Опасная тактика: Флеш рассказал, как россияне прячут мины с помощью погоды

Враг рассчитывает на то, что к месту падения дрона приедет полиция или техника ГСЧС и взорвется.

Главное:

РФ чаще сбрасывает ПТМ-3 с "шахидов", используя снег для маскировки

Мины раскладывают возле места падения дрона, рассчитывая на подрыв техники

Граждан призывают не подъезжать к сбитым БПЛА на автомобиле

В разных регионах Украины фиксируют рост случаев, когда российские ударные дроны "Шахед" сбрасывают противотанковые мины ПТМ-3. Об активизации этой тактики сообщил специалист по системам РЭБ и связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш).

По его словам, сбрасывание мин с дронов не является новой практикой, однако в последнее время российские войска применяют ее чаще, используя погодные условия. В глубоком снегу такие мины практически незаметны, что повышает риски для гражданских лиц и служб экстренного реагирования.

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Ранее в комментарии Главреду специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестов, известный как "Флеш", сообщил о модернизации российских ударных дронов типа "Шахед".

По его словам, оккупационные войска изменили конструкцию беспилотников, перенеся антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса. Это решение, отмечает эксперт, существенно затрудняет их подавление имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы. В настоящее время, объясняет Бескрестов, возможности РЭБ позволяют прикрывать только самые важные для страны объекты.

Кроме того, специалист обращает внимание, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны является признаком длительного и стабильного технологического сотрудничества между Россией и Китаем.

Специалист отмечает, что российские силы могут минировать отдельные участки местности, но чаще ПТМ-3 сбрасывают рядом с местом падения самого "шахида". Мина оснащена магнитным детонатором, поэтому враг рассчитывает, что к обломкам дрона подъедет полиция, ГСЧС или другая техника — и это вызовет взрыв.

Бескрестов призвал граждан не приближаться на автомобиле к месту падения дрона, особенно вдоль его траектории, поскольку это может быть опасно.

Модернизация российского оружия — новости по теме

Ранее Главред рассказывал, что россияне совершенствуют "Шахеды", устанавливая на них ПЗРК, тем самым увеличивая боевую часть на беспилотниках до 90 кг. В ответ украинские специалисты готовят собственные разработки, чтобы уничтожать врага.

Ранее Главред рассказывал , что армия страны-агрессора России начала устанавливать на "Шахедах" инфракрасные прожекторы. Они предназначены для ослепления зенитных дронов и авиации.

Также российские войска начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие. Эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов обнародовал фото новой модификации дрона и отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

