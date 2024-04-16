Какое удобрение лучше всего для арбуза: летом получите бешеный урожай

Чем подкормить арбузы при завязывании плодов и как правильно ухаживать за ними - узнайте в материале Главреда.

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Какое удобрения лучше для арбуза / коллаж: Главред, фото: unsplash

Чем подкормить арбузы во время цветения и завязи на огороде - Главред собрал советы специалистов, как успешно вырастить дома плантацию арбузов. Известно, что арбуз очень любит органические и минеральные удобрения. Обычно, чтобы получить большой урожай арбузов, фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, а азотные преимущественно весной. Опытный садовод поделился своим опытом, как вырастить хорошие арбузы и дыни.

Чем можно подкормить арбузы и дыни

Лучшим вариантом для подкормки арбузов в открытом грунте станет навоз, куриный помет и пепел от дерева. Перечисленные удобрения имеют значительное влияние и на урожайность арбузов и дынь. Каждое из этих удобрений имеет свои плюсы и минусы. Известно, что древесная зола содержит большое количество фосфора, калия и целый комплекс других полезных элементов.

Такое удобрение станет полезным, ведь будет питать почву долгое время и будет поставлять арбузам и дыням необходимые питательные элементы. Однако, также существуют и недостатки этого удобрения, ведь зола содержит мало азота. Иногда использование золы для подкормки арбузов и дынь может стать рискованным, ведь растения могу не успеть набрать нужной зеленой массы. Зато лучше использовать в качестве удобрения навоз крупного рогатого скота. Навоз содержит большое количество азота и калия.

Как подкармливать арбузы золой

Стоит подробно объяснить все преимущества подпитки арбузов золой и как стоит это делать правильно. Древесная зола имеет в себе достаточный минеральный остаток, который образуется при сжигании различных органических веществ. Пепел относится к калийно-фосфорному и известковому удобрению, он также содержит в себе еще около 30 полезных минеральных элементов.

Специалисты в аграрной сфере рассказали, что 10 кг древесной золы хватит на сотку земли. Вносить ее лучше во время перекопки почвы. После внесения золы в землю ее полезное действие обычно длится до четырех лет. Золу лучше вносить в сухом виде при подготовке почвы к высадке растений.

Однако, если стоит подкормить арбузы, то лучше приготовить специальный раствор из древесной золы, которым можно сразу поливать землю под рассаду. Для этого следует смешать 200 гр золы в 10 литрах воды. Раствор должен настояться неделю, а затем поливать его под корень растений.

Как ускорить рост арбуза

Чтобы ускорить рост арбузов и дынь специалисты советуют придерживаться нескольких полезных лайфхаков:

Полезно будет переворачивать арбузы, чтобы новая сторона получала витамины от солнца. Однако, стоит делать это очень осторожно, чтобы не повредить плодоножку.

Не стоит забывать прищипывать плети и вовремя убирать лишние цветы и плоды. Лучше тщательно выращивать один большой и спелый арбуз, чем много полуспелых и малых.

Смотрите видео о том, как правильно выращивать арбузы:

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