Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

Руслана Заклинская
29 августа 2025, 02:34
6
Река, которую сегодня называют Южным Бугом, исторически имела совсем другое название.
Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг
Река Южный Буг на самом деле называется иначе / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Где протекает Южный и Западный Буг
  • Какими названиями Южный Буг называли разные народы в прошлом
  • Кто и почему в начале ХХ века изменил название реки на Южный Буг

История названий украинских рек нередко обнаруживает интересные языковые и политические нюансы. Одним из примеров является путаница вокруг названия реки Бог, которую в начале ХХ века некоторые исследователи ошибочно изменили на Южный Буг.

Где протекает река Буг

Река, которую мы сегодня знаем как Южный Буг, является самой длинной из украинских рек, извивающихся "как змейка" исключительно на нашей территории. Длина Буга составляет 806 км, а бассейн расположен полностью в пределах государства.

видео дня

Южный Буг протекает западными, центральными и южными областями Украины (Хмельницкая, Винницкая, Кировоградская, Одесская и Николаевская) через лесостепные и степные физико-географические зоны. На участках реки выходит на поверхность древнейшее в Украине геологическое образование - Украинский кристаллический щит, благодаря которому Южный Буг известен своими порогами.

Почему Южный Буг так называется

На протяжении веков реку по-разному называли разные народы. Древние греки называли ее Гипанисом или Ипанисом, османы-турки - Ак-су ("белая вода"), а по Матвею Меховскому - Малый Борисфен. Славяне называли реку Богом, в значении "богатая" или "та, что течет по плодородной земле". Существует также версия, что название происходит от слова "бгати" - "кривой", "извилистый". Француз Гийом Левасер де Боплан в XVII веке обозначал реку как Бог Русский.

Современное название "Южный Буг" возникло случайно, пишет "Мова жива". В начале XX века геолог и выпускник Одесского университета В. Д. Ласкарев проводил исследования Правобережной Украины. Он заметил, что существуют две реки с одинаковым, как ему показалось, названием "Буг": река на западе Украины действительно называлась Бугом, южная - Богом. Чтобы различать их на карте, Ласкарев обозначил их как Западный Буг и Южный Буг.

Историки предполагают, что эта ошибка могла не обойтись без российских козней. Таким образом, историческое название реки постепенно было вытеснено с карт и официальных документов, хотя память о нем сохранилась в литературе и фольклоре.

В каталонском, испанском, португальском и французском языках река известна как Меридиональный Буг, в итальянском - как Восточный или Меридиональный Буг.

Какое истинное название Южного Буга

Исторически и правильно река, которую сегодня называют Южным Бугом, называлась Бог или Биг Русский, утверждают в фильме американских документалистов "GOD'S RIVER" ("Река Бог"). Французский картограф Гийом Левасер де Боплан задолго до ХХ века указывал на своих картах эту реку именно под этим именем, что подтверждает давность и точность названия.

Это подтверждают старинные свидетельства: "Ой за Богом, за рекой..., там стояли пикинеры" (Укр. думы..., 1955, 159), а также воспоминания украинского писателя и фольклориста Анатолия Свидницкого: "Не было способа через Биг переправиться". Современное наименование "Южный Буг" - лишь результат более чем столетней ошибки и недоразумения, которое закрепилось в официальных документах.

Смотрите видео о Южном Буге:

Откуда течет Западный Буг

Западный Буг течет преимущественно через западные районы Украины, а также Беларусь и Польшу. Впадает Западный Буг в Нарву.

Исток Западного Буга расположен в селе Верхобужи Золочевского района (Львовская область) на Подольской возвышенности, в низкогорной гряде Вороняки. Река течет по территории Малого Полесья, между Сокальской грядой и Надбугской возвышенностью (частями Волынской возвышенности), а также вдоль западного края Полесской низменности. В Польше Западный Буг впадает в искусственное Зегжинское озеро (ранее - в реку Нарву).

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: "Мова жива"

Аккаунт "Мова жива" в Instagram - это украинский образовательно-просветительский проект, посвященный популяризации украинского языка и культуры. В профиле публикуются интересные факты из истории украинского языка, языковые советы и правила, а также посты о языковых ошибках и их исправлении.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    История Украины культура Река Южный Буг
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

    Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

    02:05Война
    США дают "зеленый свет" большому пакету вооружения: что получат ВСУ в ближайшее время

    США дают "зеленый свет" большому пакету вооружения: что получат ВСУ в ближайшее время

    01:01Война
    "Шах и мат" для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны

