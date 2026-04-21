Ответ баллистике: Зеленский поручил создать собственный аналог Patriot

Киев рассматривает возможность налаживания собственного производства ракет ПВО, чтобы уменьшить зависимость от иностранных поставок.

Украина планирует создать европейскую противоракетную систему совместно с союзниками

Главное из заявления Зеленского:

Сейчас нужны ракеты для ПВО

Ведутся переговоры с партнерами

Украина разрабатывает собственные решения

Чтобы преодолеть дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, Украина планирует активнее договариваться с партнерами, а в отдельных случаях — даже применять более жесткие переговорные подходы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью"Фактам".

Предложение о лицензиях и производстве

Глава государства подчеркнул, что Украина имеет потенциал для производства ракет для систем ПВО, а также ранее обращалась к США с просьбой предоставить соответствующие лицензии. По его словам, американская сторона в настоящее время производит около 60 ракет для комплексов Patriot ежемесячно, тогда как Украина предлагала увеличить этот показатель вдвое.

"Я просил, еще начиная с Байдена: дайте мне лицензию, и я вам обещаю, мы удвоим ваше производство. Я очень этого хотел. Мы были готовы", — сказал Зеленский.

Кооперация с партнерами

Президент уточнил, что речь идет именно о производстве ракет, а не самих систем ПВО. Он также отметил, что в Европе уже существует модель сотрудничества, когда разные страны производят отдельные компоненты вооружения, и Украина была готова присоединиться к такому процессу.

"Я очень просил еще администрацию Байдена, затем продолжил с администрацией Трампа. Тем не менее, результат такой. У немцев сегодня есть возможность производить ракеты для Patriot. И это не вопрос сегодняшнего дня. То, о чем мы договорились. Но это будет очень серьезный пакет тогда, когда они начнут производить эти ракеты. Они уже получили лицензию. Дай Бог, чтобы они наладили производство как можно быстрее. Но это точно не о сегодняшнем дне. То есть вопрос никто не снял. А сегодня с баллистикой нужно бороться", – подчеркнул президент.

Развитие антибаллистической системы

Зеленский также сообщил о переговорах с производителями вооружения по созданию европейской противоракетной системы. По его словам, Украина ведет соответствующие консультации с несколькими государствами, а также поставила задачу собственным производителям разработать подобную систему в течение года, чтобы уменьшить зависимость от Patriot.

Он добавил, что ключевыми составляющими такой системы должны стать радары и ракеты, и работа над этим уже ведется.

Комментируя возможную активизацию российских ракетных атак в ближайшие месяцы, президент отметил, что Украина продолжит искать все возможные пути обеспечения ПВО.

"Договариваться, покупать, собирать, менять. Иногда даже шантажировать. [В хорошем смысле], безусловно. Чтобы получить ракеты".

Как сообщал Главред, Бельгия и Испания в 2026 году предоставят Украине по 1 млрд евро оборонной помощи. Помимо финансовой поддержки, Украина также получит дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

Кроме того, Украина и Германия подписали новые оборонные соглашения, которые предусматривают расширение сотрудничества в сфере противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и производства дронов. Об этом на брифинге заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, отметив, что согласован новый пакет помощи, который охватывает ПВО, дальнобойное оружие, беспилотники и боеприпасы.

Напомним, что Вашингтон может направить оружие, которое было предназначено для Украины, на проведение операций на Ближнем Востоке, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

ЗРК Patriot Patriot — американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до пятидесяти целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые нужно сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может достигать $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 РУ с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость запуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

