Недовольство в армии РФ растет: полковник объяснил, что подтачивает режим Путина

Руслан Иваненко
7 мая 2026, 00:05
Высокопоставленные военные в России начинают открыто сомневаться в решениях Путина и его стратегии.
Увеличение военных потерь России подрывает доверие к руководству и вызывает напряженность среди элит / Коллаж: Главред, фото: скриншот

  • Удары по нефти сокращают доходы РФ от войны
  • В России растет недовольство из-за цен и дефицита
  • РФ не способна остановить атаки дронов

Удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре существенно влияют на возможности Кремля финансировать войну. Из-за атак Россия теряет часть доходов от экспорта нефти, которые являются ключевыми для ведения боевых действий.

На этом фоне растет обсуждение неспособности РФ эффективно защитить собственные объекты от атак дронов. Как отметил в комментарии 24 Каналу британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, такие действия Украины уже дают ощутимый результат.

"Только за последнюю неделю мы увидели рост недовольства среди россиян. Люди жалуются на цены на бензин, даже когда удается его достать, а также на подорожание всего остального. Даже некоторые высокопоставленные российские военные командиры начинают выступать против Путина и ставить под сомнение его действия", – подчеркнул он.

По словам эксперта, в настоящее время значительное внимание международного сообщества сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке. В частности, активность Дональда Трампа направлена на предотвращение нового конфликта в регионе, что влияет и на его позицию в отношении войны в Украине.

"Если россияне страдают от нехватки нефти, то американцы платят огромные деньги за бензин из-за ситуации в Иране. Это сейчас влияет на самого Трампа. Поэтому он посвящает все свое время и усилия тому, чтобы обеспечить прекращение огня, а также открыть Ормузский пролив. Он не прилагает слишком много усилий для достижения мирного соглашения в Украине, к чему мы в Европе и вы в Украине отчаянно стремимся", – сказал он.

Карта НПЗ в России / Инфографика: Главред

Эксперт также обратил внимание на контакты между Ираном и Россией. В частности, недавний визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Москву может свидетельствовать о попытках сторон усилить сотрудничество, хотя его реальные перспективы остаются ограниченными.

"Очевидно, что Иран мало что может дать России, а Россия – Ирану, однако они традиционно являются союзниками. Однако это не отменяет того факта, что за последние несколько недель практически не было никакого прогресса в обсуждениях мирного соглашения или прекращения огня в Украине. Но судя по тому, как все развивается, Украина во многом добивается успеха", – подчеркнул британский генерал.

Военная ситуация и перспективы переговоров

По оценкам разведки, потери российской армии превышают темпы пополнения личного состава. В то же время ситуация на фронте свидетельствует о постепенном возвращении Украиной отдельных территорий на востоке.

"Это может быть более вероятным фактором, способным заставить Путина сесть за стол переговоров. В России люди начинают ощущать на себе последствия войны и выражать недовольство тем, как она влияет на их повседневную жизнь. Нельзя ожидать, что все изменится очень быстро, но сейчас кажется, что ситуация явно складывается в пользу Украины", – добавил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Как долго еще элиты РФ будут терпеть систему – мнение эксперта

Экономист и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов считает, что в российских властных и деловых кругах постепенно растет недовольство политикой Кремля. В то же время оно не переходит в открытое сопротивление из-за высокого уровня репрессий в стране.

По его словам, давление на чиновников и крупный бизнес в России сейчас достигло максимума, что фактически блокирует любые коллективные действия против власти. В качестве примера он привел историю предпринимателя Александра Галицкого, связанного с госструктурами, который был привлечен к запуску системы обязательной маркировки товаров.

Оценивая перспективы возможного "бунта элит", Милов относится к этому скептически. Он отмечает, что исторически элиты редко становятся движущей силой перемен первыми — это происходит лишь в условиях глубокого экономического кризиса.

Также эксперт отмечает, что в настоящее время поддержка Владимира Путина среди элит носит скорее формальный, чем искренний характер. В системе преобладает пассивное поведение, которое он описывает как своеобразную "итальянскую забастовку" — минимальное выполнение обязанностей без инициативы и веры в будущее.

По мнению Милова, потенциальные изменения в России могут наступить только при условии дальнейшего ослабления системы и роста общего недовольства, способного запустить политические трансформации.

Государственный переворот в РФ — последние новости

Как писал Главред, в Кремле резко усилили меры безопасности вокруг президента страны-агрессора России Владимира Путина из-за опасений возможного государственного переворота или покушения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные европейской разведки.

Кроме того, в российских властных и деловых кругах растет недовольство политикой Кремля, однако страх перед репрессиями блокирует любые попытки сопротивления. Об этом во время чата на Главреде заявил экономист и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

Напомним, что на фоне участившихся атак беспилотников на территории России в Кремле резко усилились меры безопасности вокруг российского диктатора Владимира Путина. С марта 2026 года российский президент серьезно опасается не только утечки секретной информации, но и возможного заговора внутри элит, включая сценарий покушения с использованием дронов.

О личности: Хэмиш де Бреттон-Гордон

Хэмиш де Бреттон-Гордон — эксперт по химическому оружию. Он был офицером британской армии в течение 23 лет и командовал объединенным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным полком Великобритании и батальоном быстрого реагирования НАТО по ХБРЯ. Он является приглашенным лектором по борьбе со стихийными бедствиями в Борнмутском университете, пишет Википедия.

