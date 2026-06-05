Украинка раскрыла неожиданный недостаток жизни за границей

Вы узнаете:
- Почему одежда в Израиле разочаровала украинку
- Зачем девушка заказывает вещи из Украины и других стран
- Какие советы дали эмигранты из разных стран мира
Украинка, переехавшая в Израиль, рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после эмиграции. Неожиданно одной из главных проблем для нее оказался не язык и не адаптация, а поиск качественной одежды.
Своими наблюдениями девушка поделилась в одном из ролик в Instagram. По ее словам, после переезда она пыталась обновлять гардероб в местных торговых центрах, однако со временем почти полностью отказалась от этой идеи.
Почему шопинг в Израиле разочаровал украинку
Девушка призналась, что каждый поход в торговый центр заканчивается для нее всегда разочарованием. Она считает, что на полках магазинов слишком много вещей из синтетических материалов, а цены при этом остаются высокими.
"Я хочу нормальную ткань. Хочу лен, хочу хлопок. Но не за 300 шекелей за обычную белую футболку", - объяснила девушка.
По ее словам, аналогичные товары можно найти значительно дешевле на популярных онлайн-площадках. Именно поэтому покупать одежду в Израиле она практически перестала.
Гардероб из Украины и покупки за границей
Украинка рассказала, что многие вещи ей до сих пор присылают родственники из Украины. В основном это одежда местных брендов, которую она считает более качественной и удачной по соотношению цены и материалов.
"Хорошая ткань, все модное. Я всегда получаю комплименты и вопросы, где купила эти вещи", - отметила она.
Кроме того, во время поездок в другие страны девушка старается посещать аутлеты и крупные магазины известных брендов. По ее словам, даже в одних и тех же сетях ассортимент и качество тканей нередко отличаются от того, что продается в Израиле.
Смотрите в видео о том, как украинка покупает вещи в Израиле:
Ранее Главред писал о том, что девушка рассказала, как секонд-хенды заставляют тратить больше, чем надо. Для многих это превратилось в азартную охоту за редкими находками, брендовыми вещами и необычной одеждой по низкой цене.
Также сообщалось о том, что пара заглянула в мусорный бак возле общежития и нашла горы ценностей. Они показали, сколько совершенно пригодных вещей оказывается на свалке после окончания учебного года
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О профиле в Instagram: annk.art
Instagram-профиль annk.art принадлежит украинке, которая после переезда в Израиль делится своим опытом жизни в новой стране. В публикациях автор рассказывает об особенностях израильского быта, местной культуре, покупках, адаптации эмигрантов и повседневных наблюдениях. Контент сочетает личные истории, размышления о жизни за границей и творческие материалы.
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