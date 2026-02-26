Мы разобрались, как разморозить мясо быстрее и при этом не навредить его качеству.

Как ускорить размораживание мяса / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео

Как ускорить размораживание мяса

Как нельзя размораживать мясо

Замораживание - один из самых удобных способов сохранить свежесть продуктов. В морозильной камере чаще всего хранят мясо и рыбу, чтобы в любой момент можно было быстро приготовить ужин. Но нередко возникает ситуация: время готовить уже пришло, а мясо всё ещё твёрдое как камень.

Мы разобрались, как разморозить мясо быстрее и при этом не навредить его качеству.

Почему важно правильно размораживать мясо

Когда мы задумываемся, как быстро разморозить мясо, первое, что приходит в голову — микроволновка или горячая вода. Однако такие методы могут ухудшить вкус и даже сделать продукт небезопасным.

Размораживание в очень тёплой воде способствует активному размножению бактерий. Кроме того, мясо может начать портиться снаружи, оставаясь замороженным внутри. По той же причине не рекомендуется оставлять его при комнатной температуре или класть на батарею, пишет портал Kobieta Interia.

Если вы ищете, как правильно разморозить мясо, важно учитывать не только скорость, но и безопасность.

Как нельзя размораживать мясо

Эксперты советуют избегать следующих способов:

в горячей воде из-под крана;

на кухонной столешнице при комнатной температуре;

на радиаторе или возле источников тепла.

Эти методы могут привести к неравномерному размораживанию и повышенному риску пищевого отравления.

Как ускорить размораживание мяса: способ с двумя кастрюлями

Если нужно срочно приготовить обед и времени почти нет, есть простой кухонный лайфхак.

Чтобы быстро разморозить мясо без микроволновки, понадобится две металлические кастрюли.

Что нужно сделать:

Положить мясо (в упаковке или пакете) в одну кастрюлю.

Накрыть сверху второй кастрюлей.

При желании налить в верхнюю кастрюлю тёплой воды.

Секрет метода — в теплопроводности металла. Металл передаёт тепло значительно быстрее, чем воздух. Благодаря контакту с двух сторон и отсутствию воздушной прослойки мясо размораживается гораздо быстрее — иногда всего за 15–30 минут.

Этот способ помогает решить вопрос, как быстро разморозить мясо в домашних условиях без риска перегрева и частичного приготовления продукта.

Самый безопасный способ разморозки

Если время позволяет, лучше всего размораживать мясо в холодильнике — медленно и равномерно. Такой вариант сохраняет структуру волокон и снижает риск размножения бактерий.

Однако в экстренных случаях метод с двумя кастрюлями может стать настоящим спасением.

