Зима удивит украинцев: синоптики рассказали, какой будет погода

Снегопады этой зимой не будут обильными.

Какой будет зима в Украине / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Что известно:

Зима 2025-2026 в Украине будет мягкой и сухой

Феномен Ла-Нинья повлияет на всю Европу

В декабре и январе снег возможен лишь локально

Этой зимой украинцам не стоит ждать классических снежных пейзажей. По прогнозам двух ведущих метеосистем ECMWF и UKMO, Европу накроет мягкая и сухая зима. Причина - климатический феномен Ла-Нинья, который уже сформировался и постепенно охлаждается, влияя на атмосферные процессы.

Меньше снега

На большей части континента, включая Украину, количество снегопадов будет ниже нормы. Основные снежные зоны сосредоточатся на севере Европы, тогда как центральные и южные регионы останутся в основном сухими.

Прогноз по месяцам для Украины

Декабрь-январь: снег - редкий гость, преимущественно в северных и центральных областях.

Февраль: снежные фронты сместятся на север, остальная территория останется сухой.

Март: ранневесенняя погода, снег быстро тает, возможны лишь локальные осадки.

Почему так?

Сочетание Ла-Нинья с зонами высокого давления создает условия для мягкой зимы с минимальными осадками. Эксперты отмечают, что сезонные прогнозы имеют определенную погрешность, но общая тенденция - зима без экстремальных снегопадов - уже очевидна.

Когда Украину накроет резкое похолодание и налетит снег - мнение синоптика

Погода зимой в Украине будет рекордно холодной. Такой прогноз накануне дали ученые. Специалисты отметили, что зима 2026 года в Украине будет непредсказуемой.

В интервью Главреду заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова рассказала, что первый серьезный снег будет к концу ноября. Тогда можно ждать мокрого снега. Также зима начнется со снегом. По словам эксперта, будет идти именно мокрый снег. Поскольку температура в декабре будет плюсовой, то и снега много не увидим. Большого снежного покрова с сугробами пока не прогнозируют.

Ла-Нинья Погодный феномен Ла-Нинья вызывает охлаждение поверхности океана в центральной и восточной частях экваториальной акватории Тихого океана, что приводит к изменениям тропической циркуляции атмосферы, а именно ветра, давления и осадков. Явление Ла-Нинья связывают с фазой похолодания, а противоположный феномен - Эль-Ниньо - с фазой потепления.

