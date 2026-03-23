Все ли блокпосты установлены законно и кому могут выдать повестку в ТЦК — интервью с адвокатом

Анастасия Заремба
23 марта 2026, 15:00обновлено 23 марта, 15:45
Если военнообязанного остановили на блокпосту, следует вести себя вежливо, уточнить причину остановки и, при необходимости, предъявить документы полиции.
Ирина Цибко, мобилизация
На блокпосте важно не провоцировать конфликт, а общаться спокойно и корректно, считает Ирина Цыбко / Коллаж: Главред

В последние дни в соцсетях активно распространяется информация о якобы усилении мобилизационных мер в Киеве. Пользователи сообщали о более частых проверках документов и высказывали предположения об изменении подходов к вручению повесток. В ответ на эти сообщения Киевский территориальный центр комплектования и социальной поддержки заявил, что никаких новых волн или "усилений" мобилизации не происходит, а все меры осуществляются в рамках действующего законодательства.

В интервью Главреду адвокат, юрист практики разрешения судебных споров RELIANCE Ирина Цыбко рассказала, есть ли основания говорить об усилении мобилизации, как отличить законные действия от злоупотреблений и как действовать в случае возможных нарушений.

В последнее время жители Киева замечают увеличение количества блокпостов на дорогах. Как проверить, насколько законно установлен блокпост?

К сожалению, мы сейчас живем в таких реалиях, что подобные ситуации происходят не только в Киеве или Киевской области, но и во многих других регионах. На блокпостах проверяют не только документы с целью выявления вражеских агентов. Часто там присутствуют и представители ТЦК, которые, откровенно говоря, могут останавливать людей просто за рулем.

Когда люди не осведомлены о своих правах и о том, как это должно происходить по закону, они нервничают. Особенно мужчины, у которых могут быть определенные нарушения правил воинского учета. В таком состоянии они не всегда правильно реагируют и даже не пытаются выяснить правовые основания действий или попросить документы. Те же, кто более собран, действуют иначе. Мы видели много видео от коллег-адвокатов, которые демонстрируют правильное поведение на блокпостах.

В общем, блокпосты — это не просто инициатива отдельных лиц. Хотя, к сожалению, на практике случаются ситуации, когда все происходит не совсем в рамках закона. Официально установка блокпостов регулируется законодательством, в частности постановлением Кабинета Министров Украины №1455 от 21 декабря 2021 года. Обращаю внимание, что оно было принято еще до полномасштабного вторжения, поскольку блокпосты существовали, например, в Донецкой и Луганской областях еще с 2014 года.

Конечно, в постановление вносились изменения, в частности и в 2025 году, но в целом порядок остается в силе. Основное назначение блокпостов заключалось в мерах безопасности: выявление правонарушителей, проверка лиц при наличии информации о возможной причастности к коллаборационной деятельности или работе на врага.

Если мы говорим о блокпосте на трассе, то останавливать транспортные средства имеют право представители:

  • полиции;
  • СБУ;
  • Национальной гвардии;
  • Государственной пограничной службы;
  • Вооруженных сил Украины.

Обычно на блокпостах присутствуют несколько служб одновременно, но почти всегда там есть полиция — патрульные экипажи. Иногда случаются ситуации, когда полицейские могут формально использовать другой повод для проверки документов — например, сослаться на административное правонарушение (такое как курение в общественном месте), после чего начинается проверка документов.

И тут же подключаются сотрудники ТЦК с планшетами: проверяют информацию о лице, его документы, могут сверять данные с реестрами, в частности проверять "Резерв+" или другие базы. Если человек находится в розыске — для них это, условно говоря, "золотая жила".

И хорошо, если проверка проходит спокойно. Но бывают ситуации, когда рядом уже стоит микроавтобус, и фактически человека сразу готовят к доставке.

В то же время право на проверку документов имеют только уполномоченные лица — обычно это полиция. Как я уже отмечала, вместе с полицейскими на блокпостах могут находиться военнослужащие и представители ТЦК. В целом не запрещено, чтобы на блокпосту присутствовали представители ТЦК и они могли участвовать в проверке. Но они не имеют права самостоятельно:

  • останавливать транспортные средства;
  • перекрывать движение;
  • применять силу или спецсредства;
  • вытаскивать человека из автомобиля.

Конечно, на практике мы все видели разные видео и знаем, что такие случаи случаются. Это не единичные истории и не только в отдельных регионах. Но здесь важно различать: де-факто ситуация может отличаться от того, что предусмотрено законом. Если же говорить именно о законодательстве — таких полномочий у ТЦК нет. Даже если человек просто идет по улице, представители ТЦК не имеют права самостоятельно его останавливать без участия полиции. С автомобилем — аналогичная ситуация.

