Ночью РФ била по Одессе: погиб мужчина, два человека пострадали

Анна Ярославская
9 февраля 2026, 09:32
В городе пострадала 21 квартира, уничтожены два автомобиля и еще шесть - повреждены.
Последствия атаки на Одессу
В ГВА рассказали о последствиях атаки на Одессу / Коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Кратко:

  • В Одесской ГВА рассказали о последствиях российской атаки
  • Погиб 35-летний мужчина, а среди пострадавших - 19-летняя девушка
  • С ночи коммунальщики работают над ликвидацией последствий

В ночь на 9 февраля российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате обстрелов погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них – 19-летняя девушка. Им оказывается вся необходимая помощь. Об этом утром в понедельник сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак

По его словам, в Приморском районе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, в жилых домах пострадала 21 квартира. Взрывной волной выбито 39 окон непосредственно в квартирах и 18 – в местах общего пользования. Огнем уничтожены два автомобиля, еще шесть - повреждены обломками.

Коммунальные службы с ночи ликвидируют последствия: закрывают оконные проемы пленкой и убирают территории.

"Работает оперативный штаб, где одесситы могут подать заявку на получение компенсации по государственной программе "єВідновлення" и материальной помощи из городского бюджета", - добавил Лысак.

  • Последствия атаки на Одессу в ночь на 9 февраля 2026
    Последствия атаки на Одессу в ночь на 9 февраля 2026 Фото: t.me/odesaMVA
Как писал Главред, ударные дрооны РФ добрались до Одесского района, воздушную тревогу в регионе объявили около полуночи. Мониторинговые каналы отмечали, что в направлении северных районов Одессы двигалось не менее пятнадцати беспилотников.

Удары РФ по Украине - последние новости

Утром в субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В основном под ударом оказались западные области. Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов.

Взрывы звучали на Львовщине, Ровенщине, Франковщине, в Винницкой, Харьковской, Кировоградской, Киевской, Днепропетровской областях.

Из-за российского обстрела в большинстве регионов ввели аварийные отключения.

Вечером 8 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели очень сильные взрывы. Работали силы ПВО.

Россияне сбрасывают мины с дронов: что известно

Глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш) сообщил, что в разных регионах Украины фиксируют рост случаев, когда российские ударные дроны "Шахед" сбрасывают противотанковые мины ПТМ-3.

По его словам, сбрасывание мин с дронов не является новой практикой, однако в последнее время российские войска применяют ее чаще, используя погодные условия. В глубоком снегу такие мины практически незаметны, что повышает риски для гражданских лиц и служб экстренного реагирования.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

