Мобилизация меняется: нардеп раскрыл, где существенно усилят оповещения

Руслан Иваненко
1 апреля 2026, 21:50
По словам депутата, реформа мобилизации обеспечит справедливое распределение нагрузки между селами и крупными городами.
В крупных городах усилят меры по мобилизации / Коллаж: Главред, фото: Оболонский районный РТЦК и СП в Киеве

Кратко:

  • В крупных городах усилят мобилизационные меры
  • Все представители ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры.
  • Цель реформы — избежать перекосов между сельской и городской мобилизацией

В рамках реформирования системы мобилизации в Украине будут усилены мобилизационные меры в крупных городах, чтобы избежать ситуации, когда армия формируется преимущественно из жителей сельской местности.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Власть vs Влащенко" заявил народный депутат, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, реформа будет предусматривать выполнение двух ключевых задач.

"Во-первых, это предотвращение любых конфликтных ситуаций, то есть не может быть нарушения прав человека, не может быть превышения полномочий представителей ТЦК СП, не может быть ситуации, когда они выполняют свои действия по оповещению, по вручению повесток без бодикамер", – отметил Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что еще в 2024 году в закон была внесена норма об обязательном ношении бодикамер всеми представителями ТЦК и СП, чтобы конфликтные ситуации можно было рассматривать комплексно.

Что касается второй задачи реформы, она направлена на равномерную мобилизационную нагрузку:

"То есть чтобы у общества не было ощущения, что имеют место определенные несправедливые действия, когда в каком-то селе Западной Украины не осталось ни одного мужчины призывного возраста, а в Киеве, Одессе, Харькове и других крупных городах Украины жизнь протекает мирным образом, и ни малейшего ощущения, что идет полномасштабная война, у многих молодых людей, которые потенциально подлежат воинской службе, нет", – добавил нардеп.

Какие изменения в мобилизации могут ввести – мнение адвоката

Адвокат и управляющий партнер Polina Marchenko Law Office Полина Марченко рассказала о возможных нововведениях в контроле за соблюдением правил воинского учета и мобилизации.

По ее словам, одно из перспективных направлений — цифровизация и автоматизация проверок.

"Аналогично системе автофиксации превышения скорости, благодаря интеграции реестров и видеонаблюдения можно автоматически проверять владельцев автомобилей на наличие нарушений правил воинского учета и передавать информацию полиции для дальнейшей проверки", — пояснила Марченко.

Кроме того, обсуждается изменение подхода от мобилизации к контрактной службе, в частности пересмотр условий контрактов для военных, чтобы сделать службу более привлекательной в финансовом и социальном плане.

Как сообщал Главред, в Украине активно обсуждают возможное усиление мобилизации из-за новых подходов к учету военнообязанных, проверке данных и пересмотру бронирований. Планируется более жесткий контроль за теми, кто самовольно покинул части, и повышение эффективности бронирований для оборонной промышленности.

Кроме того, в Украине продолжается военное положение, а вместе с ним — и всеобщая мобилизация. В то же время государство продолжает совершенствовать систему учета военнообязанных, переходя к более цифровой модели контроля. С 1 апреля 2026 года вступают в силу очередные изменения, которые повлияют как на граждан, так и на бизнес. Об этом говорится в материале ТСН.

Напомним, что на блокпостах в Украине водители часто не знают, обязаны ли они выходить из автомобиля во время проверки документов. Адвокат Ирина Цыбко объяснила, что военные и ТЦК не могут требовать этого, а полиция — только в случаях подозрения, розыска или угрозы безопасности.

О личности: Федор Вениславский

Фе́дор Влади́мирович Венисла́вский (род. 16 мая 1969, Олика, Киверцовский район, Волынская область) — преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государственного строительства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 — 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

