких случаях часто несет владелец автомобиля, а не тот, кто фактически находился за рулем. Это затрудняет корректное начисление баллов именно водителю-нарушителю", - отметил он.

По его словам, именно поэтому предлагается не начислять штрафные баллы за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами или средствами фото- и видеофиксации.

Штрафные баллы для водителей / Инфографика: Главред

Штрафы для водителей - что известно

Как сообщал Главред, в Верховной Раде готовят законопроект, предусматривающий существенное ужесточение наказаний для водителей за нарушение скоростного режима.

В Министерстве внутренних дел Украины опровергли информацию об автоматических штрафах за отсутствие электронной страховки, подчеркнув, что на данный момент система автофиксации нарушений технически не готова к такой задаче.

Также в Украине планируется введение новых штрафов за техническое состояние автотранспорта, которые могут применяться в случае непрохождения техосмотра или явных неисправностей.

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О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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