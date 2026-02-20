У Лукашенко осталось меньше 5 лет: дипломат объяснил, что РФ сделает с диктатором

Кремль уже начал намекать самопровозглашенному президенту Беларуси на то, каким может быть его будущее.

https://glavred.info/world/u-lukashenko-ostalos-menshe-5-let-diplomat-obyasnil-chto-rf-sdelaet-s-diktatorom-10742465.html Ссылка скопирована

Судьбу Лукашенко могут легко изменить россияне / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сказал Латушко:

Российские политики посылают сигналы Лукашенко

Кремль определил для Лукашенко срок правления

Лукашенко понимает, что оказался в непростой ситуации

За последнюю неделю по меньшей мере 5 официальных представителей страны-агрессора России сделали заявления по поводу ситуации в Беларуси. Один из них - посол РФ в Беларуси Борис Грызлов. Он сказал, что белорусы и россияне - это один народ, который живет одной жизнью, имеет одинаковые традиции, мнения и так далее. Более того, он сказал, что у россиян и белорусов "одна Родина", правда, добавив, что при этом существуют два государства

Таким образом, Гризлов фактически транслирует Лукашенко идеологическую ссылку. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления, белорусский оппозиционный политик и дипломат Павел Латушко.

видео дня

По его словам, россиянин намекнул самопровозглашенному президенту Беларуси, что сегодня это одна Родина, а завтра уже одно государство.

Россия назначила Лукашенко срок правления до 2030 года

Латушко отметил, что после заявления Грызлова премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание так называемого Совета министров Союзного государства и предложил "пряник".

Он заявил о подписании 15 договоров и поручил всем членам правительства Российской Федерации активизировать контакты с белорусскими чиновниками режима Лукашенко, чтобы глубже интегрироваться в экономику.

Смотрите видео о санкциях против Лукашенко:

"Затем Служба внешней разведки Российской Федерации публикует заявление, фактически обозначая Лукашенко дедлайном – 2030 год. Если внимательно прочитать это заявление, его можно интерпретировать с точностью наоборот. Мол, Лукашенко, ты удержался у власти в 2020 году благодаря нам. В 2025 году, когда ты решил снова переназначить себя на должность, мы дали тебе ярлык на княжение. Ему даже вручили орден Андрея Первозванного. Помните, как Лукашенко буквально сгибался перед Путиным? Сейчас ему фактически определяют срок – до 2030 года", – отметил Латушко.

При этом россияне строят аргументацию, будто США, Великобритания, Германия, Польша и другие страны якобы хотят свергнуть этот режим, поэтому РФ предупреждает об этом Лукашенко.

"Но по сути это предупреждение с их стороны: если ты не будешь подчиняться нам, у нас достаточно сил, ресурсов и средств, чтобы сменить власть в Беларуси... Мы видим, что Лукашенко находится под полным контролем Российской Федерации. Сегодня это, пожалуй, самый глубокий кризис его субъектности за более чем тридцатилетней истории правления в Беларуси", - добавил эксперт.

Что интересно, сам Лукашенко понимает, что оказался фактически "у разбитого корыта". Так что как он будет выходить из этой ситуации, покажет только время.

Возможно ли новое вторжение в Украину с территории Беларуси

Главред писал , что, по словам Павла Латушко, на сегодняшний день нет признаков подготовки повторного масштабного вторжения в Украину с территории Беларуси.

Если исходить из того, что ядерное оружие или "Орешник" находятся на территории Беларуси, важно понимать, кто управляет этим оружием. Кнопка принятия решений не находится в руках Александра Лукашенко.

РС 26 "Рубеж" ("Орешник") / Инфографика: Главред

Александр Лукашенко - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко. Таким образом Киев значительно активизирует противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев.

Ранее Александр Лукашенко допустил возможность поставок из России "максимум десятка" ракетных комплексов "Орешник". Но это решение может быть пересмотрено.

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси, комментируя заявления о якобы атаке дронов на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина, заявил, что Россия имеет технические возможности для удара по резиденции президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также:

О персоне: Павел Латушко Павел Латушко - белорусский государственный, политический и общественный деятель. Министр культуры Республики Беларусь (2009-2012). Член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса. Руководитель Народного антикризисного управления. Представитель Объединенного переходного кабинета по вопросам транзита власти.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред