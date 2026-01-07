Пострадали дети: российские "Шахеды" повредили десятки домов и школы в Днепре

В городе под удар попали учебные заведения: профтехучилище, студенческое общежитие, два детских сада и школа.

Филатов рассказал о последствиях удара РФ по Днепру 6 января / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/borys_filatovv

Удары пришлись по жилым кварталам и объектам образования в Днепре

Пострадали как минимум семь человек, среди них двое детей

Городские власти продолжают уточнять масштабы разрушений

Вечером 6 января ВС РФ атаковали Днепр ударными дронами типа "Шахед". В результате российской атаки пострадали по меньшей мере семь человек, двое из них — дети. О последствиях рассказал городской голова Днепра Борис Филатов.

По его словам, оккупанты ударили по жилым домам и учебным заведениям города. Повреждено студенческое общежитие.

Более 10 многоэтажек получили повреждения из-за ударов "Шахедов", в частности разбито несколько сотен окон и сеть отопления возле одного из домов. Рядом с многоэтажками немало сгоревших автомобилей.

"В то же время есть разрушения в профтехучилище, где учат на слесарей и кондитеров. Пожар там потушили, но повреждены мастерская и студенческое общежитие. Задело также два детских сада и одну из школ", — отметил Филатов.

Городские власти продолжают собирать информацию об остальных разрушениях.

"По предварительной информации, известно о семи пострадавших. Двое из них — дети. В основном у людей острая реакция на стресс, но есть и осколочные ранения. Городские больницы оказывают помощь", — написал Филатов.

Последствия атаки на Днепр / Фото: t.me/borys_filatovv

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 5 января Россия осуществила масштабную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Воздушную тревогу объявили из-за угрозы БпЛА типа "Шахед".

В ночь на 5 января российская оккупационная армия атаковала дронами Киев и область. Есть "прилеты", много повреждений. В частности, в Киеве в результате вражеского обстрела один человек погиб и три человека пострадали.

В Фастовском районе Киевской области погиб человек, также из-за вражеской атаки обесточен Славутич.

В ночь на 5 января Россия также атаковала Чернигов баллистическими ракетами и БпЛА. Повреждения получило частное предприятие на окраине города.

Как сообщили Воздушные силы, РФ применила баллистические ракеты и большое количество ударных беспилотников. Силы ПВО сбили или подавили 137 вражеских дронов.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

В чем новая опасность российских атак: мнение эксперта

Армия России начала устанавливать на "Шахедах" инфракрасные прожекторы. Они предназначены для ослепления зенитных дронов и авиации.

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и военной связи Сергей "Флеш" Бескрестнов в комментарии Главреду рассказал о модернизации российских ударных дронов. По его словам, оккупационные войска изменили конструкцию беспилотников, перенеся антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса. Это решение, отмечает эксперт, существенно усложняет их подавление имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы. Как объясняет Бескрестнов, возможности РЭБ позволяют прикрывать только наиболее важные для страны объекты.

Кроме того, специалист обращает внимание, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны является признаком длительного и стабильного технологического сотрудничества между Россией и Китаем.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

