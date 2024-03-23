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Цветение будет пышным, а листва - сочной: как применять яичную воду в саду и огороде

Анна Ярославская
23 марта 2024, 11:31
Вы все еще выбрасываете скорлупу от яиц и выливаете воду после их варки? Цветоводы поделились лайфхаками, как отходы можно с пользой применить в саду и огороде.
Яичная скорлупа, сад, огород
Яичная скорлупа - незаменимое удобрение для сада и огорода / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Пасха 2024 уже не за горами. И практически каждая хозяйка будет красить к празднику яйца. Опытные цветоводы советуют: не спешите выбрасывать скорлупу и выливать воду после варки яиц, ведь она может стать отличным удобрением для цветов.

К слову, если вы не знаете, как покрасить яйца к Пасхе при помощи подручных средств, то Главред подготовил для вас несколько идей: Как покрасить яйца шелухой лука: 7 шагов, чтобы результат получился непревзойденным и Как покрасить яйца на Пасху во все цвета радуги: народные методы.

Яичная вода для цветов - в чем польза

Лайфхак с яйчной водой для цветов активно использует американка Шайна Тереза ​​Тейлор. По ее словам, такая вода содержит питательные вещества, которые при кипячении попадают в воду. Если поливать цветы такой яичной водой, то они будут лучше цвести. Кроме того, яичная вода помогает почве удерживать влагу.

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"В следующий раз, когда вы будете варить яйца, не забудьте сохранить воду. Питательные вещества в яичной скорлупе при варке выбрасываются в воду, они очень полезны для ваших растений. В качестве дополнительного бонуса вы можете оставить яичную скорлупу для приготовления компоста", - рассказала Шайна.

Естественно поливать цветы такой водой нужно только тогда, когда она остыла.

Шайна Тейлор
Сохраните воду после варки яиц, советует Шайна Тейлор / скриншот

Кто такая Шайна Тереза ​​Тейлор

Шайна Тереза ​​Тейлор - известный TikTok-блогер (@shaynateresetaylor). У 27-летней девушки 1,2 миллиона подписчиков и она активно делится с ними советами по исцелению кишечника, натуральным диетам и хорошему самочувствию.

Тейлор - американка, но живет в сельской местности в Италии.

Яичная скорлупа как удобрение

Кроме воды после варки яиц в качестве удобрения используют и яичную скорлупу. Считается, что это просто бесценный продукт для сада и огорода, поскольку яичная скорлупа содержит большое количество кальция – примерно 39%. Кроме того, в ее составе есть медь, железо, фосфор, цинк, селен, калий, фтор и множество других полезных элементов.

Яичную скорлупу применяют для разрыхления и раскисления почвы, профилактики грибковых болезней на рассаде, в качестве дренажа и источника кальция.

Такое удобрение легко приготовить в домашних условиях. При этом оно поможет ускорить рост зеленой части культуры, улучшить обмен веществ, положительно повлиять на процесс прорастания семян.

Как приготовить удобрение из яичной скорлупы

Максимальную пользу растениям приносит скорлупа сырых яиц, так как при варке она теряет некоторое количество полезных элементов. Но, в принципе, можно использовать и вареную. Стоит лишь помнить, что положительный эффект может быть немного меньше.

Скорлупу необходимо хорошо очистить, иначе белок, который останется на оболочке, начнет постепенно протухать. Чтобы этого избежать, нужно тщательно промыть яичную скорлупу, а затем хорошо высушить.

Желательно использовать для приготовления удобрения скорлупу коричневого цвета - она более толстая и плотная и содержит в себе большее количество полезных компонентов.

После того как скорлупа просохла, нужно тщательно измельчить ее в кофемолке или мясорубке. Чтобы скорлупа лучше измельчалась, продукт можно прожарить в духовке. Хранить удобрение лучше в герметично закрытой стеклянной банке.

Как приготовить настой из скорлупы

В банку нужно выложить скорлупу яиц и залить ее теплой водой. Закрыть крышкой. Яичная вода должна настаиваться в течение 4-5 дней. Раз в сутки банку со скорлупой необходимо встряхивать.

Когда на поверхности воды появится пена - настой готов. Если он имеет неприятный запах, значит яйца были недостаточно хорошо промыты.

Как удобрять комнатные цветы яичной скорлупой

Яичный настой разводят чистой водой в пропорции 1:5 и поливают комнатные цветы. Такое простое домашнее удобрение очень хорошо воздействует на развитие растений и их рост.

В комнатном цветоводстве яичная скорлупа также применяется в качестве дренажа при пересадке.

Как применять яичную подкормку на огороде

Яичную подкормку можно использовать и для огорода. В этом случае используется измельченная до порошкообразного состояния скорлупа.

Первичная подкормка проводится сразу же в процессе посадки рассады в грунт либо при посеве семян. Скорлупу нужно просто смешать с остальными удобрениями либо органикой.

Во время вторичной подкормки яичный порошок засыпается непосредственно в лунки из расчета от 300 грамм до 1 килограмма продукта на квадратный метр участка.

Какие растения любят яичную скорлупу

Подкормка скорлупой необходима культурам, предпочитающим грунт с нейтральным и слабощелочным ph. Особенно она понравится таким огородным культурам:

  • картофелю, помидорам, перцам, баклажанам;
  • брюкве, моркови, редису, свекле;
  • салату, луку, укропу и другой зелени;
  • тыкве и прочим бахчевым культурам;
  • брокколи, кольраби, белокочанной и цветной капусте;
  • фасоли, горошку;
  • фруктовым деревьям, таким как яблони и вишни;
  • смородине и малине.

Ранее Главред писал, как вырастить рассаду в яичной скорлупе.

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