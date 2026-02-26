Укр
"Извини, котик": Цимбалюк попытался связаться с победительницей "Холостяка"

Кристина Трохимчук
26 февраля 2026, 14:28
Надин Головчук рассказала про отношения с Тарасом Цимбалюком после проекта.
Тарас Цимбалюк - Холостяк
Тарас Цимбалюк - Холостяк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

  • Тарас Цимбалюк пытался связаться с Надин Головчук
  • Что она ответила Холостяку

Известный украинский актер и главный герой шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк предпринимал попытки связаться с победительницей проекта Надин Головчук после своего скандального интервью и пост-шоу. Об этом девушка рассказала в интервью Ксении Щербач.

По словам Головчук, разрыв с актером дался ей непросто, однако она нашла в себе силы перестать горевать и закрыть эту главу своей жизни. Победительница сделала вывод, что не несет ответственности за поступки партнера — они характеризуют лишь отношение Тараса к ней.

видео дня
Надин Головчук - победительница Холостяк 14
Надин Головчук - победительница Холостяк 14 / скрин из видео

"Спасибо, что это закончилось так и не пошло куда-то дальше. Да, мне было больно. Поболело. Был определенный период времени, когда это болело. Потом я эту книгу закрыла, отставила и поняла, что это не моя ответственность. Рассказывать все, чтобы кому-то доказать, не хочу. Я знаю, что было между нами. Если он счел нужным сделать так — это характеризует только его, не меня", — прокомментировала разрыв Головчук.

Также победительница проекта рассказала о попытках Цимбалюка связаться с ней после того, как страсти вокруг "Холостяка" немного утихли. Актер записал ей несколько голосовых сообщений, однако не получил ответа.

Надин Головчук - интервью
Надин Головчук - интервью / скрин из видео

"До пост-шоу я думала, что мы останемся в хороших отношениях, потому что я не из тех людей, которые любят все "рубить", оставлять плохой след. Поэтому я ничего такого не говорила. А после Нового года получала голосовые сообщения, но я увидела, какое отношение ко мне было до пост-шоу, на пост-шоу, а после – извини, котик, у меня тоже есть свой характер. Поэтому я даже не слушала, я прочитала, чтобы человек видел, и все", — призналась Надин Головчук.

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Виталий Козловский рассказал о семейном запрете, который полностью меняет жизнь его маленького сына Оскара. Артист отметил, что после начала полномасштабного вторжения пересмотрел свои жизненные принципы.

Также Наталья Могилевская произвела фурор своим стройным видом. Певица, которая раньше сбросила 25 килограмм, решила не останавливаться на достигнутом и продолжает свою строгую диету, которая вызвала неоднозначные реакции поклонников.

О персоне: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

