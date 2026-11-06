Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

Вы узнаете:
- Какой курс валют установил НБУ на 9 ноября
- Насколько подешевели доллар и евро
- Как изменился курс польского злотого
В понедельник, 9 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и польский злотый подешевели по сравнению с предыдущим рабочим днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс доллара
Официальный курс доллара США на понедельник установлен на уровне 45,32 грн/долл. В пятницу, 6 ноября, американская валюта стоила 45,44 грн. За выходные доллар подешевел примерно на 12 копеек.
Курс евро
Курс евро на 9 ноября составляет 50,65 грн за евро. В пятницу европейская валюта стоила 51,04 грн. Таким образом, за этот период евро подешевел примерно на 40 копеек.
Курс злотого
Официальный курс польского злотого на понедельник составляет 11,53 грн за злотый. Накануне польская валюта стоила 11,62 грн. Таким образом, злотый подешевел примерно на 10 копеек.
Что будет с курсом валют до 15 ноября – прогноз эксперта
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что с 9 по 15 ноября курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 45–45,7 грн, а евро будет стоить 50–52 грн. По его оценке, оснований для резкого обесценивания гривни пока нет.
По словам банкира, на валютный рынок и в дальнейшем будут влиять военные риски и высокий спрос на иностранную валюту. В то же время нервозность вокруг курса будет постепенно ослабевать.
"В то же время важным психологическим фактором станет постепенное привыкание граждан к курсу доллара в районе 45 грн. Этот рубеж уже преодолен, а значит, его значение как определенного эмоционального ориентира будет постепенно ослабевать", - отметил Лесовой.
Он также пояснил, что временное подорожание наличных долларов связано прежде всего с нехваткой физической валюты, а не с началом нового этапа девальвации гривны.
В ближайшие дни банки должны пополнить запасы долларов. После этого курсы в обменных пунктах могут несколько снизиться.
Курс валют в Украине - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил об ожидаемом диапазоне курса доллара в начале ноября. По его прогнозу, курс доллара будет находиться в пределах 44,85–45,7 грн, а евро - 50–52 грн.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил, что курс может достичь 50–60 грн в случае задержки финансовой поддержки. Он также сообщил, что при таком сценарии инфляция может ускориться до 25–30%.
Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют на 6 ноября. По данным регулятора, доллар, евро и злотый подешевели по сравнению с предыдущим днём.
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О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
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