Как символ современной борьбы: какое славное слово вернула в украинский язык война

- Слово "звитяга" возвращается в украинский язык как символ современной борьбы и победы
- Советская власть сознательно вытесняла этот термин, но война возродила его в публичном пространстве
- "Звитяга" означает действие, которое меняет ход событий, — победу, одержанную вопреки
Украинский язык продолжает очищаться от наслоений, навязанных советской и имперской политикой, которая десятилетиями вытесняла исконные слова и ломала языковую традицию.
Одним из таких возвращений стало слово "звитяга" — древний термин украинской борьбы, который снова приобретает силу и актуальность, пишет РадиоТрек.
Что означает "звитяга"
Происхождение слова восходит к глаголу "звити", то есть одержать победу. Но смысл значительно шире: это не просто смелость или отвага, а героический поступок, проверенный боем, действие, которое меняет ход событий. В отличие от "мужества" как черты характера или "героизма" как разового акта, звитяга - это результат борьбы, победа вопреки обстоятельствам.
Почему слово исчезло
Советская власть целенаправленно вытесняла термин, заменяя его идеологически окрашенными словами "подвиг", "героизм", "мужество". Так украинский язык терял собственные смыслы, а вместе с ними — часть национальной идентичности.
Победа в украинской культуре
Слово активно звучало в классической литературе - у Шевченко, Франко, Леси Украинки. В казацких думах оно означало славу, завоеванную в бою за свободу. В произведении Лины Костенко "Маруся Чурай" казаки говорят:
"Звитяги наші, муки і руїни безсмертні будуть у її словах. Вона ж була як голос України, що клекотів у наших корогвах!"
Этот отрывок подчеркивает, что даже когда победы, страдания и разрушения могут исчезнуть в памяти поколений, песня сохраняет их навсегда. Голос Маруси становится частью боевого духа, который жил в казацких знаменах.
Возвращение слова в XXI веке
После начала российско-украинской войны в 2014 году, а особенно после полномасштабного вторжения 2022-го, слово "звитяга" снова начало появляться в военных сводках, речах, волонтерских инициативах и даже в названиях подразделений. Оно возвращается не как архаизм, а как живой символ борьбы, точно описывающий реальность украинского сопротивления.
Украинцы восстанавливают не только территории, но и свой язык — слово за словом, смысл за смыслом. И "звитяга" сегодня звучит так же естественно, как и во времена, когда наши предки боролись за свободу.
