Как вырастить рассаду в яичной скорлупе: не только просто, но и полезно

Применяя этот простой и доступный метод, опытные садоводы достигают великолепных результатов,

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Как вырастить рассаду в яичной скорлупе / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

С началом весны многие украинцы начинают заниматься выращиванием рассады. С первыми трудностями приходится столкнуться уже при выборе емкости.

Оказывается, деньги на специальные контейнеры тратит не стоит - существует бюджетный и экологичный вариант. Речь идет о яичной скорлупе.

Как вырастить рассаду в яичной скорлупе?

Этот необычный выбор обусловлен богатым содержанием кальция, азота и фосфорной кислоты в яичной скорлупе – элементами, необходимыми для полноценной защиты и развития растений на ранних стадиях их жизни.

Перед посадкой семян в яичную скорлупу, рекомендуется прокипятить полусферы и тщательно высушить их, создавая оптимальные условия для прорастания семян.

Где используют яичную скорлупу? Яичную скорлупу включают в удобрения в качестве кондиционера почвы. Она также используется в качестве добавки к кормам для животных. Совсем недавно частицы яичного карбоната кальция стали использоваться в качестве пигментов для покрытия при струйной печати. Измельченная в порошок яичная скорлупа также используется при изготовлении бумажной массы. Недавно отходы яичной скорлупы стали использоваться в качестве недорогого катализатора для производства биодизельного топлива, пишет Википедия.

Сделайте отверстие на донышке каждой половинки, чтобы предотвратить перелив воды, что способствует успешному всходу. Затем высадите пару семян в каждую половинку.

Преимущество использования яичной скорлупы заключается не только в ее богатом составе, но и в удобстве ее размещения. Легко поместив полусферы в лоток из-под яиц, вы создадите оптимальные условия для выращивания рассады.

Особенно хорошо этот метод подходит для быстрорастущих культур, где время между посевом и высадкой в грунт составляет до 20 дней. И что немаловажно, рассаду можно пересаживать прямо вместе со скорлупой, предварительно ее раздавив.

Применяя этот простой и доступный метод, опытные садоводы достигают великолепных результатов,

Смотрите видео о том, как вырасти как вырастить рассаду в яичной скорлупе:

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