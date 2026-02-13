Новый циклон ворвался в Украину: синоптики предупредили об опасности

Львовский гидрометцентр обнародовал прогноз на 14 февраля.

Прогноз погоды на Львовщине на 14 февраля / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода во Львовской области 14 февраля

Какая температура воздуха ночью и днем по области

Когда прогнозируется снеголавинная опасность

В субботу, 14 февраля, на Львовщине погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь и мокрый снег. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, ночью по всей территории области прогнозируют дождь и мокрый снег, днем осадки будут местами. Ночью и утром возможен слабый туман. Видимость в осадках и тумане будет ухудшаться до 500-1000 метров.

Ветер на Львовщине северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в области ночью будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, днем составит 2-7° тепла.

На дорогах области ожидается гололедица, поэтому водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

Погода в Украине 14 февраля / Фото: скриншот с сайта meteoprog

Погода во Львове 14 февраля

Во Львове также будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируют дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в городе составит от 1° мороза до 1° тепла, днем - 4-6° тепла. Атмосферное давление будет расти, относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Предупреждение о снежной лавинной опасности

Кроме того, 16 февраля в связи со снегопадами в горах Львовской области прогнозируют умеренную лавинную опасность (2 уровень). Туристов и жителей горных районов призывают следить за обновлениями прогнозов и соблюдать правила безопасности.

Какая будет погода в Украине до конца зимы и в начале весны

По прогнозам ведущих метеосистем ECMWF и UK Met Office, до конца зимы снежные фронты в Украине сместятся на север, тогда как большая часть территории страны останется без существенных осадков.

В то же время уже в марте синоптики ожидают ранневесеннюю погоду. Снег будет быстро таять по всей стране, а осадки будут иметь преимущественно локальный характер.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, по прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, 14-15 февраля погоду будут определять циклоны и теплые воздушные массы с юга Европы. Ожидаются осадки, туманы, порывистый ветер и колебания давления. Температура будет выше климатической нормы, особенно на юге.

Также в Полтаве и области 13 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, днем - небольшой дождь, местами гололед. 14 февраля прогнозируют облачную погоду с дождем и местами туманом, температура - 0...+5°.

Кроме этого, на выходных 14-15 февраля погоду в Украине будут определять циклоны, сообщила синоптик Наталья Диденко. В субботу циклон с центром над Днепропетровской областью принесет дожди в восточные, южные и частично центральные области, небольшие осадки возможны и на западе.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