Вы сказали, что без уполномоченного лица представители ТЦК не могут самостоятельно останавливать людей, проверять документы и т. д. Но, с другой стороны, сейчас существует практика, когда представители полиции заезжают во дворы и там останавливают людей для проверки документов. В таком случае как правильно вести себя человеку, чтобы не провоцировать конфликт?

Здесь речь уже не о блокпостах, а о так называемых рейдах, которые часто происходят. Обычно в таких случаях вместе с представителями ТЦК присутствует хотя бы один сотрудник полиции. Если это не патрульная машина, а, например, автомобиль ТЦК, то, как правило, из него выходит именно полицейский, подходит к человеку, останавливает его и просит предъявить документы. Параллельно могут сразу проверять информацию и устанавливать, не находится ли человек в розыске, не нарушал ли он правила воинского учета, имеет ли отсрочку или бронирование.

В таких ситуациях, к сожалению, иногда возникают конфликты: бывает, что и люди ведут себя неправильно, и представители могут превышать свои полномочия. Если во время проверки выясняется, что человек находится в розыске, полицейский имеет право доставить его для выяснения обстоятельств. Особенно если от соответствующего ТЦК уже поступило сообщение в полицию о необходимости доставки этого лица. В таком случае человека могут доставить либо в ближайший ТЦК по месту остановки, либо в тот ТЦК, который объявил его в розыск (если он находится поблизости).

В ТЦК уже выясняют все обстоятельства и составляют протокол об административном правонарушении, если, например, человек не явился по повестке, не обновил вовремя учетные данные и т. п. После этого человека должны уведомить, когда именно будет рассматриваться протокол. Он должен ознакомиться с ним под подпись, и уже затем возможны два варианта: либо человек признает свою вину — тогда оформляется соответствующее заявление и выносится постановление, согласно которому необходимо уплатить штраф.

Как известно, в течение первых 20 дней штраф можно уплатить со скидкой: не 17 000 грн (если речь идет о первом нарушении правил воинского учета в течение года), а 8 500 грн. Но это, скажем так, идеальный вариант развития событий.

В общем, в подобных ситуациях важно не провоцировать конфликт и не "идти на рожон", а общаться спокойно и корректно. Особенно если человек знает, что у него есть отсрочка или бронирование и все документы в порядке — лучше просто это подтвердить.

Человек имеет право как на блокпосту, так и, например, во дворе или на улице попросить предъявить документы как у представителя полиции, так и у сотрудников ТЦК проверить их служебные удостоверения. Они, в свою очередь, обязаны их показать. Также, если это так называемые группы оповещения, они должны иметь боди-камеры (как минимум одну на группу). Весь процесс, в частности вручение повестки (даже если она выписывается прямо на месте), должен быть зафиксирован.

Это необходимо для того, чтобы в случае нарушений можно было установить, как именно происходили события, кто и как себя вел, были ли неправомерные действия с чьей-либо стороны. Если ситуация выглядит откровенно неправомерной — например, если человек просто идет по улице или выходит из двора, подъезжает автомобиль, из него выбегают люди в форме, не представляются, не показывают документов и пытаются силой посадить его в машину, то здесь стоит привлечь внимание окружающих, если это людная площадка, и по возможности — зафиксировать происшествие, поскольку часто после начала таких действий человеку уже не дают возможности достать телефон. Если же это видят посторонние люди или кто-то находится рядом с этим человеком, желательно записать номер автомобиля, сразу позвонить по номеру 102 и сообщить о происшествии (указать время, место и все известные детали).

Это те действия, которые реально можно предпринять в подобных случаях. Но, к сожалению, нужно понимать: то, как должно быть по закону, и то, как иногда происходит на практике — это не всегда одно и то же. Если же речь идет о проверке на блокпосту, то водитель или любое лицо, которое остановили, имеет право:

  • попросить предъявить служебные удостоверения лиц, осуществляющих проверку;
  • поинтересоваться основаниями функционирования блокпоста.

В частности, можно попросить ознакомиться с приказом военной администрации о создании этого блокпоста. Ведь блокпосты не могут устанавливаться произвольно — для этого должно быть соответствующее решение.

В таком приказе определяется:

  • место расположения блокпоста;
  • время его работы;
  • состав привлеченных лиц;
  • цель его установки.

Такой документ должен быть, и его должны предъявить для ознакомления (не передавать в руки, но дать возможность ознакомиться). То есть человек имеет полное право поинтересоваться этими основаниями.

Можно уточнить: имеют ли уполномоченные лица право требовать, чтобы человек вышел из автомобиля, например, для дополнительной проверки?

