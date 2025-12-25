Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку

Главное:
- Российский дрон попал в многоэтажку Чернигова
- Есть пострадавшие и погибший
Российские оккупанты на Рождество атаковали Чернигов. Дрон попал в многоэтажку. Об этом сообщает "Суспільне" и начальник Черниговской ГВА.
Взрыв в Чернигове прогремел около 12:56, до этого Воздушные силы сообщали о пролете дрона в направлении города.
Начальник Черниговской ГВА написал, что в квартире возник пожар.
Он добавил, что враг также атаковал объект критической инфраструктуры.
UPD:Дмитрий Брижинский написал, что предварительно один человек погиб, еще 5 человек ранены.
Начальник ГВА уточнил, что по состоянию на 14.00 известно о разрушении одного из этажей дома. На месте работают специальные службы.
Смотрите видео, в котором показаны последствия российского удара по многоэтажке Чернигова:
Как писал Главред, в ночь на Рождество, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами. Взрывы раздавались в Одесской и Харьковской областях. Есть погибшие и пострадавшие. В Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 25 декабря противник выпустил 131 ударный БПЛА.
Напомним, украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные мониторинговых каналов сообщил, что Россия, вероятно, готовится к повторной массированной атаке на Украину.
О возможном массированном ракетно-дроновом ударе по Украине на рождественские праздники предупреждал президент Зеленский. Он подчеркнул, что военные делают все возможное для защиты страны, а гражданских призвал быть максимально внимательными в праздничные дни и не игнорировать сигналы тревоги.
