С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

Украина приводит рынок топлива в соответствие с нормами ЕС и расширяет использование более экологичных видов топлива.

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На АЗС введут маркировку в соответствии со стандартами ЕС / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Что будут означать новые обозначения E5, E10 и B7

Исчезнут ли А-95 и А-92 с украинских АЗС

Для каких автомобилей бензин E10 может не подойти

1 июля 2026 года на автозаправочных станциях Украины начнут использовать новые европейские обозначения топлива. Водители будут видеть маркировку E5, E10 и B7, которая будет информировать о содержании биокомпонентов в бензине и дизельном топливе. В то же время привычные марки А-95, А-92 и другие останутся без изменений.

Об этом в комментарии изданию "Фокус" сообщил заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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"Изменения направлены на постепенный переход к более экологичному транспорту и уменьшение зависимости от ископаемого топлива", — отметил эксперт.

Что будут означать обозначения E5, E10 и B7

Новая маркировка будет соответствовать европейским стандартам и позволит водителям быстро определять содержание биодобавок в топливе. В частности, бензин будет обозначаться как E5 или E10, где цифра указывает на максимальную долю биоэтанола в составе. Для дизельного топлива будет использоваться обозначение B7, что означает наличие до 7% биодизеля.

Подобная система уже несколько лет действует в странах Европейского Союза. Она призвана сделать информацию о составе топлива более понятной для потребителей и способствовать использованию возобновляемых источников энергии.

В ЕС бензин маркируется обозначениями E5, E10 и E85, дизельное топливо — B7, B10 и XTL. Для газообразных видов топлива применяются обозначения H2, CNG, LPG и LNG. Бензиновые марки обычно обозначаются кругом, дизельные — квадратом, а газообразное топливо — ромбом.

Для каких автомобилей подходит бензин E10

По словам Геннадия Рябцева, большинство современных автомобилей без проблем могут использовать бензин E10.

"Подавляющее большинство автомобилей, выпущенных после 2011 года, без проблем работают на бензине E10", — подчеркнул эксперт.

В то же время владельцам более старых транспортных средств рекомендуют внимательно проверять рекомендации производителя. Особенно это касается автомобилей с карбюраторными двигателями и моделей, выпущенных до введения современных экологических стандартов. Для них более подходящим может быть бензин E5 с более низким содержанием биоэтанола.

Узнать о рекомендуемом типе топлива можно в технической документации автомобиля, на информационной наклейке под люком топливного бака, на официальном сайте производителя или в дилерском центре.

Эксперты отмечают, что нововведение не предполагает отказа от традиционных названий бензина. Марки А-95, А-92 и другие останутся на украинских АЗС, а новые обозначения будут использоваться в качестве дополнительной информации о составе топлива.

Нововведения для водителей — новости по теме

Как писал Главред, в Украине продолжается урегулирование правил использования электросамокатов и другого легкого электротранспорта после решения Верховного Суда, которое фактически приравняло их водителей к полноценным участникам дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в комментарии Новини.Live.

Кроме того, адвокат Елена Воронкова подробно разъяснила новые основания для штрафов водителей, связанные с техническим осмотром и состоянием автомобиля, подчеркнув, что полицейский может выявить только очевидные нарушения в эксплуатации автомобиля. Она отмечает, что сложные неисправности определить на месте сложно, поэтому протоколы составляют в основном за отсутствие прохождения техосмотра.

Напомним, что ответственность за неисправность автомобиля может наступить только в том случае, если водитель сознательно продолжает передвигаться на неисправном транспорте. Как подчеркнула Елена Воронкова в интервью о новых штрафах за ошибки водителей, неисправность может появиться даже после прохождения техосмотра. Поэтому важно понимать, что ответственность возникает только при осведомленности водителя о проблеме и умышленном нарушении.

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О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6-го ранга.

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