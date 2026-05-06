Весеннее тепло выходит на пик: что прогнозируют синоптики для Днепропетровщины

Кратко:
- 7 мая: ясно, без осадков
- +6…+28°, тепло днем
- Ветер 3–8 м/с
В Днепре и на территории Днепропетровской области 7 мая ожидается стабильная весенняя погода без осадков. По данным Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии, в течение суток будет преобладать ясное небо, существенных изменений погодных условий не прогнозируется.
Ветер в регионе будет юго-западного направления со скоростью 3–8 м/с, что будет способствовать комфортному ощущению тепла в дневные часы. Погодные условия останутся спокойными, без штормовых явлений или резких порывов ветра.
Температурный фон по области ожидается довольно высоким для этого периода. В ночные часы столбики термометров будут колебаться в пределах +6…+11°, а днем воздух будет прогреваться до +23…+28°.
В самом Днепре ночная температура составит +9…+11°, тогда как дневные показатели будут достигать +24…+26°, что создаст ощущение настоящего весеннего тепла.
Несмотря на благоприятную погоду, специалисты обращают внимание на повышенную пожарную опасность. В период с 7 по 13 мая на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности.
Это означает высокий риск возникновения и быстрого распространения пожаров в природных экосистемах даже из-за незначительных источников возгорания.
Когда в Украине ухудшится погода — прогноз
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в Украине еще несколько дней сохранится летняя теплая погода.
Существенное ухудшение ожидается в конце недели: температура начнет снижаться, а в большинстве регионов пройдут дожди, местами возможны грозы.
Специалисты советуют украинцам быть готовыми к изменению погодных условий и возможным осадкам.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре заявляли, что 6-8 мая в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Кроме того, погода в Украине в четверг, 7 мая, все еще будет жаркой, но в некоторых регионах прогнозируются грозы и штормовой ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Также в Житомире и по всей области 7 мая сохранится летняя теплая погода. День пройдет под переменной облачностью, но без существенных осадков — небо время от времени будут затягивать облака, однако дождя синоптики не ожидают.
Читайте также:
- Шквальный ветер, грозы и град надвигаются на Ровенскую область: когда погода резко изменится
- Грозы, град и ураган обрушатся на Львовскую область: когда погода станет опасной
- Новая магнитная буря атакует Украину: когда мощный шторм утихнет
Об источнике: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии
Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии (Днепропетровский РЦГМ) — это государственная организация, осуществляющая метеорологические наблюдения, прогнозирование погоды и предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Днепропетровской области (Украина). Центр входит в сеть региональных подразделений, подчиненных Украинскому гидрометеорологическому центру ГСЧС, и регулярно публикует данные о температуре, осадках, ветре и погодных рисках.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред