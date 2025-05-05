Соседи ахнут от небывалого урожая: три сорта кабачков, которые перенесут жару

Главное:
- Названы три проверенных сорта кабачков, которые хорошо переносят жару
- Помимо погодных условий, опытные огородники рекомендуют учитывать и лунный календарь
С каждым годом лето в Украине становится всё более засушливым и жарким. Чтобы не остаться без урожая, стоит обратить внимание на сорта кабачков, которые устойчивы к высоким температурам.
Названы три проверенных сорта кабачков, которые хорошо переносят жару и стабильно плодоносят даже в экстремальных условиях, пишет издание На пенсии.
Кабачок сорта Атаман
Этот сорт выделяется цилиндрической формой плодов светло-зелёного цвета с белыми пятнышками. Его главные преимущества — быстрое созревание и сочная, хрустящая мякоть.
- Кабачки Атаман универсальны в кулинарии — подойдут как для жарки и тушения, так и для консервирования.
- Рекомендуется высаживать в конце весны на солнечных участках. Сорт хорошо переносит зной и плодоносит до самых заморозков.
Кабачок сорта Аскольд
Плоды этого сорта — удлинённые и слегка ребристые. Кабачки Аскольд отличаются устойчивостью как к жаре, так и ко многим болезням.
- Сорт ценится за стабильную урожайность и приятный вкус.
- Он подойдёт тем, кто ищет надёжный вариант для жаркого лета.
Кабачок сорта Анна
Отличительная черта этого сорта — короткий период вегетации и компактные плоды цилиндрической формы.
- Сорт Анна обладает высокой устойчивостью к заболеваниям, в том числе мучнистой росе, и хорошо переносит жаркую погоду.
- Этот сорт порадует стабильным урожаем даже в условиях засушливого лета.
Смотрите видео - лучшие дни для посева кабачков
Кабачки относятся к теплолюбивым культурам, поэтому их посев стоит начинать только после наступления стабильного тепла. Как отмечается в материале YouTube-канала Дім та присадибна ділянка, оптимальное время для посадки — когда температура почвы достигает не менее 13 °C, а дневной воздух прогревается до 18–22 °C.
Если вы планируете выращивать кабачки в открытом грунте, посейте семена на рассаду примерно за 3–3,5 недели до предполагаемой пересадки на постоянное место — будь то теплица или огород, отмечают специалисты.
Помимо погодных условий, опытные огородники рекомендуют учитывать и лунный календарь. Считается, что наиболее благоприятное время для посева — период растущей луны, особенно когда она находится в знаках Зодиака, считающихся плодородными.
Выращивание кабачков через рассаду помогает получить урожай раньше. Этот способ особенно актуален в регионах с прохладным климатом или при затяжной весне, когда прямой посев в грунт может быть рискованным. Кроме того, рассадный метод способствует более высокой урожайности, отмечают опытные садоводы.
Чтобы ускорить прорастание семян, перед посадкой их рекомендуется замочить на 1–2 часа в тёплой воде. Добавив в воду немного фитоспорина, вы одновременно обеззаразите семена — особенно это важно, если они не прошли заводскую обработку.
Если вы видите маркировку F1 на упаковке, это означает, что семена — гибридные. Такие растения, как правило, дают более высокий урожай, устойчивы к болезням и погодным стрессам, а также раньше начинают плодоносить, добавили эксперты.
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