Могут ли ТЦК заставлять выйти из авто на блокпосту — адвокат указала на нюанс

Адвокат объяснила, обязаны ли водители выходить из автомобиля во время проверок на блокпостах и в каких случаях такие требования могут быть законными.

Могут ли сотрудники ТЦК заставлять выходить из машины на блокпосту — разъяснения адвоката

Военнослужащие ТЦК и СП не могут требовать выйти из машины на блокпосту

Такие полномочия имеют только представители полиции, но лишь при определенных обстоятельствах

На блокпостах в Украине проверки документов стали обычной практикой, однако многие водители не до конца понимают пределы полномочий правоохранителей и военных. О том, имеют ли уполномоченные лица право требовать от водителя выйти из автомобиля, рассказала в интервью Главреду адвокат, юрист практики разрешения судебных споров RELIANCE Ирина Цыбко.

"Здесь важно различать, о ком именно идет речь. Если речь идет о представителях ТЦК — нет, у них нет такого права. Проверить военно-учетные документы можно и без того, чтобы человек выходил из автомобиля. То есть лицо не обязано этого делать. Если же речь идет о полиции, то также не всегда есть обязанность выходить из машины", — указала она.

Адвокат Ирина Цыбко подчеркивает, что перед тем как требовать от водителя выйти из автомобиля, полицейские должны представиться, объяснить цель остановки, причину проверки и обосновать необходимость выхода из машины. Она отмечает, что проверить документы, установить личность или выяснить, не находится ли человек в розыске, можно и без того, чтобы водитель покидал автомобиль.

В то же время, если транспортное средство или лицо находятся в розыске или есть подозрение в причастности к правонарушениям, представляющим угрозу безопасности, полицейские могут попросить водителя выйти, показать руки и провести осмотр автомобиля.

"В таких случаях это может быть обосновано. Если же человек не причастен к правонарушениям и с документами все в порядке — согласно закону достаточно просто предоставить документы для проверки", — резюмировала адвокат.

Напомним, как ранее сообщал Главред, адвокат и юрист практики разрешения судебных споров Ирина Цыбко прокомментировала ситуации, когда даже при наличии всех необходимых документов у человека на блокпостах могут вручать повестки. По ее словам, подобные ситуации случаются и довольно часто. Самый распространенный вариант — когда человеку просто вручают повестку с требованием явиться, например, уже на следующий день.

В то же время представители территориальных центров комплектования имеют право задерживать граждан и доставлять их в помещение ТЦК и СП без проверки документов, если лицо находится в розыске за нарушение правил воинского учета или неявку по повестке. Об этом сообщил народный депутат и член профильного парламентского комитета Вадим Ивченко.

Кроме того, в Украине готовят масштабные изменения в системе прохождения военной службы. В частности, мобилизованным планируют предоставить возможность заключать контракты с четко определенными сроками службы, сообщили в Офисе президента.

О личности: Ирина Цыбко Ирина Цыбко — адвокат и партнер юридической компании RELIANCE. Магистр права Одесской юридической академии. Специализируется на вопросах военного права, административной и уголовной ответственности, а также защите прав граждан во взаимоотношениях с государственными органами. Имеет многолетний опыт юридической практики и представляет интересы клиентов в судах и государственных учреждениях. В своей работе сосредотачивается, в частности, на делах, связанных с воинским учетом, мобилизацией, обжалованием действий территориальных центров комплектования (ТЦК) и защитой прав военнообязанных. Также выступает в качестве эксперта в СМИ, комментируя актуальные правовые вопросы, в частности в сфере мобилизационного законодательства и ответственности за его нарушение.

