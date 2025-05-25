Гордость города стала канализацией: почему Львов лишился реки Полтвы

Мало кто из туристов знает, что во время прогулок по центру города под их ногами скрыта река.

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Где сейчас во Львове находится Полтва / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Вы узнаете:

Когда во Львове была река

Почему во Львове решили спрятать Полтву

Большинство туристов думают, что во Львове нет реки, как вот в Киеве или Ужгороде. Однако они ошибаются, ведь в городе на самом деле до сих пор течет река Полтва. Ее историю в TikTok рассказала блогер с ником Львовянка.

Главред узнал, что Полтва - река вокруг которой и строили Львов. Более того - раньше река была судоходной и лодки доходили по ней до Львова аж с Балтийского моря.

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Львовянка рассказала, что река была полноводной, поэтому часто выливалась, что наносило большой вред пригороду. Например, в 1770-х годах река затопила церковные подземелья, где были похоронены знаменитые личности. Вследствие этого тела начали настолько гнить, что город едва не накрыла эпидемия.

"Последний излив Полтвы был в 1872 году. Тогда вода в пригороде забрала свиней, кошек и собак. В конце 19 века городское правительство решило что ничего кроме вреда эта река Львову не дает", - пояснила блогерша.

Дело в том, что река не только часто подтапливала пригород, но и из-за нее был очень неприятный запах, так как в Полтву начали сливать канализацию.

В конце концов Полтву засклепували, то есть накрыли бетонными плитами и река превратилась в канализацию, которая до сих пор функционирует в городе.

Смотрите видео об истории Полтвы:

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Кто такая Львовянка? Львовянка - украинский блогер и модель. В своем TikTok рассказывает интересные исторические факты об Украине. Ее страницу лайкнули более 56 тысяч раз, а в Instagram на блогера подписаны более 15 тысяч пользователей.

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