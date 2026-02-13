Голливудский актер публично поддержал Гераскевича после скандала на Олимпиаде

Голливудский актер высказал уважение украинскому спортсмену.

https://glavred.info/movies/gollivudskiy-akter-publichno-podderzhal-geraskevicha-posle-skandala-na-olimpiade-10740503.html Ссылка скопирована

Бен Стиллер поддержал Владислава Гераскевича / коллаж: Главред, фото: imdb.com; x.com, Владислав Гераскевич

Вы узнаете:

Бен Стиллер отреагировал на поступок украинского спортсмена

Что он ответил Владиславу Гераскевичу

Известный голливудский актер Бен Стиллер отреагировал на дисквалификацию украинского спортсмена Владислава Гераскевича на Зимних Олимпийских играх в Милане 2026. Он публично выразил поддержку скелетонисту в соцсети X.

Владислава Гераскевича дисквалифицировали с соревнований по скелетону на Олимпиаде из-за его желания выступать в "шлеме памяти" — спортивной экипировке с изображениями украинских атлетов, погибших из-за военной агрессии РФ. Международный олимпийский комитет запретил использовать шлем во время соревнований и предложил альтернативу — показать его после выступления и использовать на форме черную повязку. Гераскевич решительно отказался от этого, за что получил дисквалификацию.

видео дня

Бен Стиллер поддерживает Украину / фото: ua.depositphotos.com

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мы получаем. Ее действительно невероятно много. Для меня жертва людей, изображенных на шлеме, значит больше, чем любая медаль, ведь они отдали самое дорогое, что имели", — написал спортсмен в соцсетях.

Поступок атлета восхитил не только простых украинцев, но и звезд мировой величины. На пост Владислава отреагировал голливудский актер Бен Стиллер. Он выразил уважение мужеству спортсмена.

"Огромное уважение этому человеку", — написал актер, добавив эмодзи украинского флага.

Бен Стиллер - скандал на Олимпиаде / скрин из X

Бен Стиллер — поддержка Украины

Бен Стиллер с первых дней полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину, используя статус посла доброй воли ООН. В июне 2022 года актер посетил Киев и разрушенные города Киевской области, встретившись с президентом Владимиром Зеленским и беженцами. За свою открытую позицию и гуманитарную миссию Стиллер был внесен Министерством иностранных дел РФ в "черный список" с запретом на въезд в Россию.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Скандал на Олимпиаде 2026 - последние новости

Ранее Главред сообщал, что украинские знаменитости массово отреагировали и поддержали украинского скелетониста Владислава Гераскевича. К спортсмену обратились Святослав Вакарчук, Джамала, Елена Мозговая, Маша Ефросинина и другие звезды.

Также на решение Международного олимпийского комитета отреагировали титулованные украинские атлеты, в том числе гимнастка Анна Ризатдинова. Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2016 года написала открытое обращение к организаторам соревнований и МОК.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владислав Гераскевич Владислав Гераскевич — украинский скелетонист. Первый в истории Украины скелетонист, который получил олимпийскую лицензию и выступил на Олимпиаде (Пхёнчхан-2018). Мастер спорта Украины (2019 год), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред