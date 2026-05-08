"Полупустые - это еще мягко говоря": Игнат заявил о критической ситуации с ПВО в Украине

Ситуацию усугубляет рост мирового спроса на системы ПВО из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В Украине наблюдается критический дефицит ракет для ПВО



Украина осталась с полупустыми пусковыми установками ПВО

Страна вынуждена просить у партнеров по 5–10 ракет

Запасы истощили массированные зимние обстрелы

Украина вступает в новую фазу ракетного голода: боевые подразделения ПВО остаются с полупустыми пусковыми установками, а военным приходится буквально "выбивать" боеприпасы на международных встречах. О критическом состоянии запасов заявил полковник Воздушных сил Юрий Игнат, подчеркнув, что страна оказалась "на голодном пайке" в отношении ракет для Patriot, NASAMS и IRIS‑T. Об этом сообщает Укринформ.

Несмотря на регулярные дипломатические усилия, украинские делегации на таких форматах, как Рамштайн, вынуждены просить партнеров о минимальных партиях — по 5–10 ракет на каждую систему.

"Пусковые установки, которые находятся в составе определенных подразделений и батарей, полупусты — это еще мягко говоря", — подчеркнул Игнат.

По его словам, причины дефицита накапливались месяцами. Зимой Россия нанесла 15 массированных ударов по энергетической инфраструктуре, что заставило Украину расходовать ракеты темпами, которых не предусматривал ни один план. Ситуацию осложняет и глобальный рост спроса на ПВО из-за войны на Ближнем Востоке — конкуренция за боеприпасы резко возросла.

В ответ командование вынуждено перераспределять имеющиеся ракеты между регионами, чтобы сохранить хотя бы базовый уровень защиты по всей стране. В то же время Игнат подчеркивает, что украинские военные уже имеют уникальный опыт работы с современными системами ПВО, дронами-перехватчиками и истребителями F-16 в реальных боевых условиях — опыт, которого нет ни у кого в мире.

Как можно противостоять российской баллистике

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что российскую баллистику Украина может сбивать исключительно с помощью Patriot и SAMP/T, но Patriot и ракет к ним у нас мало.

По его словам, из-за этого есть другой, но очень сложный в реализации вариант — бить по пусковым установкам.

"Помимо активной обороны, мы можем начать настоящую охоту на российские пусковые установки, чтобы уничтожать их на территории РФ. Это очень сложная задача: их трудно выследить, зафиксировать, сопровождать и уничтожать. Но если мы говорим о каком-то противодействии, то оно может быть только таким", — отметил он.

Как сообщал Главред, чтобы преодолеть дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, Украина планирует активнее договариваться с партнерами, а в отдельных случаях — даже применять более жесткие переговорные подходы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Системы ПВО Сил обороны работают ежедневно и уничтожают 90% целей, однако наблюдается дефицит антибаллистических ракет, говорил Зеленский.

Украина и Германия подписали новые оборонные соглашения, которые предусматривают расширение сотрудничества в сфере противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и производства дронов.

О личности: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

