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Киевский Иордан заковали в бетон: какую священную реку Украина едва не потеряла

Руслана Заклинская
30 мая 2025, 00:24обновлено 30 мая, 00:56
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Хотя Днепр считается главной рекой Украины, однако же другая река, которая имеет особое сакральное значение в истории.
Киевский Иордан заковали в бетон: какую священную реку Украина едва не потеряла
Какая река была священной в Украине, но едва не исчезла с карт / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Какая река была священной во времена Украины-Руси
  • Почему она практически исчезла
  • Возрождают ли Почайну сейчас

На фоне величественного Днепра, который издавна считается символом Украины, существует еще одна, менее известная, но не менее значимая река - Почайна. Этот небольшой водоем, некогда бывший притоком Днепра в Киеве, хранит в себе века истории, древних легенд и глубокого сакрального значения. Именно Почайна, а не Днепр, часто упоминается как священная река в водах которой произошло Крещение Украины-Руси в 988 году.

Почайна - правый приток Днепра, вытекающий из Иорданского озера на Оболони. Его русло проходило через Подол и впадало в Днепр возле Почтовой площади. Современная Почайна - это система озер, соединенных подземными коллекторами, впадающих в Днепр ниже Северного моста. Река имела важное значение для развития Киева, поскольку на ее берегах располагались первые поселения и торговые пути.

Священное значение

До крещения Руси Почайна уже имела особый статус. По преданию, ее воды были посвящены славянскому богу Волосу (Велесу), духу реки. Купаться в этих местах было запрещено, что свидетельствует о ее сакральном характере. Существовали легенды, что вода в Почайне была целебной, а богатыри пили ее, чтобы набраться сил перед битвой.

Фольклористы отождествляют Почайну со сказочной рекой Пучай (Почай, Почев), которая также известна как река Смородина или Огненная река. В древних эпосах река Смородина отделяла мир живых от мира мертвых, выступая аналогом античного Стикса - реки, которую должна была преодолеть душа человека на пути на "тот свет".

"В сказках Почайна разделяла берега жизни и смерти. Рассказывается, что в результате грехов человеческих Почайна за последнее столетие почти исчезнет, спрячется под камень. Но произойдет большая борьба сил добра и зла. Она вернется и потечет свободная и вдохновит людей", - заявила член Национального союза краеведов Украины, председатель ОО "Почайна" Анабелла Морина в выпуске прогрим "Затерянный мир".

В 988 году, по приказу князя Владимира Великого, в водах Почайны состоялось массовое крещение киевлян. Этот выбор был не случайным. Крещение в реке, где раньше было запрещено купаться, стало символическим актом отречения от старых верований и принятия новой религии. Это было своеобразное "испытание на верность и силу духа", когда люди должны были нарушить вековые запреты, чтобы принять христианство. Таким образом, Почайна стала не просто местом исторического события, а сакральным пространством, где сошлись два мира - языческий и христианский.

Согласно "Обычному житию св. Владимира" (начало XIV века, после крещения князь Владимир приказал сбросить идола Велеса именно в Почайну.

"Конечно, это украинский Иордан. Потому что как в Иордане крестился Иисус, так же Русь крестилась в Почайне", - отметил священник ПЦУ, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.

Смотрите видео о крещении Руси и значении речки Почайны:

Исчезновение и возрождение Почайны

На протяжении веков Почайна была неотъемлемой частью водного ландшафта Киева. Она протекала рядом со Старокиевской горой, образуя естественную гавань, которая была ключевым местом для торговли, культурных и политических связей. Устье Почайны во времена Киевской Руси находилось там, где сейчас Почтовая площадь. Остатки древнего порта, обнаруженные археологами при раскопках, свидетельствуют о его значении.

Однако, с течением времени, русло Почайны начало меняться. В XV веке она постепенно была поглощена Днепром вместе с разделявшей их песчаной косой. В XIX-XX веках, с развитием промышленности и строительством жилого массива Оболонь, Почайна фактически исчезла с карт и человеческой памяти, превратившись в ряд озер и небольших ручьев.

Долгое время о ее существовании напоминали лишь историки, археологи и краеведы, а также название улицы Почайнинской на Подоле. Однако в последние десятилетия активисты, в частности Анабелла Морина, приложили колоссальные усилия для возвращения Почайны на карты Киева и в сознание киевлян. Их борьба за возрождение реки, освобождение ее русла от бетонных коллекторов и создание вокруг нее парка "Почайна" продолжается до сих пор.

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