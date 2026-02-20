Девушка показала свою помесь питбуля и хаски: как выглядит собака

Необычная внешность помеси питбуля и хаски привлекла внимание благодаря выразительной мимике и пронзительным голубым глазам.

Помесь питбуля и хаски удивила пользователей соцсетей / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Что известно о питомце и его породе

Какая деталь во внешности собаки удивила людей

Что хозяйка рассказала о характере собаки

Необычная внешность помеси питбуля и хаски девушки по имени Эшли заставила пользователей соцсетей буквально "залипнуть" у экранов. Ролик с участием домашнего животного быстро стал вирусным и набрал более 2,5 млн просмотра на различных платформах.

Видео с собакой по кличке Шива, опубликованное в одном из ее видео в TikTok, стремительно набирает просмотры благодаря ее пронзительным голубым глазам и выразительной мимике.

видео дня

Внешность, которая вызвала бурную реакцию

В ролике хозяйка Эшли медленно переводит камеру с лап питомца вверх, создавая интригу, а затем показывает мордочку Шивы. Кадр, в котором собака выглядит одновременно удивленной и немного обеспокоенной, мгновенно стал вирусным.

Помеси питбуля и хаски, известные как питски, давно привлекают внимание любителей собак. У таких животных нет единого стандарта внешности. Они могут сильно отличаться по размеру, окрасу и чертам морды.​

Девушка показала свою помесь питбуля и хаски / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@dramaticdogduo, instagram.com/dramaticdogduo

​

Шива выделяется светло-коричневой шерстью с белыми отметинами и ярко-голубыми глазами. Однако главная особенностью стало ее "фирменное" выражение мордочки, которое зрители описывают как "вечно озадаченное".

Реакция соцсетей

Видео уже собрало миллионы просмотров и вызвало бурную реакцию в комментариях.

"Она выглядит одновременно очень испуганной и очень взволнованной. Мне это нравится", - написал один из пользователей.

Другие зрители шутили, что у Шивы "самая драматичная мордочка в TikTok", а некоторые признавались, что пересматривали ролик по несколько раз.

Характер хаски

По словам Эшли, несмотря на забавное выражение мордочки, характер у Шивы вполне типичный для хаски.

"Она независимая, упрямая и очень любит поесть. Ее тревожный взгляд является просто природной особенностью, а не настроением в моменте", - рассказала хозяйка.

История Шивы оказалась не менее трогательной, чем её внешность. Именно эта собака сыграла ключевую роль в знакомстве Эшли и ее мужа Брэндона.

Мужчина взял щенка почти девять лет назад. Спустя несколько лет Эшли увидела его вместе с собакой в баре, разговор завязался из-за питомца и с этого началась их совместная история.

"Сейчас мы вместе уже 7 лет, и Шива с самого начала была в центре нашей жизни", - добавила девушка.

Смотрите в видео о том, как выглядит необычная помесь питбуля и хаски:

