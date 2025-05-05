Соседи ахнут от небывалого урожая: три сорта кабачков, которые перенесут жару

Кабачки относятся к теплолюбивым культурам, поэтому их посев стоит начинать только после наступления стабильного тепла.

https://glavred.info/sad-ogorod/tri-luchshih-sorta-kabachkov-kotorye-legko-perenesut-zharu-10661945.html Ссылка скопирована

Названы три проверенных сорта кабачков, которые хорошо переносят жару / коллаж: Главред, фото: instagram/scrapyana, instagram/tim.o.a.1983

Главное:

Названы три проверенных сорта кабачков, которые хорошо переносят жару

Помимо погодных условий, опытные огородники рекомендуют учитывать и лунный календарь

С каждым годом лето в Украине становится всё более засушливым и жарким. Чтобы не остаться без урожая, стоит обратить внимание на сорта кабачков, которые устойчивы к высоким температурам.

Названы три проверенных сорта кабачков, которые хорошо переносят жару и стабильно плодоносят даже в экстремальных условиях, пишет издание На пенсии.

Кабачок сорта Атаман

Этот сорт выделяется цилиндрической формой плодов светло-зелёного цвета с белыми пятнышками. Его главные преимущества — быстрое созревание и сочная, хрустящая мякоть.

Кабачки Атаман универсальны в кулинарии — подойдут как для жарки и тушения, так и для консервирования.

Рекомендуется высаживать в конце весны на солнечных участках. Сорт хорошо переносит зной и плодоносит до самых заморозков.

/ Инфографика: Главред

Кабачок сорта Аскольд

Плоды этого сорта — удлинённые и слегка ребристые. Кабачки Аскольд отличаются устойчивостью как к жаре, так и ко многим болезням.

Сорт ценится за стабильную урожайность и приятный вкус.

Он подойдёт тем, кто ищет надёжный вариант для жаркого лета.

Кабачок сорта Анна

Отличительная черта этого сорта — короткий период вегетации и компактные плоды цилиндрической формы.

Сорт Анна обладает высокой устойчивостью к заболеваниям, в том числе мучнистой росе, и хорошо переносит жаркую погоду.

Этот сорт порадует стабильным урожаем даже в условиях засушливого лета.

Смотрите видео - лучшие дни для посева кабачков

Кабачки относятся к теплолюбивым культурам, поэтому их посев стоит начинать только после наступления стабильного тепла. Как отмечается в материале YouTube-канала Дім та присадибна ділянка, оптимальное время для посадки — когда температура почвы достигает не менее 13 °C, а дневной воздух прогревается до 18–22 °C.

Если вы планируете выращивать кабачки в открытом грунте, посейте семена на рассаду примерно за 3–3,5 недели до предполагаемой пересадки на постоянное место — будь то теплица или огород, отмечают специалисты.

Помимо погодных условий, опытные огородники рекомендуют учитывать и лунный календарь. Считается, что наиболее благоприятное время для посева — период растущей луны, особенно когда она находится в знаках Зодиака, считающихся плодородными.

Выращивание кабачков через рассаду помогает получить урожай раньше. Этот способ особенно актуален в регионах с прохладным климатом или при затяжной весне, когда прямой посев в грунт может быть рискованным. Кроме того, рассадный метод способствует более высокой урожайности, отмечают опытные садоводы.

Чтобы ускорить прорастание семян, перед посадкой их рекомендуется замочить на 1–2 часа в тёплой воде. Добавив в воду немного фитоспорина, вы одновременно обеззаразите семена — особенно это важно, если они не прошли заводскую обработку.

Если вы видите маркировку F1 на упаковке, это означает, что семена — гибридные. Такие растения, как правило, дают более высокий урожай, устойчивы к болезням и погодным стрессам, а также раньше начинают плодоносить, добавили эксперты.

Больше новостей:

Что известно о сайте На пенсии Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". На сайте публикуются полезные советы на все случаи жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред