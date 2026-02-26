Укр
Гераскевич высмеял депутатов в Раде и призвал лишить Бубку звания Героя Украины

Руслана Заклинская
26 февраля 2026, 12:36обновлено 26 февраля, 13:13
Скелетонист, который был дисквалифицирован с Олимпиады-2026 за чествование памяти погибших в войне спортсменов, выступил в Верховной Раде.
Гераскевич высмеял депутатов в Раде и призвал лишить Бубку звания Героя Украины
Гераскевич выступил в Раде / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Ключевые тезисы из выступления Гераскевича:

  • Гераскевич обратил внимание на низкую посещаемость депутатов
  • Сергей Бубка не должен носить звание Героя Украины
  • Бубка системно уничтожает Украину, торгует с оккупантами и подыгрывает России

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировали с Олимпийских игр-2026 за чествование памяти погибших в войне украинцев, выступил с трибуны Верховной Рады. Спортсмен раскритиковал парламентариев и бывшего главу НОК Сергея Бубку.

27-летний атлет начал свою речь с остроумного замечания в адрес народных избранников, обратив внимание на полупустой зал заседаний.

видео дня

"Я здесь выступаю впервые, но уже чувствую, что победил по посещаемости некоторых ваших коллег", - иронично отметил Гераскевич в Раде.

Спортсмен поблагодарил за поддержку после его отстранения от Олимпиады и подчеркнул, что именно единство вокруг Украины в сложные времена является вопросом выживания нации. Он призвал политиков объединиться ради общей победы.

Во время выступления спортсмен также высказался по поводу экс-президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки. Гераскевич подчеркнул, что Бубка не должен носить звание Героя Украины.

"На самом деле мне стыдно, что он носит это звание. Он не должен его носить. Человек системно уничтожает Украину, он торгует с оккупантами, он допускает российские флаги в организациях, которые он возглавляет. Человек, действительно, подыгрывает России. И когда он носит звание Героя Украины, которое сейчас чаще всего дают посмертно, это недопустимо. И с этим мы также должны бороться. Поэтому призываю также позаботиться о том, чтобы господин Бубка был лишен этой награды, путем наложения на него санкций", - сказал Гераскевич.

Смотрите видео выступления спортсмена в Верховной Раде:

Гераскевич высмеял депутатов в Раде и призвал лишить Бубку звания Героя Украины
Выступление Гераскевича в Раде / Фото: скриншот

Скандал на Олимпиаде-2026 - что известно о дисквалификации Гераскевича

Напомним, на тренировочных заездах зимней Олимпиады-2026 в Италии спортсмен Владислав Гераскевич начал использовать "шлем памяти" с фотографиями убитых Россией спортсменов. Международный олимпийский комитет запретил его применение и перед официальным стартом дисквалифицировал Гераскевича.

Спортсмен при поддержке юристов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который рассматривал дело по ускоренной процедуре. В итоге CAS оставил решение МОК о дисквалификации в силе.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича Орденом Свободы за патриотизм и отстаивание идеалов свободы после скандала с МОК.

Зимние Олимпийские игры – 2026
Олимпиада-2026 / Инфографика: Главред

Как отреагировали на дисквалификацию Гераскевича

Как писал Главред, отец и тренер спортсмена Михаил Гераскевич заявил, что Владислав имел все шансы на медаль и что решение МОК "пыталось перечеркнуть память об украинских героях".

Украинского спортсмена поддержал и народный депутат и олимпийский призер Жан Беленюк. Он назвал дисквалификацию "позорным решением" и подчеркнул двойные стандарты МОК.

Международное сообщество также отреагировало на скандал. Латвийский скелетонист Эмилс Индриксон и немецкий спортсмен Кристофер Грьоттер выразили удивление и поддержку Гераскевича, критикуя двойные стандарты и несправедливость по отношению к памяти погибших атлетов. Представитель Дании Расмус Вестергорд Йогансен отметил, что шлем Гераскевича символизирует память многих погибших молодых украинцев.

Главный тренер сборной Латвии Иво Штейнбергс сообщил, что латвийская команда подала протест в IBSF, поскольку решение о дисквалификации было принято еще до старта спортсмена. Он добавил, что поддержка других стран могла бы помочь отменить дисквалификацию и дать Гераскевичу возможность выступить.

О персоне: Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич — украинский скелетонист. Первый в истории Украины скелетонист, который получил олимпийскую лицензию и выступил на Олимпиаде (Пхенчхан-2018). Мастер спорта Украины (2019 год), пишет Википедия.

