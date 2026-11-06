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Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

Руслана Заклинская
6 ноября 2026, 16:07
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Нацбанк снизил официальный курс трёх иностранных валют.
Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября
Курс валют в Украине на 9 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой курс валют установил НБУ на 9 ноября
  • Насколько подешевели доллар и евро
  • Как изменился курс польского злотого

В понедельник, 9 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и польский злотый подешевели по сравнению с предыдущим рабочим днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на понедельник установлен на уровне 45,32 грн/долл. В пятницу, 6 ноября, американская валюта стоила 45,44 грн. За выходные доллар подешевел примерно на 12 копеек.

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Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Курс евро на 9 ноября составляет 50,65 грн за евро. В пятницу европейская валюта стоила 51,04 грн. Таким образом, за этот период евро подешевел примерно на 40 копеек.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на понедельник составляет 11,53 грн за злотый. Накануне польская валюта стоила 11,62 грн. Таким образом, злотый подешевел примерно на 10 копеек.

Что будет с курсом валют до 15 ноября – прогноз эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что с 9 по 15 ноября курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 45–45,7 грн, а евро будет стоить 50–52 грн. По его оценке, оснований для резкого обесценивания гривни пока нет.

По словам банкира, на валютный рынок и в дальнейшем будут влиять военные риски и высокий спрос на иностранную валюту. В то же время нервозность вокруг курса будет постепенно ослабевать.

"В то же время важным психологическим фактором станет постепенное привыкание граждан к курсу доллара в районе 45 грн. Этот рубеж уже преодолен, а значит, его значение как определенного эмоционального ориентира будет постепенно ослабевать", - отметил Лесовой.

Он также пояснил, что временное подорожание наличных долларов связано прежде всего с нехваткой физической валюты, а не с началом нового этапа девальвации гривны.

В ближайшие дни банки должны пополнить запасы долларов. После этого курсы в обменных пунктах могут несколько снизиться.

Курс валют в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил об ожидаемом диапазоне курса доллара в начале ноября. По его прогнозу, курс доллара будет находиться в пределах 44,85–45,7 грн, а евро - 50–52 грн.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил, что курс может достичь 50–60 грн в случае задержки финансовой поддержки. Он также сообщил, что при таком сценарии инфляция может ускориться до 25–30%.

Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют на 6 ноября. По данным регулятора, доллар, евро и злотый подешевели по сравнению с предыдущим днём.

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О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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