Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

Юрий Берендий
6 мая 2026, 17:18обновлено 6 мая, 18:07
Украина отказывается поддерживать объявленное Россией краткосрочное перемирие на 8–9 мая, подчеркивая необходимость полного прекращения огня.
Стало известно, будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Украине нет смысла соблюдать провозглашенное Россией перемирие
  • Действия Кремля являются паузой для проведения парада в Москве

Украина не будет соблюдать условия объявленного страной-агрессором Россией перемирия в период с 8 по 9 мая для празднования Дня Победы. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности в комментарии "Kyiv Independent".

"Мы просто не видим смысла (соблюдать перемирие, — ред.) ради парада", — заявил он.

В этом контексте следует отметить, что Россия нарушила предложенное Украиной перемирие, которое должно было вступить в силу в ночь с 5 на 6 мая, 1 820 раз по состоянию на 10:00 утра.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам иностранных дел Александр Мережко подчеркнул, что Киев действительно стремится к полному и безусловному прекращению огня, а не к кратковременной паузе, целью которой является лишь обеспечение проведения военного парада, после чего могут возобновиться атаки на гражданских.

Он также высказал предположение, что инициатива о перемирии на 8–9 мая со стороны Путина продиктована желанием избежать репутационных потерь из-за возможного срыва парада в Москве.

"Такое предложение является признаком слабости и паники со стороны Путина. Кошмар Путина — это срыв или испорчение военного парада, что даст российскому населению сигнал о том, что Путин слаб, он проигрывает войну и не способен гарантировать безопасность россиян", — отметил депутат.

Для чего Украина объявила перемирие 6 мая — Подоляк

Как писал Главред, Украина выступила с инициативой ввести режим тишины, который должен был начаться в ночь на 6 апреля, чтобы проверить реальные намерения России относительно прекращения огня. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В комментарии 24 каналу он отметил, что Киев осознает отсутствие у Москвы истинного желания завершить войну или прекратить боевые действия. Намерения Кремля направлены прежде всего на обеспечение безопасного проведения парада 9 мая. Именно поэтому Украина предложила практический шаг — объявить режим тишины заранее, за несколько дней до этой даты.

"Президент четко говорит, что нас не волнует 9 мая или другие даты. Не хотите взаимных обстрелов? Тогда давайте начнем все 6 мая. Не будет ударов со стороны России? Зеркально нет наших ударов по России. И так в течение следующих дней, чтобы Россия действительно перестала убивать гражданское население. Ведь мы видим, что враг продолжает бить именно по гражданским, в отличие от Украины", — подчеркнул советник главы ОП.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 мая Россия совершила атаки на Днепр, Запорожье, Краматорск и ряд других городов. Кроме того, уже 6 мая враг продолжил активные боевые действия и обстрелы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его оценке, такие действия свидетельствуют о нежелании Москвы соблюдать режим тишины и сохранять жизни, что фактически означает срыв прекращения огня.

Министр иностранных дел Андрей Сибига также заявил, что Россия нарушила объявленный Украиной режим тишины, который должен был начаться в ночь с 5 на 6 мая. По его словам, атаки продолжались всю ночь: было задействовано 108 беспилотников и три ракеты, а утром под ударами оказались Харьков и Запорожье.

В то же время аналитики Института изучения войны отмечают, что угрозы России нанести удар по Киеву из-за якобы возможных атак Украины на Москву во время парада 9 мая фактически свидетельствуют об уязвимости российского тыла и неспособности руководства РФ полностью гарантировать безопасность собственной столицы.

Об источнике: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent — англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

