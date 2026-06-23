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В Украине могут резко ужесточить штрафы за превышение скорости: цифры взлетят

Алексей Тесля
23 июня 2026, 19:30
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В Верховной Раде готовят законопроект, который предусматривает существенное ужесточение наказаний для водителей за нарушение скоростного режима.
В Украине могут резко ужесточить штрафы за превышение скорости: цифры взлетят
В Украине могут увеличить штрафы за нарушение ПДД / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Рада готовит законопроект с ужесточением наказаний для нарушителей ПДД
  • Согласно проекту, размеры штрафов могут существенно повысить

В Верховной Раде готовят законопроект, который предусматривает существенное ужесточение наказаний для водителей за нарушение скоростного режима.

Инициатива разработана при участии Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины и предполагает привязку штрафов к степени превышения скорости, а также к частоте нарушений в течение года, сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram.

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Согласно проекту, размеры штрафов могут быть следующими:

  • — превышение более чем на 20 км/ч — 680 гривен;
  • — более 40 км/ч — 2040 гривен;
  • — более 60 км/ч — 2720 гривен;
  • — более 80 км/ч — 3400 гривен;
  • — пять и более нарушений за год — до 17 000 гривен.

Для сравнения, сейчас в Украине действуют более мягкие санкции:

  • 340 гривен за превышение более чем на 20 км/ч
  • 1700 гривен — за более чем 50 км/ч.

Документ пока находится на стадии рассмотрения и не принят Верховной Радой.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
/ Главред - инфографика

В Украине обсуждают новую систему штрафных баллов для водителей

В Украине рассматривается возможность внедрения системы штрафных баллов для водителей, однако ее окончательный механизм пока не определен. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, один из обсуждаемых вариантов предполагает начисление баллов после вступления в силу постановления об административном правонарушении. В то же время остается открытым вопрос, каким образом будет работать система автоматической фиксации нарушений и как именно она будет интегрирована в новую модель ответственности.

Напомним, в Киеве 5 июня автомобиль Mercedes въехал в подземный пешеходный переход, в результате чего погибли как минимум четыре человека, еще трое получили травмы. По информации Офиса генпрокурора, среди погибших — 12-летний мальчик, а также двое мужчин и женщина. Водителя госпитализировали после деблокирования из автомобиля.

Впоследствии стало известно, что водитель 38 раз нарушал ПДД, преимущественно за превышение скорости. Часть нарушений была зафиксирована в 2025 году, также он уже совершал ДТП ранее.

Как сообщал Главред, в результате ДТП 5 июня погиб ученик Киевской вальдорфской школы "София" Григорий Глушич. Мальчик недавно закончил 6-й класс и готовился к летним каникулам.

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О персоне: Ольга Василевская-Смаглюк

Ольга Василевская-Смаглюк - украинская журналистка, народный депутат Украины IX сост. от партии "Слуга народа". Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года (и. о. № 96), пишет Википедия.

Во время полномасштабного вторжения организовала штаб для выдачи людям гуманитарной помощи, участвовала в организации эвакуации населения, совместно с ОО "Добробат" организовала ремонт поврежденных домов на территории Дымерской, Бородянской, Иванковской общин Киевщины, совместно с UNICEF UKRAINE отстроила 10 укрытий в школах и садиках деоккупированной Киевщины, восстановила амбулаторию в Загальцах, провела ремонт в Публичной библиотеке Вышгорода и в Клавдиевской сельской библиотеке

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