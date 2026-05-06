Абсурдное название даже начали наносить на карты: как в СССР хотели переименовать Николаев

Город едва не получил новое название и даже успел появиться с ним на некоторых советских картах.

https://glavred.info/culture/absurdnoe-nazvanie-dazhe-nachali-nanosit-na-karty-kak-v-sssr-hoteli-pereimenovat-nikolaev-10762526.html Ссылка скопирована

Как советские власти хотели переименовать Николаев / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

видео дня

Как в СССР хотели переименовать город Николаев

Почему предложенное название не имело никакой логики

В 1920-х годах, когда советская власть массово перекраивала карту под собственную идеологию, под угрозой переименования оказался и украинский Николаев. Об этом малоизвестном эпизоде напомнил глава Института национальной памяти Александр Алферов, рассказав, что город фактически был в шаге от того, чтобы получить название Верхнеленинск.

После смерти Ленина в 1924 году большевистское руководство искало способ увековечить имя своего лидера. Одним из вариантов стало переименование крупного украинского города. Выбор пал именно на Николаев — идея была настолько серьезной, что новое название даже появилось на отдельных советских картах.

Алферов отмечает, что логика этого решения до сих пор вызывает удивление. Николаев расположен на юге Украины, поэтому префикс "Верхне-" выглядел, как минимум, странно. Почему именно так решили назвать город, историки не могут объяснить и сегодня. Вероятно, в те годы география уступала место политическому рвению, а здравый смысл — партийным амбициям.

Несмотря на то, что название уже начало проникать в официальные материалы, в советских кабинетах в конце концов отказались от замысла. По словам Алферова, в коммунистических кругах все же нашлось немного трезвости, чтобы не допустить столь абсурдного переименования. Николаев сохранил свое историческое название, а о "Верхнеленинске" напоминают лишь единичные архивные упоминания.

Эта история ярко демонстрирует, насколько глубоко идеология вмешивалась в топонимику в советские времена. Сегодня Николаев продолжает жить своей жизнью — без искусственных названий, навязанных тоталитарным прошлым. И хорошо, что жителям города так и не пришлось привыкать к имени, которое прославляло бы советскую диктатуру.

Почему украинские города называются так / Главред - инфографика

Смотрите видео о том, как Николаев мог стать Верхнеленинском:

Вас может заинтересовать:

О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред