Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

Река, которую сегодня называют Южным Бугом, исторически имела совсем другое название.

Река Южный Буг на самом деле называется иначе / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Где протекает Южный и Западный Буг

Какими названиями Южный Буг называли разные народы в прошлом

Кто и почему в начале ХХ века изменил название реки на Южный Буг

История названий украинских рек нередко обнаруживает интересные языковые и политические нюансы. Одним из примеров является путаница вокруг названия реки Бог, которую в начале ХХ века некоторые исследователи ошибочно изменили на Южный Буг.

Где протекает река Буг

Река, которую мы сегодня знаем как Южный Буг, является самой длинной из украинских рек, извивающихся "как змейка" исключительно на нашей территории. Длина Буга составляет 806 км, а бассейн расположен полностью в пределах государства.

Южный Буг протекает западными, центральными и южными областями Украины (Хмельницкая, Винницкая, Кировоградская, Одесская и Николаевская) через лесостепные и степные физико-географические зоны. На участках реки выходит на поверхность древнейшее в Украине геологическое образование - Украинский кристаллический щит, благодаря которому Южный Буг известен своими порогами.

Почему Южный Буг так называется

На протяжении веков реку по-разному называли разные народы. Древние греки называли ее Гипанисом или Ипанисом, османы-турки - Ак-су ("белая вода"), а по Матвею Меховскому - Малый Борисфен. Славяне называли реку Богом, в значении "богатая" или "та, что течет по плодородной земле". Существует также версия, что название происходит от слова "бгати" - "кривой", "извилистый". Француз Гийом Левасер де Боплан в XVII веке обозначал реку как Бог Русский.

Современное название "Южный Буг" возникло случайно, пишет "Мова жива". В начале XX века геолог и выпускник Одесского университета В. Д. Ласкарев проводил исследования Правобережной Украины. Он заметил, что существуют две реки с одинаковым, как ему показалось, названием "Буг": река на западе Украины действительно называлась Бугом, южная - Богом. Чтобы различать их на карте, Ласкарев обозначил их как Западный Буг и Южный Буг.

Историки предполагают, что эта ошибка могла не обойтись без российских козней. Таким образом, историческое название реки постепенно было вытеснено с карт и официальных документов, хотя память о нем сохранилась в литературе и фольклоре.

В каталонском, испанском, португальском и французском языках река известна как Меридиональный Буг, в итальянском - как Восточный или Меридиональный Буг.

Какое истинное название Южного Буга

Исторически и правильно река, которую сегодня называют Южным Бугом, называлась Бог или Биг Русский, утверждают в фильме американских документалистов "GOD'S RIVER" ("Река Бог"). Французский картограф Гийом Левасер де Боплан задолго до ХХ века указывал на своих картах эту реку именно под этим именем, что подтверждает давность и точность названия.

Это подтверждают старинные свидетельства: "Ой за Богом, за рекой..., там стояли пикинеры" (Укр. думы..., 1955, 159), а также воспоминания украинского писателя и фольклориста Анатолия Свидницкого: "Не было способа через Биг переправиться". Современное наименование "Южный Буг" - лишь результат более чем столетней ошибки и недоразумения, которое закрепилось в официальных документах.

Откуда течет Западный Буг

Западный Буг течет преимущественно через западные районы Украины, а также Беларусь и Польшу. Впадает Западный Буг в Нарву.

Исток Западного Буга расположен в селе Верхобужи Золочевского района (Львовская область) на Подольской возвышенности, в низкогорной гряде Вороняки. Река течет по территории Малого Полесья, между Сокальской грядой и Надбугской возвышенностью (частями Волынской возвышенности), а также вдоль западного края Полесской низменности. В Польше Западный Буг впадает в искусственное Зегжинское озеро (ранее - в реку Нарву).

