В Московской области разбился военный самолет Су-57 - что известно

Вероятно, пилот успел катапультироваться.

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В России разбился Су-57 / коллаж: Главред, фото: скриншот из соцсетей, uk.wikipedia.org

Кратко:

В Подмосковье во время полета разбился истребитель Су-57

По предварительным данным, пилот успел катапультироваться

Официального подтверждения причин аварии пока нет

В четверг, 23 июля, в Подмосковье во время тренировочного полета разбился российский военный самолет Су-57. Об этом пишут российские СМИ.

По предварительной информации, инцидент произошел в Одинцовском районе.

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Известно, что пилот истребителя смог катапультироваться, однако официальной информации пока не поступало.

В то же время украинский общественный деятель, блогер, волонтер и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко также написал, что в Московской области разбился военный самолет.

К своему сообщению он прикрепил скриншот, в котором говорится о падении истребителя.

"Военный самолет, по предварительным данным, потерпел крушение в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил источник. Пилот, согласно полученным данным, успел катапультироваться", - указано на скриншоте.

Он также добавил, что, вероятно, военный самолет сбила российская ПВО.

"Новейший истребитель Су-57 сбила российская ПВО, сообщают пропагандисты", - написал Стерненко.

Что известно о российском истребителе

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Его первый полет состоялся в 2010 году, а серийное производство началось лишь через несколько лет из-за задержек в программе.

Самолет предназначен для обеспечения превосходства в воздухе и нанесения ударов по наземным и морским целям.

Хотя российская сторона классифицирует Су-57 как самолет пятого поколения, значительная часть международных экспертов сомневается в этом из-за недостаточной радиолокационной незаметности, отсутствие ключевых стелс-элементов конструкции (в частности, серпантинных воздухозаборников) и общее сходство с самолетами поколения 4++.

Кроме того, военный самолет Су-57 может наносить удары ракетами Х-69. Общая стоимость проекта Су-57 оценивается в $8–10 млрд.

Самолет Су-57 / Инфографика: Главред

Российские военные самолеты - что известно

Как сообщал Главред, 15 июля командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что Силы беспилотных систем сбили еще один российский вертолет. Вражеский Ми-28 удалось "приземлить" с помощью БПЛА.

2 июля российская оккупационная армия потеряла боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", который применяется в войне против Украины.

5 мая российские оккупанты потеряли вертолет Ми-8, стоимость которого может составлять около 15 миллионов долларов. Согласно сообщениям, экипажу спастись не удалось.

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О персоне: Сергей Стерненко Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала.

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