    "Шах и мат" для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны

    23:14Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

    Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

    Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

    Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

    Путь достатка откроется для четырех знаков зодиака 28 августа: кто в списке

    Путь достатка откроется для четырех знаков зодиака 28 августа: кто в списке

    Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

    Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

    Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

    Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

    Последние новости

    03:30

    Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

    02:34

    Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный БугВидео

    02:05

    Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

    01:56

    Алмаз, которому суждено стать бриллиантом: Ольга Сумская показала себя в юности

    01:30

    "Попросила положить конец": звезда "Гарри Поттера" раскрыла свой последний план

    Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
    01:01

    США дают "зеленый свет" большому пакету вооружения: что получат ВСУ в ближайшее время

    00:50

    Жена Monatik случайно засветила лицо восьмимесячного сына

    00:08

    Невероятный старт и напряженный финал: "Полесье" едва не сотворило сенсацию в Италии

    28 августа, четверг
    23:56

    Победительница "Холостяка-13" экстренно покинула страну из-за суда

    Реклама
    23:35

    Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывали от старшего сына важную тайну: причина

    23:16

    В Польше разбился истребитель F-16 - что известно об авиакатастрофеВидео

    23:14

    "Шах и мат" для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны

    22:28

    На дорогах заметили необычный знак - о чем предупреждают черно-белые квадраты

    22:19

    Смертельный сигнал: как по цвету дыма определить "здоровье" двигателя автомобиля

    21:56

    Как определить, что морковь созрела - лучше дни для сбора урожая

    21:04

    "Действует в пользу России": президент Португалии заявил, что Трамп - советский агентВидео

    20:57

    Чеснок будет размером с кулак: простой шаг в августе, который изменит урожайВидео

    20:55

    Путин и Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне - Белый домВидео

    20:37

    Эксперты назвали 5 лучших и худших продуктов для женщин 50+ лет

    20:36

    Переговоры между Зеленским и Путиным не состоятся - Мерц назвал причину

    Реклама
    20:07

    "Будет на бумаге": Зеленский рассказал, когда появятся гарантии безопасности

    20:03

    Что скрывает новая тактика РФ: эксперт раскрыл главную цель массированных обстрелов

    19:44

    Трамп поставил дедлайн: раскрыто, когда будет подписано сделку между Украиной и РФВидео

    19:33

    Джордж Клуни не смог участвовать в Венецианском кинофестивале: в чем причина

    19:22

    Адская жара накрывает регионы: синоптики назвали дату похолодания

    19:10

    Отложенный террор по Киеву: что устроила РФмнение

    19:03

    В Украине дорожает один из важнейших продуктов - что будет с ценами в сентябре

    18:33

    Бешеный скачок евро и обвал гривны: каким будет новый курс валют

    18:20

    Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

    18:14

    Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

    17:52

    Чем именно россияне ударили по кораблю ВМС Украины - появились новые детали атаки

    17:48

    Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

    17:40

    Большой церковный праздник 29 августа: что нельзя делать в этот день

    17:40

    Не на ту напала: Волочкова получила неожиданную ответку от поклонницы

    17:39

    Венгрия запретила въезд командующему СБС - ответ "Мадяра" и реакция Зеленского

    17:21

    Экс-жена Александра Цекало подала на него в суд из-за алиментов

    17:19

    Речь не о территориях: политолог назвал сложный вопрос на переговорах с РФ

    17:07

    Очень сложно: Лорак жалуется на дочь, которая подружилась с дочерью Киркорова

    16:56

    УПЦ МП официально признали связанной с РПЦ - что ждет церковь дальше и будет ли запрет

    16:45

    "Удары успешные": в Кремле цинично высказались об атаке на КиевФотоВидео

    Реклама
    16:36

    Украина погрузится в экстремальную жару: синоптик рассказал, когда ударит +32

    16:23

    "Оскар-2026": стало известно, какой фильм представит Украину на кинопремии

    16:11

    Украина может освободить все оккупированные территории: в Минобороны раскрыли детали

    15:54

    Была ли Украина прародиной индоевропейцев: Курганная теория Гимбутас

    15:48

    София Ротару показала изувеченный Россией Киев: что написала певица

    15:38

    Исполнитель хита Gangnam Style Psy попал под следствие - что нарушил артистВидео

    15:14

    РФ заплатит за удар по Киеву: в ЕС анонсировали новые сокрушительные санкции

    15:09

    Сколько еще Россия может воевать против Украины - в Минобороны назвали сроки

    15:06

    Кем были тавры: жестокие ритуалы и загадка исчезновения

    14:58

    Что запрещено сдавать на металлолом в 2025 году: какие предусмотрены штрафы

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Синоптик
    Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
    Мода и красота
    Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Рецепты
    СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Новости шоу бизнеса
    Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять