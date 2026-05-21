"Мы должны властвовать над россиянами": Буданов сделал громкое заявление об истории Украины

Буданов заявил, что Украина добровольно уступила России часть своего исторического наследия, что, по его мнению, позволило Москве присвоить себе историю Руси.

https://glavred.info/war/my-dolzhny-vlastvovat-nad-rossiyanami-budanov-sdelal-gromkoe-zayavlenie-ob-istorii-ukrainy-10766642.html Ссылка скопирована

Буданов сделал громкое заявление об истории Украины и России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Буданов:

Именно Украина является истинной наследницей Киевской Руси

Россия смогла приватизировать большую часть украинской истории

Глава Офиса президента Кирилл Буданов напомнил, что именно Украина является наследницей Киевской Руси. При этом Россия смогла "приватизировать" часть украинской истории. Об этом он заявил во время KyivStratcom Forum 2026, передает Апостроф.

По словам Буданова, стоит глубже задуматься над тем, что именно означает "освобождение России". Он отметил, что меч является лишь инструментом, а роль такого инструмента сегодня выполняет Украина.

видео дня

Также он подчеркнул, что Киевская Русь является частью украинского исторического наследия, однако само понятие Руси значительно шире. По его мнению, Украина является источником и родиной многих исторических процессов и явлений, в том числе и тех, с которыми сейчас приходится бороться.

"Мы отдали им (россиянам, — ред.) большую часть своей истории, добровольно отдали, а те ее, поскольку мы отдали, — приватизировали. Они никто, это мы — Русь. И мы должны над ними всеми господствовать. Еще придут времена", — сказал Буданов.

Смотрите полное видео заявления Буданова в Telegram по ссылке.

/ Скриншот

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Возможен ли сценарий распада РФ — мнение эксперта

Как писал Главред, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак напомнил, что в конце существования Советского Союза страна пережила ряд экономических и финансовых потрясений, которые в конечном итоге привели сначала к экономическому упадку, а впоследствии и к политическому распаду государства. Среди ключевых факторов он упомянул так называемую павловскую денежную реформу, которая существенно обесценила сбережения населения и усугубила кризисные явления.

По словам экономиста, после этого советская власть утратила возможность в полной мере финансировать союзные республики, что способствовало усилению центробежных тенденций и ускорило распад СССР.

По мнению Новака, подобный сценарий при определенных обстоятельствах может теоретически повториться и в современной России.

"Аналогичная ситуация в России может вспыхнуть в любой момент. Сейчас даже единичное заявление о выходе из состава РФ любого региона способно спровоцировать цепную реакцию по всей стране и аналогичные действия в других регионах", — указал Новак.

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, Кирилл Буданов ранее объяснял, что Россия изменила цели войны против Украины и снижает собственные требования из-за невозможности достичь прежних результатов на фронте. В Кремле уже продвигают новые тезисы о внеблоковом статусе Украины. Сам Буданов подчеркнул, что Москва постепенно готовит российское общество к провалу старых пропагандистских нарративов.

Как ранее сообщал Главред, удары ВСУ по российским НПЗ разрушают имидж РФ как энергетической сверхдержавы и создают риски для российского экспорта нефти. Эксперты считают, что такие атаки имеют не только военный, но и стратегический эффект для международного рынка.

Отметим, что удар СБУ по зданию ФСБ на оккупированной Херсонщине стал одной из самых успешных операций последних дней. Президент Владимир Зеленский заявил о около сотни ликвидированных и раненых оккупантов. Во время атаки украинские силы также уничтожили российский зенитный комплекс "Панцирь-С1".

Другие новости:

О личности: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред