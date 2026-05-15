СБС уничтожили самолет и вертолет РФ стоимостью более 40 миллионов долларов

За одну ночь противник понес серьёзные потери.

За ночь СБС нанесли более 50 огневых ударов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Дроны СБС за ночь поразили 23 военные цели противника

Уничтожен самолет Бе-200, вертолет и два комплекса ПВО

Общее количество уничтоженных ПВО за полгода достигло 153 единиц

Силы беспилотных систем уничтожили самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир", вертолет К-27 в Ейске, ЗРК "Панцирь" и ЗРК "Тор", а также поразили сухогруз-перевозчик боекомплекта, локомотив и другие цели армии страны-агрессора России.

Об этом в Telegram сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди. По его словам, в ночь на 15 мая дроны СБС нанесли 55 огневых ударов по 23 военным целям и объектам врага на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской областей, Крыма и на территории РФ — в Таганроге и Ейске.

Результат попадания в самолет Бе-200 / фото: скриншот из видео

"Это 16-й и 17-й элементы ПВО противника (ЗРК — Главред), уничтоженные "Птицами" СБС в период с 1 по 15 мая. Всего в течение периода декабря-мая СБС уничтожило уже 153 единицы ПВО: ЗРК — 108 штук, РЛС-комплекс — 39 штук, РЭБ-комплекс — 6 штук", — добавил военный.

момент атаки ЗРК "Тор" / фото: скриншот из видео

Отметим также, что приблизительная стоимость только одного самолета-амфибии Бе-200 "Альтаир" начинается от 40 миллионов долларов. Поэтому общие потери в результате ночных ударов украинских дронов для армии РФ очень ощутимы.

Главред писал, что, по словам британского полковника в отставке Хэмиша де Бреттон-Гордона, удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре существенно влияют на возможности Кремля финансировать войну.

Из-за атак Россия теряет часть доходов от экспорта нефти, которые являются ключевыми для ведения боевых действий. На этом фоне растет обсуждение неспособности РФ эффективно защитить собственные объекты от дроновых атак.

Напомним, Главред писал, что в ночь на 15 мая в российском Рязани прогремели мощные взрывы. В городе бушует пожар и сильное задымление. Под атаку дронов, вероятно, попал рязанский НПЗ.

Накануне специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ отработали удары по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь" в России.

Ранее, 8 мая, Вооруженные силы Украины нанесли удары по России. Мощный пожар был зафиксирован в Ярославле, что в 700 километрах от границы с Украиной.

О личности: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр"; род. 9 августа 1975, Ужгород, Закарпатская область) — украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 года является командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

