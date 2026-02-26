"Извини, котик": Цимбалюк попытался связаться с победительницей "Холостяка"

Надин Головчук рассказала про отношения с Тарасом Цимбалюком после проекта.

Тарас Цимбалюк - Холостяк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Известный украинский актер и главный герой шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк предпринимал попытки связаться с победительницей проекта Надин Головчук после своего скандального интервью и пост-шоу. Об этом девушка рассказала в интервью Ксении Щербач.

По словам Головчук, разрыв с актером дался ей непросто, однако она нашла в себе силы перестать горевать и закрыть эту главу своей жизни. Победительница сделала вывод, что не несет ответственности за поступки партнера — они характеризуют лишь отношение Тараса к ней.

Надин Головчук - победительница Холостяк 14 / скрин из видео

"Спасибо, что это закончилось так и не пошло куда-то дальше. Да, мне было больно. Поболело. Был определенный период времени, когда это болело. Потом я эту книгу закрыла, отставила и поняла, что это не моя ответственность. Рассказывать все, чтобы кому-то доказать, не хочу. Я знаю, что было между нами. Если он счел нужным сделать так — это характеризует только его, не меня", — прокомментировала разрыв Головчук.

Также победительница проекта рассказала о попытках Цимбалюка связаться с ней после того, как страсти вокруг "Холостяка" немного утихли. Актер записал ей несколько голосовых сообщений, однако не получил ответа.

Надин Головчук - интервью / скрин из видео

"До пост-шоу я думала, что мы останемся в хороших отношениях, потому что я не из тех людей, которые любят все "рубить", оставлять плохой след. Поэтому я ничего такого не говорила. А после Нового года получала голосовые сообщения, но я увидела, какое отношение ко мне было до пост-шоу, на пост-шоу, а после – извини, котик, у меня тоже есть свой характер. Поэтому я даже не слушала, я прочитала, чтобы человек видел, и все", — призналась Надин Головчук.

О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

