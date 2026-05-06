В России призвали иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева и пригрозили Украине

В России в преддверии 9 мая усилили агрессивную риторику, заявляя о возможном "ответе" на якобы действия Украины и призывая к эвакуации из Киева.

В России призвали иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева — что известно

О чем идет речь в материале:

МИД РФ призывает эвакуировать иностранных дипломатов из Киева

Кремль угрожает ударами по центрам принятия решений 9 мая

В МИД страны-агрессора России из-за страха ударов по Москве 9 мая обратились к государствам и международным организациям с призывом обеспечить эвакуацию дипломатов из столицы Украины. Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, пригрозив ударами по "центрам принятия решений" в случае, если Украина атакует Москву 9 мая.

Мария Захарова заявила, что 4 мая 2026 года Министерство обороны РФ обнародовало официальную позицию в ответ на якобы угрозы со стороны Киева нанести удар по Москве во время празднования Дня Победы.

Стоит отметить, что в ее заявлении не упоминалось, сколько раз представители российских властей и провластные спикеры сами призывали к масштабным атакам по Украине, в частности по Киеву.

"МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киева персонала дипломатических и других представительств, а также граждан в связи с неизбежностью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования "Великой Победы". Также российские дипломатические представительства за рубежом информируют об этом страны аккредитации и международные организации", — цинично заявила представительница российского диктаторского режима.

После этих заявлений пресс-секретарь МИД РФ также высказала претензии к так называемым ею странам "коллективного западного меньшинства", обвинив их в якобы уничтожении советских памятников, демонтаже мемориалов, эксгумации останков советских военных и искажении истории.

В то же время она не упомянула, что на момент победы над нацизмом России как государства не существовало, а завершение войны стало возможным благодаря совместным усилиям стран антигитлеровской коалиции. Также осталось без внимания то, что в большинстве европейских государств 8 мая отмечают День памяти погибших во Второй мировой войне — без милитаристских нарративов и лозунгов.

Кроме того, Захарова заявила, что страны Запада, поддерживающие Украину в отражении полномасштабной агрессии России, якобы становятся соучастниками преступных действий, поскольку предоставляют вооружение украинской стороне.

"Но в данном случае им не должен отказать инстинкт самосохранения. Мы не выступаем с позицией агрессии. Мы выступаем с позицией неизбежного ответа на агрессию", — подытожила Захарова.

Чем важен возможный удар по Москве 9 мая — мнение эксперта

Как писал Главред, военный обозреватель Денис Попович считает, что удар по Москве 9 мая мог бы иметь прежде всего политический и имиджевый эффект, который порой важнее чисто военного. По его мнению, такой шаг продемонстрировал бы неспособность России обеспечить защиту своей столицы даже в символически важный день.

Он также предположил, что это могла бы быть комбинированная атака с применением беспилотников и ракет типа "Фламинго".

"Если парад будет сорван, то это будет означать, что Путин даже не может защитить Москву. Возникает вопрос, что он вообще может защитить. Если на Красной площади будет воронка, то тогда у россиян к диктатору возникнет много вопросов", — подчеркнул Попович в эфире Radio NV.

Парад в Москве 9 мая — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия не отреагировала на предложение о введении режима тишины и продолжила обстрелы и атаки в течение всего дня. По его словам, Украина будет отвечать зеркально, исходя из развития ситуации в течение ближайшей ночи и следующего дня.

В то же время в 15 регионах России приняли решение полностью отменить военные парады к 9 мая.

Также стало известно, что Украина не планирует соблюдать условия перемирия, объявленного Россией на период 8–9 мая. Об этом сообщил один из высокопоставленных украинских чиновников на условиях анонимности.

Об источнике: МИД России Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в области отношений Российской Федерации с иностранными государствами и международными организациями. Подчиняется Президенту по вопросам, закрепленным за ним Конституцией или в соответствии с законодательными актами Российской Федерации. Возглавляется министром иностранных дел; с 2004 года — Сергей Викторович Лавров, пишет Википедия.

