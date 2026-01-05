РФ атаковала Киев и область: был "прилет" в больницу, погибли люди

В Киевской области без света остался Славутич.

Из горящего здания в Киеве эвакуированы 25 человек, пожар ликвидирован / Фото: ГосЧС

Кратко:

В Киеве зафиксировано попадание в Оболонском районе — возник пожар в медицинском учреждении

В результате атаки в столице погиб один человек, трое - получили ранения

В Фастовском районе погиб мирный житель 1951 года рождения

В результате атаки обесточен Славутич

В ночь на 5 января российская оккупационная армия атаковала дронами Киев и область. Есть "прилеты", много повреждений. Погибли и пострадали люди. Город Славутич обесточен.

В Киеве в результате вражеского обстрела один человек погиб и три человека пострадали.

В Фастовском районе Киевской области погиб человек, также из-за вражеской атаки обесточен Славутич, много повреждений.

Атака на Киев

Как сообщили в ГосЧС Киева, ночью 5 января армия РФ совершила очередную атаку на столицу.

В Оболонском районе произошло попадание и возгорание на втором этаже 4-х этажного медицинского учреждения, предварительно с работающим стационарным отделением.

Пожар ликвидирован. Один человек погиб. Также три человека пострадали. Эвакуированы 25 человек.

На месте работали около 50 спасателей и 10 единиц пожарно-спасательной техники.

Атака на Киевскую область

Руководитель Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что минувшей ночью под ударом оказались мирные города и села, дома обычных людей, объекты критической инфраструктуры.

"В Фастовском районе в результате вражеской атаки погиб мирный житель - мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме. Искренние соболезнования семье и близким погибшего", - написал он.

В Фастовском районе повреждены семь частных и один многоэтажный жилые дома, гаражи, два автомобиля, производственные и складские помещения.

Кроме того, из-за вражеской атаки обесточен Славутич.

"Все объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Город с теплом и водой", - отметил Калашник.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ

Как писал Главред, в ночь на 5 января Россия осуществила масштабную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Воздушную тревогу объявили из-за угрозы БпЛА типа "Шахед".

Взрывы прогремели в Киеве, Киевской области, Чернигове, Полтаве и Харькове. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома и инфраструктура.

В ночь на 2 января РФ атаковала Запорожье ударными дронами. В результате ударов повреждены десятки домов, вспыхнул торговый центр. Значительная часть вражеских целей была уничтожена силами ПВО еще на подлете к городу. Именно это позволило избежать раненых среди жителей.

В ночь на 31 декабря российская оккупационная армия в очередной раз атаковала жилую, логистическую и энергетическую инфраструктуру Одесской области.

В чем новая опасность российских атак: мнение эксперта

Армия России начала устанавливать на "Шахедах" инфракрасные прожекторы. Они предназначены для ослепления зенитных дронов и авиации.

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и военной связи Сергей "Флеш" Бескрестнов в комментарии Главреду рассказал о модернизации российских ударных дронов. По его словам, оккупационные войска изменили конструкцию беспилотников, перенеся антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса. Это решение, отмечает эксперт, существенно усложняет их подавление имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы. Как объясняет Бескрестнов, возможности РЭБ позволяют прикрывать только наиболее важные для страны объекты.

Кроме того, специалист обращает внимание, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны является признаком длительного и стабильного технологического сотрудничества между Россией и Китаем.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

