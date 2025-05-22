Черное море имело другое 'имя': историк рассекретил первоначальное название

Названия Черного моря в разные исторические эпохи отражают изменение отношения к этому водному пространству: от опасного до важного торгового пути.

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Какое было первое название Черного моря / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Действительно ли Черное море всегда было "Черным"

Как Черное море называли тысячи лет назад

Как разные народы называли Черное море

Черное море, расположенное между Европой и Азией, имеет богатую историю, которая отражена в различных названиях, которые ему давали разные народы. Эти названия отражают географические представления, культурные особенности и мифологические представления древних цивилизаций, узнал Главред.

Как скифы называли Черное море

Скифы, кочевой народ, населявший степные просторы Северного Причерноморья в I тысячелетии до н.э., не оставили письменных свидетельств на своем языке. Однако из античных источников известно, что они имели собственные названия для многих географических объектов. Относительно Черного моря, историки предполагают, что скифы могли называть его по аналогии с окружающим миром - "Ахшаена" в переводе "Темное море", поскольку такие названия часто использовались в индоиранских языках, к которым принадлежал скифский.

Как древние греки называли Черное море

Греки, начавшие колонизацию северного побережья Черного моря в VIII-VII вв. до н.э., сначала называли это море "Аксейнос Понтос" (Αξεινος Πόντος), что в переводе означало "Негостеприимное море", утверждает турецкий историк Осман Каратай в труде "О происхождении названия "Черное море". Такое название отражало страх перед бурями, сложным плаванием и враждебно настроенными племенами, которые населяли северные берега.

Со временем, когда греческие колонии - такие как Ольвия, Пантикапей и Херсонес - укрепили свои позиции, отношение изменилось. Море получило новое название - "Евксейнос Понтос" (Εὔξεινος Πόντος), то есть "Гостеприимное море". Это название закрепилось в античной географии и использовалось на протяжении веков, отражая уже не страх, а связь и торговлю.

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Какое древнее название Черного моря

Древнейшим задокументированным названием Черного моря считается именно греческое - Аксейнос Понтос, которое впоследствии трансформировалось в Евксейнос Понтос. Однако существовали и другие варианты у разных народов. Например, в армянских, персидских и арабских источниках оно упоминается как "Темное море" или "Северное море". Турки впоследствии начали называть его "Карадениз", что в переводе также означает "Черное море". Это название распространилось в Османский период и дошло до наших дней.

Кроме того, известны и другие его имена: Темарун, Ахшаена, Киммерийское, Синее, Океан, Таврическое, Святое, Сурожское. Во времена Руси-Украины Черное море называли Русским, Понтийским. Позже также использовалось название Казацкое море.

Как римляне называли Черное море

Римляне позаимствовали греческое название "Евксейнос Понтос" и латинизировали его как "Pontus Euxinus". Это название использовалось в официальных документах и картах Римской империи.

Таким образом, римляне также признавали его "гостеприимным" морем, хотя, безусловно, понимали все его опасности. Они активно торговали через это море, расширяя свое влияние на его берега, поэтому использование названия, подчеркивающего его "гостеприимство", было вполне логичным с точки зрения их политики и экономической деятельности.

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Кто такой Осман Каратай? Осман Каратай (1971) окончил Босфорский университет (Стамбул) в 1995 году. Окончил магистерскую и докторскую программы в Газийском университете (Анкара) соответственно в 2001 и 2006 годах. Он работал в Турецком историческом обществе, в Евразийском центре стратегических исследований (ASAM) в должности руководителя балканского отдела, в Исследовательско-издательском центре Yeni Türkiye в должности руководителя проекта Turk, крупнейшего историографического проекта для тюркских народов. Он также является основателем журнала Karadeniz Araştırmaları (Исследования Черного моря), первого академического регионального журнала Турции. Каратай сейчас работает в Университете Эге в Измире заведующим кафедрой тюркской истории в Институте тюркских мировых исследований. Он исследует средневековую историю Восточной Европы, особенно тюрко-славянские отношения и протобулгарские вопросы. Кроме диссертации, переводов и многих изданий, включая "Тюрки" в шести томах (Анкара, 2002), и многочисленных эссе, он является автором 17 опубликованных монографий.

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