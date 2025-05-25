Гордость города стала канализацией: почему Львов лишился реки Полтвы

Вы узнаете:
- Когда во Львове была река
- Почему во Львове решили спрятать Полтву
Большинство туристов думают, что во Львове нет реки, как вот в Киеве или Ужгороде. Однако они ошибаются, ведь в городе на самом деле до сих пор течет река Полтва. Ее историю в TikTok рассказала блогер с ником Львовянка.
Главред узнал, что Полтва - река вокруг которой и строили Львов. Более того - раньше река была судоходной и лодки доходили по ней до Львова аж с Балтийского моря.
Львовянка рассказала, что река была полноводной, поэтому часто выливалась, что наносило большой вред пригороду. Например, в 1770-х годах река затопила церковные подземелья, где были похоронены знаменитые личности. Вследствие этого тела начали настолько гнить, что город едва не накрыла эпидемия.
"Последний излив Полтвы был в 1872 году. Тогда вода в пригороде забрала свиней, кошек и собак. В конце 19 века городское правительство решило что ничего кроме вреда эта река Львову не дает", - пояснила блогерша.
Дело в том, что река не только часто подтапливала пригород, но и из-за нее был очень неприятный запах, так как в Полтву начали сливать канализацию.
В конце концов Полтву засклепували, то есть накрыли бетонными плитами и река превратилась в канализацию, которая до сих пор функционирует в городе.
Смотрите видео об истории Полтвы:
@nasty25sia Извиняюсь за ТЕРНОПОЛЬ на фоне, в прошлое к Полтве слетать не смогла. Давайте ее отроем - #lviv#ukraine#путешествия#украина#львов#teamwork#история #историяукраины#кудисходитильвів#львівтікток#полтва#село#река♬ оригинальный звук - ЛЬВІВ'ЯНКА ?
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Кто такая Львовянка?
Львовянка - украинский блогер и модель. В своем TikTok рассказывает интересные исторические факты об Украине. Ее страницу лайкнули более 56 тысяч раз, а в Instagram на блогера подписаны более 15 тысяч пользователей.
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