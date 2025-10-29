Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды

Погода зимой 2026 в Украине будет с сильными морозами и осадками рассказала Вазира Мартазинова.

Погода зимой в Украине будет рекордно холодной. Такой прогноз накануне дали ученые. Специалисты отметили, что зима 2026 в Украине будет непредсказуемой.

В интервью Главреду заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова рассказала, когда в Украине резко похолодает, какой будет погода в начале декабря и на Новый год 2026, и стоит ли ожидать лютых морозов.

Какой будет последний месяц осени в Украине?

К нам идет активный циклон. Почему активный циклон? Потому что в этом году арктический центр сам по себе очень активный. И он занимает куда большую территорию. Поэтому в этом году климат прохладный на нашей территории, хотя в сентябре 2025 года глобальное потепление было самое высокое. На территории Украины это был предел 1 градуса выше нормы.

Если говорить о погоде в ноябре, до второй декады месяца осадки будут только временами, будут доходить до 10 мм. С 1 по 5 ноября возможны дожди. После 5 ноября стоит ожидать сильных осадков.

Осадки будут в виде дождя или мокрый снег тоже увидим?

Да, осадки будут только в виде дождя. После 7 ноября осадков не ожидаем, но температура в это время будет снижаться. Уже к концу ноября стоит ожидать резкое похолодание.

Это резкое похолодание придет, примерно, с 25 ноября и продержится до 3 декабря.

Какая температура будет во время резкого похолодания в Украине?

Минимальная температура может доходить до -9 -12 градусов в ночное время. Дневная температура будет 0 градусов.

С какой погоды начнется зима в Украине?

В декабре будет много осадков. Очень интенсивные осадки будут в некоторые дни, с 11 по 13 декабря. Осадков в первый месяц зимы надо ожидать очень много. Они будут в виде мокрого снега. Обычно, перед самым похолоданием, как правило, снега и не бывает. И получается для сельского хозяйства это плохо, когда в центре зимы резкое похолодание. Это похолодание ложится на открытую почву и приносит неприятности в сельском хозяйстве. Поэтому к концу второй декады декабря стоит ожидать похолодания. Ночью от 6 до 7 градусов мороза. Днем от +3 до +5.

Какой будет погода на Новый год 2026 в Украине?

Когда мы подойдем к Новому году, то температура снизится. Можно будет видеть мокрый снег. Но, температура будет днем до + 5 градусов. Сильных морозов на Новый год не стоит ждать, но и теплой зимы, которую мы видели уже, не стоит ждать. Морозы будут, как в обычную и привычную зиму для Украины.

Но, не будет такого, что мы целый месяц будем замерзать.

Какой будет погода в январе в Украине?

По моим подсчетам, погода в январе 2026 года в Украине будет разной. Ближе к концу месяца стоит ожидать сильных морозов. Ночью температура может быть от -10 до -12 градусов. Днем будет морозно, до - 5. Пока такой прогноз я вижу.

Когда в Украине ожидать снега?

Первый серьезный снег будет к концу ноября. Тогда можно ждать мокрого снега. Также зима начнется со снегом. Отмечу, будет идти именно мокрый снег. Поскольку температура в декабре будет плюсовой, то и снега мы много не увидим. Большого снежного покрова с сугробами пока не прогнозирую.

О персоне: Вазира Мартазинова Мартазинова Вазира - украинский ученый, физик атмосферы, метеоролог, климатолог, специалист в области изменения климата и долгосрочного прогноза погоды. Доктор физико-математических наук (1998) в области метеорологии, профессор (2003). Почетный работник гидрометслужбы Украины, пишет Википедия.

