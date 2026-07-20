Улитки их просто ненавидят: какие цветы защитят участок от прожорливых вредителей

Запах, жесткие листья или токсичные вещества делают некоторые растения непривлекательными для вредителей, таких как слизни.

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Какие цветы отпугивают слизней / Коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Почему слизни обходят некоторые цветы стороной

Какие растения лучше всего защищают сад

Как совместить красоту клумбы с защитой от вредителей

Слизни способны за несколько ночей превратить цветущую клумбу в сплошные дырки в листьях и стеблях, оставляя после себя характерный скользкий след. Вместо ловушек, приманок и химических средств борьбы садоводы могут просто подобрать растения, которые эти вредители обходят стороной из-за запаха, жестких листьев или токсичных веществ, пишет House Digest.

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Улитки - неприхотливые всеядные вредители, длина которых редко превышает два сантиметра, но способные уничтожить практически любое растение, растущее близко к земле. Впрочем, существуют четкие критерии, по которым они определяют "несъедобные" цветы еще до того, как приблизятся к листьям: резкий аромат, как у кошачьей мяты, сразу сигнализирует о непригодности растения, а кожистые листья фуксии требуют гораздо больше усилий для пережевывания, чем это того стоит.

Аромат и текстура листьев как естественная защита

Лаванда известна успокаивающим ароматом, который нравится людям, пчелам и бабочкам, однако именно эта стойкая ароматность, а также плотные стебли и листья, вероятно, заставляют слизней выбирать другой маршрут. Растение обычно высаживают вдоль дорожек или бордюров, что придает участку атмосферу кантри-сада и одновременно удерживает вредителей на расстоянии.

Фуксии с их свисающими вниз цветками-балеринами тоже редко страдают от слизней благодаря волокнистым листьям, хотя, несмотря на это, растение могут беспокоить тля и паутинные клещи.

В то же время японская анемона с розовыми, фиолетовыми или белыми цветами также не привлекает слизней из-за шероховатой структуры листьев, а неприхотливые маки отпугивают вредителей благодаря текстурным, ворсистым листьям.

Токсичные и горькие цветы, к которым слизни не подходят

Декоративный лук аллиум выделяет горькое химическое соединение, токсичное для слизней, поэтому шаровидные соцветия розового, желтого, красного или фиолетового цвета остаются нетронутыми даже в период активности вредителей.

Наперстянка действует ещё радикальнее: каждая часть этого растения с высокими цветочными шпилями ядовита при проглатывании, что делает её одним из немногих цветов, которых избегают даже слизни.

Герань - одни из самых простых в выращивании цветов с длительным цветением, и слизни, несмотря на приятный для человека аромат, тоже держатся от них подальше.

Пионы обязаны своей защитой глянцевым кожистым листьям, из-за которых вредители обычно игнорируют эти пышные цветы.

Кошачья мята замыкает список: её ароматная зелень отпугивает слизней, хотя бабочки, напротив, охотно выбирают это растение.

Как избавиться от слизней и улиток / Инфографика: Главред

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