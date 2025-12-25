"Дымовая завеса" вместо мира: эксперт объяснил, что стоит за "пунктами Зеленского"

"План Зеленского" — это эволюция российских требований, а не путь к справедливому миру.

Зеленский, возможно, рассчитывает на отказ России от 20 пунктов мирного плана / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Главные тезисы:

"20 пунктов Зеленского" вознаграждают агрессора, а не наказывают его

Гарантии безопасности являются эфемерными

Украинский президент, возможно, сам рассчитывает на отказ России от этих пунктов

Двадцать пунктов "мирного плана", обнародованные президентом Украины Владимиром Зеленским, несовместимы с понятием справедливого мира. Такую оценку в эксклюзивном комментарии Главреду дал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По мнению эксперта, представленные пункты являются результатом обсуждения Украиной, Европой и США российской редакции плана, ранее известной как "28 пунктов Уиткоффа".

"Можно констатировать плавную эволюцию плана Кремля в "пункты Зеленского"", — заявил Горбач.

Он выразил сожаление, что президент Украины вообще согласился обсуждать этот документ, так как в медийном поле он теперь будет закреплен именно как инициатива Киева под названием "20 пунктов Зеленского".

Аналитик утверждает, что идеи плана несовместимы со справедливым миром, который предполагал бы наказание агрессора.

"Справедливый мир для Украины означал бы наказание агрессора. Но эти пункты являются вознаграждением агрессора, а не наказанием. Это – наказание жертвы агрессии и принуждение ее идти на уступки", - подчеркнул он.

Горбач также подверг сомнению предлагаемые гарантии безопасности.

"При президентстве Трампа мы не можем верить ни в какие гарантии безопасности от США, потому что Трамп и гарантии – это несовместимые понятия, как хаос и порядок", - считает он.

Эксперт высказал предположение, что обсуждение плана может быть "дымовой завесой", прикрывающей сдачу украинских интересов. При этом он не исключил, что сам Зеленский, возможно, рассчитывает на отказ России от этих пунктов, чтобы возложить на Москву ответственность за срыв переговоров, особенно в глазах администрации Трампа.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры и заявления Зеленского - последние новости

Как писал Главред, мирный план, который Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц, насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям. Президент раскрыл основные пункты соглашения.

Во время общения с журналистами 24 декабря Зеленский заявил, что Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом.

Также Зеленский заявил, что мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения.

При каких условиях Путин согласится на мир: мнение эксперта

Журналист Вадим Денисенко считает, что глава РФ Путин пойдет на мирные переговоры в двух случаях:

страх (для этого пока нет предпосылок);

получения условий, которые он хочет достичь (территории, снятие санкций и возвращение в геополитику и, желательно, влияние на украинские выборы).

"Последний пункт, пока выглядит нереалистичным, а первые три он будет продавливать. Здесь особенно надо обратить внимание на визит Макрона в Россию (7.02.26), где, похоже, Макрон может сыграть роль некоего Чемберлена, как метко сказал один мой знакомый. Исходя из выше сказанного, я очень сомневаюсь, что мы уже у финиша", - сказал Денисенко.

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

