Готовят ли в Украине мобилизацию женщин: в ВСУ дали окончательный ответ

Мария Николишин
4 апреля 2026, 09:43
В законодательстве Украины не произошло никаких изменений.
Готовят ли в Украине мобилизацию женщин / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Украина не готовится к мобилизации женщин
  • Враг может использовать эту тему для подрыва мобилизационных процессов
  • Женщины могут служить только добровольно

Украина не готовится к мобилизации женщин и не разрабатывает никаких механизмов для этого. Сообщения о якобы подготовке к такому шагу безосновательны. Об этом заявили в командовании Сухопутных войск ВС Украины.

Отмечается, что волна сообщений о мобилизации женщин манипулятивна. В частности, враг может использовать эту тему для подрыва мобилизационных процессов и дискредитации ВСУ.

"Сразу хотим подчеркнуть: в законодательстве Украины не произошло никаких изменений по регулированию этого процесса. Женщины могут присоединиться к Вооруженным Силам Украины исключительно по собственному желанию, а на военный учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием", - говорится в сообщении.

Также в Сухопутных войсках прокомментировали ситуацию с первой попавшей на учет гражданкой Украины, не имея соответствующего образования.

В частности, по этому поводу было проведено служебное расследование. В его пределах было установлено, что ошибочные данные внесли в систему "Оберіг" еще в 2021 году. Дополнительная проверка также выявила ряд схожих случаев, связанных с формированием отдельных записей в системе.

В командовании подчеркнули, что исправить такую ​​информацию через соответствующий ТЦК и СП пока невозможно. В информационно-коммуникационной системе "Оберіг" нет технической возможности удалять сведения о гражданах, не являющихся призывниками, военнообязанными или резервистами, из-за несоответствия нормативно-правовой базы.

В связи с этим Сухопутные войска обратились в Генеральный штаб и Министерство обороны с предложениями, которые должны устранить пробелы и недостатки в работе системы "Оберіг".

"Этот важный вопрос находится на постоянном контроле, а все выявленные несоответствия подробно анализируются. Командование Сухопутных войск открыто к диалогу и заинтересовано в устранении этой проблемы", - подытожили в командовании.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Реформа мобилизации в Украине

Народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорил, что в рамках реформирования системы мобилизации в Украине будут усилены мобилизационные мероприятия в крупных городах во избежание ситуации, когда армия формируется преимущественно из жителей сельской местности.

"То есть чтобы не было ощущения у общества, что есть определенные несправедливые действия, когда в каком-то селе Западной Украины не осталось ни одного мужчины призывного возраста, а в городе Киеве, Одессе и в Харькове, и в других городах больших Украины жизнь протекает мирным образом, и у многих молодых людей, которые потенциально подлежат призыву, нет ни малейшего ощущения, что идет полномасштабная война", — подчеркнул он.

Мобилизация – последние новости

Как сообщал Главред, в Украине готовят изменения в систему мобилизации: среди возможных нововведений обсуждаются новые подходы к поиску "уклонников", ограничения для нарушителей военного учета, а также пересмотр роли ТЦК.

Также известно, что украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации на один год после завершения действия "Контракта 18-24". Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Кроме того, Министерство обороны Украины ввело отсрочку от мобилизации для родителей троих и более детей независимо от семейного положения, которое реализуется через приложение Резерв+.

Читайте также:

Об источнике: Сухопутные войска ВСУ

Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества Вооруженных сил независимого Украинского государства. Это самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил Украины, главный носитель их боевого могущества, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше.

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил Украины на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году, передает Минобороны Украины .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Последние новости

04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

Реклама
23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Реклама
18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Реклама
12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

