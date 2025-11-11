Зима удивит украинцев: синоптики рассказали, какой будет погода

Что известно:
- Зима 2025-2026 в Украине будет мягкой и сухой
- Феномен Ла-Нинья повлияет на всю Европу
- В декабре и январе снег возможен лишь локально
Этой зимой украинцам не стоит ждать классических снежных пейзажей. По прогнозам двух ведущих метеосистем ECMWF и UKMO, Европу накроет мягкая и сухая зима. Причина - климатический феномен Ла-Нинья, который уже сформировался и постепенно охлаждается, влияя на атмосферные процессы.
Меньше снега
На большей части континента, включая Украину, количество снегопадов будет ниже нормы. Основные снежные зоны сосредоточатся на севере Европы, тогда как центральные и южные регионы останутся в основном сухими.
Прогноз по месяцам для Украины
Декабрь-январь: снег - редкий гость, преимущественно в северных и центральных областях.
Февраль: снежные фронты сместятся на север, остальная территория останется сухой.
Март: ранневесенняя погода, снег быстро тает, возможны лишь локальные осадки.
Почему так?
Сочетание Ла-Нинья с зонами высокого давления создает условия для мягкой зимы с минимальными осадками. Эксперты отмечают, что сезонные прогнозы имеют определенную погрешность, но общая тенденция - зима без экстремальных снегопадов - уже очевидна.
Когда Украину накроет резкое похолодание и налетит снег - мнение синоптика
Погода зимой в Украине будет рекордно холодной. Такой прогноз накануне дали ученые. Специалисты отметили, что зима 2026 года в Украине будет непредсказуемой.
В интервью Главреду заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова рассказала, что первый серьезный снег будет к концу ноября. Тогда можно ждать мокрого снега. Также зима начнется со снегом. По словам эксперта, будет идти именно мокрый снег. Поскольку температура в декабре будет плюсовой, то и снега много не увидим. Большого снежного покрова с сугробами пока не прогнозируют.
Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 11 ноября регионы накроет сильный циклон. В течение дня дожди будут лить в большинстве областей.
На западе, севере и в центральных областях температура воздуха снизится до 6-10 градусов тепла. На юге будет теплее всего - 13-17 градусов тепла.
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в течение недели погода в Украине будет аномально теплой, временами с дождями и туманами. Он подчеркнул, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон прогнозируется существенно выше климатической нормы.
Ла-Нинья
Погодный феномен Ла-Нинья вызывает охлаждение поверхности океана в центральной и восточной частях экваториальной акватории Тихого океана, что приводит к изменениям тропической циркуляции атмосферы, а именно ветра, давления и осадков. Явление Ла-Нинья связывают с фазой похолодания, а противоположный феномен - Эль-Ниньо - с фазой потепления.
