Ночью РФ била по Одессе: погиб мужчина, два человека пострадали

В городе пострадала 21 квартира, уничтожены два автомобиля и еще шесть - повреждены.

В ГВА рассказали о последствиях атаки на Одессу / Коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

В Одесской ГВА рассказали о последствиях российской атаки

Погиб 35-летний мужчина, а среди пострадавших - 19-летняя девушка

С ночи коммунальщики работают над ликвидацией последствий

В ночь на 9 февраля российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате обстрелов погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них – 19-летняя девушка. Им оказывается вся необходимая помощь. Об этом утром в понедельник сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак

По его словам, в Приморском районе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, в жилых домах пострадала 21 квартира. Взрывной волной выбито 39 окон непосредственно в квартирах и 18 – в местах общего пользования. Огнем уничтожены два автомобиля, еще шесть - повреждены обломками.

Коммунальные службы с ночи ликвидируют последствия: закрывают оконные проемы пленкой и убирают территории.

"Работает оперативный штаб, где одесситы могут подать заявку на получение компенсации по государственной программе "єВідновлення" и материальной помощи из городского бюджета", - добавил Лысак.

Как писал Главред, ударные дрооны РФ добрались до Одесского района, воздушную тревогу в регионе объявили около полуночи. Мониторинговые каналы отмечали, что в направлении северных районов Одессы двигалось не менее пятнадцати беспилотников.

Удары РФ по Украине - последние новости

Утром в субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В основном под ударом оказались западные области. Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов.

Взрывы звучали на Львовщине, Ровенщине, Франковщине, в Винницкой, Харьковской, Кировоградской, Киевской, Днепропетровской областях.

Из-за российского обстрела в большинстве регионов ввели аварийные отключения.

Вечером 8 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели очень сильные взрывы. Работали силы ПВО.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Россияне сбрасывают мины с дронов: что известно

Глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш) сообщил, что в разных регионах Украины фиксируют рост случаев, когда российские ударные дроны "Шахед" сбрасывают противотанковые мины ПТМ-3.

По его словам, сбрасывание мин с дронов не является новой практикой, однако в последнее время российские войска применяют ее чаще, используя погодные условия. В глубоком снегу такие мины практически незаметны, что повышает риски для гражданских лиц и служб экстренного реагирования.

