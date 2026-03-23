Кому могут вручить повестку даже с 'бронью': появилось важное предупреждение

Во время военного положения военнообязанные должны проходить военно-медицинскую комиссию раз в год, напомнила Ирина Цыбко.

Важное из заявлений Цыбко:

Адвокат и юрист практики разрешения судебных споров RELIANCE Ирина Цыбко прокомментировала вопрос о том, встречаются ли в практике случаи, когда у человека с документами все в порядке, но ему все равно на блокпосте выписывают повестку.

"Да, такие случаи бывают, и довольно часто встречается "легкий" вариант — когда просто выписывают повестку с требованием явиться, например, на следующий день. Дело в том, что даже если у человека есть отсрочка или бронирование, это не всегда означает, что ТЦК запрещено выписывать им повестки", - рассказала она Главреду.

Эксперт отмечает, что например, человек может иметь отсрочку, но не проходил ВЛК более года.

"Во время военного положения военнообязанные должны проходить военно-медицинскую комиссию раз в год, независимо от категории годности. Если же человек проходил ВМК, условно, десять лет назад, это уже не актуально, и в таком случае ему могут выписать повестку либо для прохождения ВМК, либо для уточнения учетных данных. При бронировании ситуация аналогична — также могут вручить повестку. В этом нет ничего критичного: главное — явиться по повестке, чтобы избежать проблем в будущем, в частности розыска или штрафов за неявку", - предупредила она.

Вместе с тем юрист отмечает, что явится не обязательно необходимо ТЦК по месту регистрации — оно может быть другим, в зависимости от того, где именно человека остановили.

"Если же у человека нет отсрочки или бронирования, даже при отсутствии других нарушений он все равно может подпадать под мобилизацию. В таком случае сначала могут выдать повестку на прохождение ВЛК, а после этого — так называемую повестку на отправку, то есть мобилизационное распоряжение. Если человек признан годным к службе и не воспользовался правом на отсрочку или бронирование, формальных оснований для его немобилизации нет, поэтому такие ситуации, когда сразу выдают повестку на мобилизацию, также встречаются", - добавила Цыбко.

Ранее Рада одобрила отсрочку для контрактников 18-24 лет. Принят закон о предоставлении отсрочки на год от призыва на военную службу лицам, которые отслужили в рамках "Контракта 18-24".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку. В министерстве хотят достичь справедливости, прогнозируемости и гарантий для защитников Украины.

Как сообщал ранее Главред: украинцы жалуются, что получали push-уведомление о том, что отсрочка может быть продолжена, но по факту этого не произошло. Министерство обороны Украины объяснило, что следует делать в этом случае.

О персоне: Ирина Цыбко Ирина Цыбко — адвокат и партнер юридической компании RELIANCE. Магистр права Одесской юридической академии. Специализируется на вопросах военного права, административной и уголовной ответственности, а также на защите прав граждан в отношениях с государственными органами. Имеет многолетний опыт юридической практики и представляет интересы клиентов в судах и государственных учреждениях. В своей работе сосредотачивается, в частности, на делах, связанных с воинским учетом, мобилизацией, обжалованием действий территориальных центров комплектования (ТЦК) и защитой прав военнообязанных. Также выступает в качестве эксперта в СМИ, комментируя актуальные правовые вопросы, в частности в сфере мобилизационного законодательства и ответственности за его нарушение.