Здесь важно различать, о ком именно идет речь. Если речь идет о представителях ТЦК — нет, они не имеют такого права. Проверить военно-учетные документы можно и без того, чтобы человек выходил из автомобиля. То есть лицо не обязано этого делать.

Если же речь идет о полиции, то также не всегда есть обязанность выходить из машины. Полицейские должны объяснить:

  • кто они;
  • с какой целью остановили;
  • в чем причина проверки;
  • зачем человеку выходить из автомобиля.

Например, проверить документы, установить личность или проверить, не находится ли человек в розыске, можно и без выхода из автомобиля.

Если же, например, автомобиль или лицо находятся в розыске, или есть подозрение в причастности к правонарушениям, угрожающим безопасности (например, коллаборационист в розыске или совершал что-то подозрительное), тогда могут попросить выйти из автомобиля, показать руки, провести осмотр транспортного средства. В таких случаях это может быть обосновано. Если же человек не причастен к правонарушениям и с документами все в порядке — по закону достаточно просто предоставить документы для проверки.

А как быть, например, если человек попал в ДТП? Сейчас также часто случаются ситуации, когда на место аварии вызывают полицию, и далее начинается проверка военнообязанных. Как в таком случае правильно вести себя?

Да, это действительно распространенная практика. Более того, практически любой вызов полиции — не только из-за ДТП — может сопровождаться проверкой данных лица. Если полицейские видят, что человек призывного возраста и, по их мнению, визуально подпадает под мобилизацию по состоянию здоровья, они могут передать его данные для проверки.

В таких случаях к месту происшествия могут присоединиться и сотрудники ТЦК — так называемая группа оповещения. И действительно, человеку могут вручить повестку прямо на месте. Если же окажется, что человек находится в розыске, полиция имеет право доставить его в ТЦК для выяснения обстоятельств. Важный момент: законодательство разрешает вручение повесток в любом общественном месте. То есть нет четкого перечня мест, где это разрешено или запрещено — фактически это может произойти где угодно.

В то же время есть важное ограничение: никто не имеет права без разрешения человека или без постановления суда проникать в его жилище. Даже полиция не может этого делать без законных оснований, а сотрудники ТЦК — тем более. Хотя, к сожалению, подобные случаи также встречаются на практике.

Что касается вызовов полиции — да, такая практика существует. Бывают даже ситуации, когда дежурная группа выезжает на вызовы (в том числе на ДТП), и вместе с ней сразу находится представитель ТЦК. Пока полиция выполняет свою работу, представитель ТЦК параллельно может проверять данные лиц и решать вопросы о вручении повесток.

Если у человека в учетных данных есть нарушения, его могут в любой момент доставить в ближайший ТЦК / Коллаж: Главред, фото: УНИАН ​

Каков алгоритм действий в случае остановки на блокпосту?

Первое и самое важное — всегда реагировать спокойно и общаться адекватно. Есть люди, которые сразу начинают грубить, нецензурно выражаться, угрожать или пересказывать "истории", которые они услышали в TikTok от "кума, брата, свата". И при этом считают себя большими экспертами, особенно если сами имеют нарушения.

Если у человека есть нарушения, он должен понимать, что находится, условно говоря, "на крючке" — и рано или поздно это может иметь последствия. Поэтому если вас остановили, нужно вежливо общаться, поинтересоваться документами, уточнить причину остановки. Если полиция просит предъявить документы — их нужно показать. Если же сотрудник ТЦК просит военно-учетные документы — можно открыть приложение Резерв+ и выполнить требования.

Если у человека в учетных данных есть нарушения, нужно понимать: его могут в любой момент доставить в ближайший ТЦК для выяснения обстоятельств как нарушителя, или попросить, чтобы выписали повестку с указанием даты, когда нужно явиться. Но это уже в значительной степени зависит от конкретной ситуации и, в определенной степени, от человеческого фактора:

  • одни сотрудники могут дать возможность явиться самостоятельно через несколько дней;
  • другие — сразу принимают решение о доставке, если есть соответствующие основания.

Также человек имеет право обратиться к адвокату. Если есть возможность — лучше сразу позвонить своему юристу, чтобы он контролировал правильность действий. Это важно, потому что в стрессовых ситуациях люди не всегда могут объективно оценить ни свои действия, ни действия сотрудников полиции или ТЦК.

Встречаются ли в практике случаи, когда у человека с документами все в порядке, но ему все равно на блокпосту выписывают повестку?

