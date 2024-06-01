Арбузы будут огромными, сладкими и сочными: что положить в лунку при посадке

Арбуз — популярная в Украине бахчевая культура, которая нетребовательна к почве и не боится засухи. И если до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ проблем с арбузами в Украине не было, то после оккупации части Херсонщины и постоянных обстрелов южных регионов страны арбузы сильно подорожали и летом выбор этих ароматных и вкусных плодов не так уж и велик. Поэтому можно попытаться вырастить арбуз на собственном дачном участке.
Все секреты выращивания арбузов раскрыли на Youtube-канале Agrolife ua.
Ранее Главред собрал советы специалистов, как успешно вырастить дома плантацию арбузов. Читайте материал: Какое удобрение лучше всего для арбуза: летом получите бешеный урожай.
Как правильно сажать арбузы на огороде
Высаживать семена арбуза можно двумя путями: сразу в открытый грунт или сначала получить рассаду путем посадки семян в ящики или кассеты.
Выращивание бахчевых культур из рассады практически всегда гарантирует ранний урожай.
Очень важно провести предпосевную подготовку, так как она позволит максимально упростить процесс выращивания.
Если вы выращиваете арбузы в домашних условиях, то лучше провести обеззараживание семян, что позволит предотвратить болезни растений.
Глубина высадки семян в землю в целом варьируется от 1 до 6 см. Чем мельче ваши семена, тем меньше должна быть глубина посадки.
Чем легче почва, тем глубже следует высаживать семена.
При технологии капельного полива глубина посадки составляет от 1 до 3 см, при богарной технологии - от 3 до 6 см, особенно если есть недостаток влаги в посевном слое.
Обязательно следует увлажнить ложи для посадки.
Идеальное место посадки арбузов - песчаная почва с хорошей воздухопроводимостью.
Гибриды всегда сажаются сухими, а вот сортовые семена перед посадкой следует замочить на 12 часов, после чего обмотать во влажную ткань до проклевывания и сажать по 2-3 семени в лунку.
Что известно о канале Agrolife.ua
Youtube-канал Agrolife.ua имеет 21,6 тыс. подписчиков. На канале публикуются видео с советами по выращиванию овощных и садовых культур.
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На каком расстоянии сажать арбузы в открытом грунте
Правильная схема посадки такова:
- междурядье должно составлять 2 метра;
- в ряду следует сажать кусты через каждый метр и только по одному кусту;
- на одну сотку можно высадить не больше 50 кустов;
- для арбуза кустового междурядье составляет 1,4 метра, а в ряду следует сажать через каждые 50 сантиметров.
Места посадки маркируют, чтобы были видны ряды. На 4-5 день после посадки обязательно нужно ликвидировать первые нитки сорняков.
Смотрите видео - Как правильно сажать арбузы:
Что можно положить в лунку при посадке арбузов
Чтобы арбузы были большими и сладкими, а урожай - богатым, опытные огородники советуют положить в лунку при посадке куриный помет, перегной и кусочек хлеба. Все нужно хорошенько перемешать, чтобы земля была рыхлой. После посадки саженец арбуза необходимо полить.
На каком расстоянии можно сажать арбузы и дыни
Многие огородники интересуются, можно ли рядом высаживать дыню и арбуз.
В принципе, против совместного выращивания этих двух культур нет никаких серьезных противопоказаний. И арбузы, и дыни имеют одинаковые требования к условиям выращивания. А именно - любят открытое и солнечное место, а также плодородную почву.
Стоит учитывать, что растения способны разрастаться. По этой причине не рекомендуется высаживать арбузы и дыни слишком близко.
Кроме того, знающие огородники и садоводы подчеркивают, что бахчевые склонны к заражению одинаковыми болезнями.
Что нельзя сажать рядом с арбузами
Арбузы, дыни и тыквы забирают из почвы много питательных элементов, поэтому не стоит высаживать рядом те растения, которые должны созревать с ними в один период.
Кроме того арбузы сильно разрастаются, поэтому рядом лучше выращивать те растения, которые дадут более ранний урожай.
Плохими соседями для арбуза будет свекла, морковь, редис и чеснок.
Что нужно посадить рядом с арбузами
Хорошим соседом для арбуза станет редька, которая способствует здоровому развитию плодов.
Кроме того, редька защищает арбуз от клопов, улучшает структуру почвы, а зелень оберегает бахчевую культуру от крылатых вредителей и привлекает полезных насекомых.
Также на одной грядке с арбузами можно посадить с душистые травы: кориандр, тимьян, анис, шалфей, базилик, укроп, рукколу.
Ранее Главред писал, что можно сажать в открытый грунт в июне.
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