Как спасти кабачки от слизней: копеечный метод, который избавит от вредителей

Эксперты поделились пошаговой инструкцией по борьбе со слизнями и улитками при помощи простых кухонных отходов.

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Эффективная борьба со слизнями на кабачках возможна без применения химии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, reddit

Вы узнаете:

Какими эфирными маслами можно опрыскивать грядки от слизней

Как соорудить ночную приманку для вредителей на основе кефира

Как использовать яичную скорлупу для борьбы со слизнями

Сочные и нежные кабачки — одна из самых любимых культур в огороде, но вместе с урожаем на грядках часто появляются и незваные гости. Слизни способны буквально за ночь повредить листья и плоды. Если не принять меры вовремя, можно лишиться значительной части урожая.

Главред разобрался, как спасти кабачки от слизней.

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Чем обработать кабачки от слизней

Первым видимым признаком появления слизней является серебристый липкий след на дорожках и других низинных местах в саду, но к тому времени, как вы его заметите, слизни могут уже основательно обосноваться, пишет The Spruce.

К естественным методам борьбы со слизнями в саду относятся использование соли, "ловушек" из пива и диатомитовой земли, а также использование парников, чтобы предотвратить их проникновение на грядки с овощами.

Один из полностью натуральных материалов, который некоторые садоводы используют для защиты сада от слизней, — это яичная скорлупа.

Крисси Хэндли, эксперт по садоводству из британской компании Online Turf, рекомендует использовать измельченную яичную скорлупу для отпугивания слизней и улиток в саду.

"Острая текстура не позволит им добраться до растения через стебель", — говорит Хэндли.

Для этого метода не требуется никакого специального оборудования. Если вы едите яйца, они, по сути, бесплатны.

Скорлупа должна быть сухой. Затем ее следует измельчить на мелкие кусочки и разложить у основания растений, от которых вы хотите отпугнуть слизней и улиток.

"Не измельчайте их слишком мелко. Вам нужны мелкие, острые осколки", — отметила Хэндли.

Что любят и чего не любят кабачки / Инфографика: Главред

Помимо того, что яичная скорлупа помогает защитить растения от улиток и слизней, она также естественным образом разлагается и обеспечивает небольшое пополнение кальция в почве.

Кофейная гуща — это еще одна добавка, которая используется для улучшения текстуры и питательной ценности почвы, а также может быть эффективным средством отпугивания слизней. Во-первых, зернистая текстура отпугивает слизней и улиток от лазания по растениям, если ее поместить возле основания. Во-вторых, сильный запах кофе также неприятен для них.

Эфирные масла. Как и многие другие садовые вредители, слизни чувствительны к запахам, и некоторым садоводам удается отпугивать их с помощью эфирных масел (в разбавленных растворах для опрыскивания).

Лаванда, герань, лемонграсс, кедр и эвкалипт — все это хорошие варианты для борьбы со слизнями. Также можно попробовать использовать душистые растения, высадив их в клумбу или в горшки. Это может быть лаванда, мята перечная, эстрагон и тимьян.

Ловушка от слизней

Обычный кефир или простокваша поможет создать простую, но действенную защиту для урожая кабачков.

Чтобы соорудить ловушку для слизней, вам понадобятся невысокие, но широкие емкости, например, пластиковые контейнеры или обрезанные бутылки. Верхний край должен находиться на уровне земли или чуть ниже.

Их необходимо вкопать в грунт рядом с кабачковыми кустами или вдоль грядки.

В каждую подготовленную емкость наливают небольшое количество кефира, простокваши или прокисшего молока. Достаточно слоя жидкости в 1-2 сантиметра. Для усиления эффекта можно добавить в приманку немного дрожжей.

Поскольку кисломолочные продукты обладают специфическим ароматом, который очень нравится слизням, они сами попадут в ловушку. Попадая в жидкость, вредители не могут выбраться обратно.

Утром останется только проверить расставленные ловушки. Пойманных слизней легко собрать и утилизировать.

Этот способ безопасен для растений, почвенных микроорганизмов и полезных насекомых.

Начинать применять метод стоит при первых признаках повреждения кабачков слизнями. Особенно актуальна защита в дождливые периоды.

Устанавливать и наполнять ловушки желательно ближе к вечеру. Пик активности слизней приходится именно на ночное время.

Смотрите видео - Как сделать ловушки от слизней:

Как писал Главред, самый простой, но очень действенный способ борьбы со слизнями - это их ручной сбор. Лучше всего делать это после дождя или рано утром, когда вредители активны и легче заметны. Собранных слизней следует поместить в крепкий солевой раствор, который мгновенно их уничтожает. Детальнее читайте в материале: Все, что нужно, есть дома: огородница поделилась действенными лайфхаками против слизней.

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