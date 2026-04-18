Буданов озвучил темпы мобилизации в Украине и назвал основные трудности

В течение последних шести месяцев Украина выполняет минимальный план мобилизации. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью молдавскому изданию "Маленькая страна".

По его словам, трудности с набором военнослужащих являются закономерными на фоне длительного конфликта.

"Проблемы с набором людей на войну, после того как война длится уже 12,5 лет, – это абсолютно закономерное развитие событий", – подчеркнул он.

Буданов добавил, что в настоящее время ситуация остается сложной, но контролируемой.

"Очень сложно, но в последние полгода мы вполне справляемся с минимальным планом мобилизации", — отметил глава ОП.

Он также сказал, что, несмотря на трудности, соответствующие структуры все же обеспечивают выполнение поставленных задач, хотя это дается "абсолютно нелегко".

Как сообщал Главред, военнослужащих ТЦК и СП могут обязать носить на форме специальные жетоны с индивидуальным номером и представляться при общении с гражданами. Это нужно, чтобы люди могли отличить настоящих сотрудников от мошенников.

Народный депутат Роман Костенко говорил, что в Украине рассматривается возможность реформирования ТЦК с последующим распределением их функций.

В то же время в командовании Сухопутных войск ВС Украины заявили, что Украина не готовится к мобилизации женщин и не разрабатывает никаких механизмов для этого. Сообщения о якобы подготовке к такому шагу являются безосновательными.

О личности: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

