Как символ современной борьбы: какое славное слово вернула в украинский язык война

В советское время это слово почти исчезло из употребления. Его заменили словами "подвиг", "героизм", "мужество", которые имеют несколько иное значение.

https://glavred.info/culture/kak-simvol-sovremennoy-borby-kakoe-slavnoe-slovo-vernula-v-ukrainskiy-yazyk-voyna-10740530.html Ссылка скопирована

Слово, которое вернулось в украинский язык вместе с войной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

видео дня

Слово "звитяга" возвращается в украинский язык как символ современной борьбы и победы

Советская власть сознательно вытесняла этот термин, но война возродила его в публичном пространстве

"Звитяга" означает действие, которое меняет ход событий, — победу, одержанную вопреки

Украинский язык продолжает очищаться от наслоений, навязанных советской и имперской политикой, которая десятилетиями вытесняла исконные слова и ломала языковую традицию.

Одним из таких возвращений стало слово "звитяга" — древний термин украинской борьбы, который снова приобретает силу и актуальность, пишет РадиоТрек.

Что означает "звитяга"

Происхождение слова восходит к глаголу "звити", то есть одержать победу. Но смысл значительно шире: это не просто смелость или отвага, а героический поступок, проверенный боем, действие, которое меняет ход событий. В отличие от "мужества" как черты характера или "героизма" как разового акта, звитяга - это результат борьбы, победа вопреки обстоятельствам.

Почему слово исчезло

Советская власть целенаправленно вытесняла термин, заменяя его идеологически окрашенными словами "подвиг", "героизм", "мужество". Так украинский язык терял собственные смыслы, а вместе с ними — часть национальной идентичности.

Победа в украинской культуре

Слово активно звучало в классической литературе - у Шевченко, Франко, Леси Украинки. В казацких думах оно означало славу, завоеванную в бою за свободу. В произведении Лины Костенко "Маруся Чурай" казаки говорят:

"Звитяги наші, муки і руїни безсмертні будуть у її словах. Вона ж була як голос України, що клекотів у наших корогвах!"

Этот отрывок подчеркивает, что даже когда победы, страдания и разрушения могут исчезнуть в памяти поколений, песня сохраняет их навсегда. Голос Маруси становится частью боевого духа, который жил в казацких знаменах.

Возвращение слова в XXI веке

После начала российско-украинской войны в 2014 году, а особенно после полномасштабного вторжения 2022-го, слово "звитяга" снова начало появляться в военных сводках, речах, волонтерских инициативах и даже в названиях подразделений. Оно возвращается не как архаизм, а как живой символ борьбы, точно описывающий реальность украинского сопротивления.

Украинцы восстанавливают не только территории, но и свой язык — слово за словом, смысл за смыслом. И "звитяга" сегодня звучит так же естественно, как и во времена, когда наши предки боролись за свободу.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: РадиоТрек РадиоТрек - украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред