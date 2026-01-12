Укр
Опасная тактика: Флеш рассказал, как россияне прячут мины с помощью погоды

Дарья Пшеничник
12 января 2026, 15:25
Враг рассчитывает на то, что к месту падения дрона приедет полиция или техника ГСЧС и взорвется.
Россияне сбрасывают мины с дронов / Коллаж: Главред, фото: Флеш/Telegram, ua.depositphotos.com

Главное:

  • РФ чаще сбрасывает ПТМ-3 с "шахидов", используя снег для маскировки
  • Мины раскладывают возле места падения дрона, рассчитывая на подрыв техники
  • Граждан призывают не подъезжать к сбитым БПЛА на автомобиле

В разных регионах Украины фиксируют рост случаев, когда российские ударные дроны "Шахед" сбрасывают противотанковые мины ПТМ-3. Об активизации этой тактики сообщил специалист по системам РЭБ и связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш).

По его словам, сбрасывание мин с дронов не является новой практикой, однако в последнее время российские войска применяют ее чаще, используя погодные условия. В глубоком снегу такие мины практически незаметны, что повышает риски для гражданских лиц и служб экстренного реагирования.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Ранее в комментарии Главреду специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестов, известный как "Флеш", сообщил о модернизации российских ударных дронов типа "Шахед".

По его словам, оккупационные войска изменили конструкцию беспилотников, перенеся антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса. Это решение, отмечает эксперт, существенно затрудняет их подавление имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы. В настоящее время, объясняет Бескрестов, возможности РЭБ позволяют прикрывать только самые важные для страны объекты.

Кроме того, специалист обращает внимание, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны является признаком длительного и стабильного технологического сотрудничества между Россией и Китаем.

Специалист отмечает, что российские силы могут минировать отдельные участки местности, но чаще ПТМ-3 сбрасывают рядом с местом падения самого "шахида". Мина оснащена магнитным детонатором, поэтому враг рассчитывает, что к обломкам дрона подъедет полиция, ГСЧС или другая техника — и это вызовет взрыв.

Бескрестов призвал граждан не приближаться на автомобиле к месту падения дрона, особенно вдоль его траектории, поскольку это может быть опасно.

Ранее Главред рассказывал, что россияне совершенствуют "Шахеды", устанавливая на них ПЗРК, тем самым увеличивая боевую часть на беспилотниках до 90 кг. В ответ украинские специалисты готовят собственные разработки, чтобы уничтожать врага.

Ранее Главред рассказывал , что армия страны-агрессора России начала устанавливать на "Шахедах" инфракрасные прожекторы. Они предназначены для ослепления зенитных дронов и авиации.

Также российские войска начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие. Эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов обнародовал фото новой модификации дрона и отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