Да, такие случаи бывают, и довольно часто встречается "легкий" вариант — когда просто выписывают повестку с требованием явиться, например, на следующий день. Дело в том, что даже если у человека есть отсрочка или бронирование, это не всегда означает, что ТЦК запрещено выписывать им повестки. Например, человек может иметь отсрочку, но не проходил ВЛК более года. Во время военного положения военнообязанные должны проходить военно-медицинскую комиссию раз в год, независимо от категории годности. Если же человек проходил ВМК, условно, десять лет назад, это уже не актуально, и в таком случае ему могут выписать повестку либо для прохождения ВМК, либо для уточнения учетных данных. При бронировании ситуация аналогична — также могут вручить повестку. В этом нет ничего критичного: главное — явиться по повестке, чтобы избежать проблем в будущем, в частности розыска или штрафов за неявку.

Явиться нужно именно в тот ТЦК, где человек приписан?

Нет, в тот, который указан в повестке, и это не обязательно ТЦК по месту регистрации — он может быть другим, в зависимости от того, где именно человека остановили. Например, если человека остановили на блокпосту в Одесской области, а он состоит на учете в Киеве, его могут направить в ближайший ТЦК в пределах той территории. То есть выявить нарушение может любой ТЦК, и направление или доставка также могут происходить в ближайший центр в пределах их юрисдикции.

Если же у человека нет отсрочки или бронирования, даже при отсутствии других нарушений он все равно может подпадать под мобилизацию. В таком случае сначала могут выдать повестку на прохождение ВЛК, а после этого — так называемую повестку на отправку, то есть мобилизационное распоряжение. Если человек признан годным к службе и не воспользовался правом на отсрочку или бронирование, формальных оснований для его немобилизации нет, поэтому такие ситуации, когда сразу выдают повестку на мобилизацию, также встречаются.

Сейчас активно обсуждается вопрос об ужесточении ответственности для тех, кто уклоняется от военной службы. В публичном пространстве, в частности, речь идет о возможных законодательных изменениях — например, ограничении пользования банковскими счетами, их блокировке, ограничении права управления транспортными средствами и других мерах. Если такие решения будут приняты, насколько они будут эффективны на практике?

На самом деле некоторые из этих механизмов уже существуют и применяются. Не массово и не в 100% случаев, но, например, арест банковских счетов — это уже реальная практика.

Если человек нарушает правила воинского учета, на него наложен штраф, но он его игнорирует — не платит, не появляется в ТЦК и не устраняет нарушение, тогда ТЦК может передать материалы в государственную исполнительную службу. Это происходит так же, как, например, с алиментами, кредитами или коммунальными платежами.

После этого государственная исполнительная служба открывает исполнительное производство и может наложить арест на счета. Такие случаи уже есть на практике. Например, человек может даже не знать об этом, пока не обнаружит, что счет заблокирован. Проверяет через приложение "Дія" — и видит, что в отношении него уже открыто исполнительное производство из-за неуплаты штрафа.

В то же время это не автоматизированный процесс и не системная практика. Многое зависит от того, дойдет ли до этого конкретное дело в ТЦК: подготовит ли юрист документы, направят ли их в исполнительную службу. Также влияют и ресурсные ограничения — иногда банально не хватает средств на корреспонденцию или судебные расходы. Поэтому пока это происходит не во всех случаях.

Если же говорить о возможном массовом внедрении таких мер, то, на мой взгляд, они могут быть эффективными по крайней мере в части стимулирования людей платить штрафы — соответственно, это будет наполнять бюджет.

Но будет ли это реально мотивировать людей добровольно мобилизоваться или подписывать контракты — здесь есть сомнения. Из практики видно, что многие люди, обращающиеся за юридической помощью, в первую очередь спрашивают, как избежать службы. Поэтому, скорее всего, люди будут искать способы оплатить штрафы, разблокировать счета, вернуть возможность пользоваться своими правами (например, водительским удостоверением), но не обязательно пойдут на мобилизацию.

Более того, даже если кто-то решит мобилизоваться из-за таких ограничений, это не отменяет уже совершенного правонарушения. Ответственность никуда не исчезает: штрафы придется оплатить, а также могут добавиться расходы исполнительной службы, которые возлагаются на должника.

О персоне: Ирина Цыбко

Ирина Цыбко — адвокат и партнер юридической компании RELIANCE. Магистр права Одесской юридической академии. Специализируется на вопросах военного права, административной и уголовной ответственности, а также защите прав граждан во взаимоотношениях с государственными органами.

Имеет многолетний опыт юридической практики и представляет интересы клиентов в судах и государственных учреждениях. В своей работе сосредотачивается, в частности, на делах, связанных с воинским учетом, мобилизацией, обжалованием действий территориальных центров комплектования (ТЦК) и защитой прав военнообязанных. Также выступает в качестве эксперта в СМИ, комментируя актуальные правовые вопросы, в частности в сфере мобилизационного законодательства и ответственности за его нарушение.

