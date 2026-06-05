Украинка раскрыла неожиданный недостаток жизни за границей

Девушка призналась, что почти перестала покупать одежду в Израиле. Причиной стали цены и сложность поиска вещей из натуральных материалов.

https://glavred.info/life/ukrainka-raskryla-neozhidannyy-nedostatok-zhizni-za-granicey-10770614.html Ссылка скопирована

Украинка назвала неожиданный минус жизни в Израиле / Коллаж Главред, фото: instagram.com/annk.art

Вы узнаете:

Почему одежда в Израиле разочаровала украинку

Зачем девушка заказывает вещи из Украины и других стран

Какие советы дали эмигранты из разных стран мира

Украинка, переехавшая в Израиль, рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после эмиграции. Неожиданно одной из главных проблем для нее оказался не язык и не адаптация, а поиск качественной одежды.

Своими наблюдениями девушка поделилась в одном из ролик в Instagram. По ее словам, после переезда она пыталась обновлять гардероб в местных торговых центрах, однако со временем почти полностью отказалась от этой идеи.

видео дня

Почему шопинг в Израиле разочаровал украинку

Девушка призналась, что каждый поход в торговый центр заканчивается для нее всегда разочарованием. Она считает, что на полках магазинов слишком много вещей из синтетических материалов, а цены при этом остаются высокими.

"Я хочу нормальную ткань. Хочу лен, хочу хлопок. Но не за 300 шекелей за обычную белую футболку", - объяснила девушка.

Девушка призналась, что каждый поход в торговый центр заканчивается для нее всегда разочарованием / Фото: instagram.com/annk.art

По ее словам, аналогичные товары можно найти значительно дешевле на популярных онлайн-площадках. Именно поэтому покупать одежду в Израиле она практически перестала.

Гардероб из Украины и покупки за границей

Украинка рассказала, что многие вещи ей до сих пор присылают родственники из Украины. В основном это одежда местных брендов, которую она считает более качественной и удачной по соотношению цены и материалов.

"Хорошая ткань, все модное. Я всегда получаю комплименты и вопросы, где купила эти вещи", - отметила она.

Украинка рассказала, что многие вещи ей до сих пор присылают родственники из Украины / Фото: instagram.com/annk.art

Кроме того, во время поездок в другие страны девушка старается посещать аутлеты и крупные магазины известных брендов. По ее словам, даже в одних и тех же сетях ассортимент и качество тканей нередко отличаются от того, что продается в Израиле.

Смотрите в видео о том, как украинка покупает вещи в Израиле:

Ранее Главред писал о том, что девушка рассказала, как секонд-хенды заставляют тратить больше, чем надо. Для многих это превратилось в азартную охоту за редкими находками, брендовыми вещами и необычной одеждой по низкой цене.

Также сообщалось о том, что пара заглянула в мусорный бак возле общежития и нашла горы ценностей. Они показали, сколько совершенно пригодных вещей оказывается на свалке после окончания учебного года

Вам может быть интересно:

О профиле в Instagram: annk.art Instagram-профиль annk.art принадлежит украинке, которая после переезда в Израиль делится своим опытом жизни в новой стране. В публикациях автор рассказывает об особенностях израильского быта, местной культуре, покупках, адаптации эмигрантов и повседневных наблюдениях. Контент сочетает личные истории, размышления о жизни за границей и творческие материалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред