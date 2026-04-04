Готовят ли в Украине мобилизацию женщин: в ВСУ дали окончательный ответ

Готовят ли в Украине мобилизацию женщин

Ключевые тезисы:

Украина не готовится к мобилизации женщин

Враг может использовать эту тему для подрыва мобилизационных процессов

Женщины могут служить только добровольно

Украина не готовится к мобилизации женщин и не разрабатывает никаких механизмов для этого. Сообщения о якобы подготовке к такому шагу безосновательны. Об этом заявили в командовании Сухопутных войск ВС Украины.

Отмечается, что волна сообщений о мобилизации женщин манипулятивна. В частности, враг может использовать эту тему для подрыва мобилизационных процессов и дискредитации ВСУ.

"Сразу хотим подчеркнуть: в законодательстве Украины не произошло никаких изменений по регулированию этого процесса. Женщины могут присоединиться к Вооруженным Силам Украины исключительно по собственному желанию, а на военный учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием", - говорится в сообщении.

Также в Сухопутных войсках прокомментировали ситуацию с первой попавшей на учет гражданкой Украины, не имея соответствующего образования.

В частности, по этому поводу было проведено служебное расследование. В его пределах было установлено, что ошибочные данные внесли в систему "Оберіг" еще в 2021 году. Дополнительная проверка также выявила ряд схожих случаев, связанных с формированием отдельных записей в системе.

В командовании подчеркнули, что исправить такую ​​информацию через соответствующий ТЦК и СП пока невозможно. В информационно-коммуникационной системе "Оберіг" нет технической возможности удалять сведения о гражданах, не являющихся призывниками, военнообязанными или резервистами, из-за несоответствия нормативно-правовой базы.

В связи с этим Сухопутные войска обратились в Генеральный штаб и Министерство обороны с предложениями, которые должны устранить пробелы и недостатки в работе системы "Оберіг".

"Этот важный вопрос находится на постоянном контроле, а все выявленные несоответствия подробно анализируются. Командование Сухопутных войск открыто к диалогу и заинтересовано в устранении этой проблемы", - подытожили в командовании.

Реформа мобилизации в Украине Народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорил, что в рамках реформирования системы мобилизации в Украине будут усилены мобилизационные мероприятия в крупных городах во избежание ситуации, когда армия формируется преимущественно из жителей сельской местности. "То есть чтобы не было ощущения у общества, что есть определенные несправедливые действия, когда в каком-то селе Западной Украины не осталось ни одного мужчины призывного возраста, а в городе Киеве, Одессе и в Харькове, и в других городах больших Украины жизнь протекает мирным образом, и у многих молодых людей, которые потенциально подлежат призыву, нет ни малейшего ощущения, что идет полномасштабная война", — подчеркнул он.

Как сообщал Главред, в Украине готовят изменения в систему мобилизации: среди возможных нововведений обсуждаются новые подходы к поиску "уклонников", ограничения для нарушителей военного учета, а также пересмотр роли ТЦК.

Также известно, что украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации на один год после завершения действия "Контракта 18-24". Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Кроме того, Министерство обороны Украины ввело отсрочку от мобилизации для родителей троих и более детей независимо от семейного положения, которое реализуется через приложение Резерв+.

Об источнике: Сухопутные войска ВСУ Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества Вооруженных сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевого могущества, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины .

