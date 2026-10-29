Может ли доллар резко пойти вверх: украинцам раскрыли прогноз на ноябрь

Главное из заявлений Лесового:
- Курс доллара будет находиться в пределах 44,85-45,7 грн, а евро - 50-52 грн
- Объем валютных интервенций в течение недели может составить около $1-1,2 млрд
На следующей неделе валютный рынок будет балансировать между военными рисками, инфляционным давлением и стабилизационными мерами Нацбанка, заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.
"По нашим прогнозам, в течение 2-8 ноября курс доллара будет находиться в пределах 44,85-45,7 грн, а евро - 50-52 грн. И хотя ситуация будет оставаться достаточно динамичной, резких курсовых потрясений пока не ожидается", - подчеркнул он в комментарии Главреду.
По словам эксперта, в последнее время валютный рынок постоянно реагирует на внешние обстоятельства, но в то же время сохраняет определенное внутреннее равновесие, которое в значительной степени обеспечивается активными действиями регулятора.
"Следует понимать, что военное давление на экономику никуда не исчезнет. Российские атаки на энергетические объекты, производственные мощности, склады и логистическую инфраструктуру будут оставаться одним из самых больших рисков. Они не только наносят непосредственный ущерб, но и заставляют предприятия работать в условиях постоянного удорожания производственных процессов. К этому прибавляется ситуация со стоимостью горючего. Ведь любое увеличение расходов на перевозку рано или поздно находит свое отражение в цене товаров", - предупредил он.
Аналитик не исключает, что в течение 2-8 ноября спрос на валюту межбанка может превышать предложение на 20-25%. Следовательно, Нацбанк вряд ли сможет существенно сократить свое присутствие на рынке. Ожидается, что объем валютных интервенций в течение недели может составить около $1-1,2 млрд.
"Вместе с тем, наличный сегмент продолжит ориентироваться на межбанк. Курсы в обменниках будут преимущественно изменяться в соответствии с тенденциями безналичного рынка, а разница между покупкой и продажей будет оставаться относительно небольшой. Однако при ситуативном росте спроса спрэд может временно расширяться почти до 1 грн.", - прогнозирует он.
Лесовой добавил, что пока не наблюдаются предпосылки для ажиотажа на валютном рынке.
"Следовательно, на следующей неделе борьба между давящими на валютный рынок факторами и стабилизационными мерами Нацбанка продолжится. Однако ожидается, что это не нарушит всеобщее равновесие, а стратегия "управляемой гибкости" в очередной раз позволит рынку пройти новое испытание без резких валютных потрясений", - резюмировал он.
Аналитики спрогнозировали дальнейшее изменение курса гривны
По мнению экспертов инвестиционной группы ICU, недавний рост курса гривны связан с последовательными действиями Национального банка Украины. Регулятору удаётся стабилизировать валютный рынок благодаря интервенциям и контролю за соотношением спроса и предложения. Однако в перспективе НБУ может уменьшить объёмы валютной поддержки, что приведёт к более заметным колебаниям курса. В результате гривна способна постепенно ослабнуть, хотя, как ожидают аналитики, этот процесс будет оставаться контролируемым.
Курс доллара - новости по теме
Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.
Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.
Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.
Читайте также:
- Неожиданная, но приятная поддержка: кто из пенсионеров получит прибавку в августе
- Бензин на украинских АЗС резко подорожает: что произошло
- Пакет школьника: как получить на первоклассника 5000 грн
О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред