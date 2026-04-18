Буданов озвучил темпы мобилизации в Украине и назвал основные трудности

Главное из заявления Буданова:
- Сейчас Украина выполняет минимальный план мобилизации
- Трудности с набором военнослужащих являются закономерными
- На данный момент ситуация остается под контролем
В течение последних шести месяцев Украина выполняет минимальный план мобилизации. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью молдавскому изданию "Маленькая страна".
По его словам, трудности с набором военнослужащих являются закономерными на фоне длительного конфликта.
"Проблемы с набором людей на войну, после того как война длится уже 12,5 лет, – это абсолютно закономерное развитие событий", – подчеркнул он.
Буданов добавил, что в настоящее время ситуация остается сложной, но контролируемой.
"Очень сложно, но в последние полгода мы вполне справляемся с минимальным планом мобилизации", — отметил глава ОП.
Он также сказал, что, несмотря на трудности, соответствующие структуры все же обеспечивают выполнение поставленных задач, хотя это дается "абсолютно нелегко".
Мобилизация - последние новости Украины
Как сообщал Главред, военнослужащих ТЦК и СП могут обязать носить на форме специальные жетоны с индивидуальным номером и представляться при общении с гражданами. Это нужно, чтобы люди могли отличить настоящих сотрудников от мошенников.
Народный депутат Роман Костенко говорил, что в Украине рассматривается возможность реформирования ТЦК с последующим распределением их функций.
В то же время в командовании Сухопутных войск ВС Украины заявили, что Украина не готовится к мобилизации женщин и не разрабатывает никаких механизмов для этого. Сообщения о якобы подготовке к такому шагу являются безосновательными.
О личности: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.
